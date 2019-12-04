البنتاجون: أدلة جديدة عن تهديد إيراني للمصالح الأمريكية

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، عن وجود أدلة جديدة عن تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال البنتاجون ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، إن إيران حركت قوات وأسلحة بشكل يثير مخاوف الولايات المتحدة من هجوم محتمل إذا أمر النظام الإيراني به، فيما أكدت على أنه لا توجد أدلة على وجود تهديد إيراني لمسؤولين أمريكيين. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البنتاجون، ريبيكا ريبريتش لـ"سكاي نيوز عربية": "نواصل مراقبة النظام الإيراني وجيشه ووكلاءه، وجاهزون جدا للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية إذا احتجنا لذلك".

وأشار رئيس العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط مؤخرا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع نوعا من العمل الإيراني ردا على العقوبات والضغوط الأمريكية، التي تستهدف حمل النظام الإيراني على التخلي عن برنامجه النووي.كان قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي قال "أتوقع أنه إذا نظرنا إلى الأشهر