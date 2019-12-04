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شعبة مواد البناء: 500 جنيه زيادة في أسعار الحديد

ارتفعت أسعار الحديد في السوق المحلي خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة سعر البيليت العالمي، كما زادت أسعار الأسمنت ليصل سعر الطن إلى 850 جنيها بسبب قيام الشركات برفع الأسعار
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
أسعار الحديد
أسعار الحديد
شهدت أسعار الحديد والأسمنت تذبذبا واضحا خلال الفترة الماضية، بحسب شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث ارتفعت أسعار الحديد بواقع 500 جنيه للطن الواحد نتيجة زيادة أسعار البيليت العالمي بنحو 30 دولارا للطن، وهو الخام الأساسي لصناعة الحديد، كما زادت أسعار الأسمنت نتيجة قيام الشركات المنتجة برفع الأسعار دون أي مبرر. وتراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري 2019، بنحو 9%، لتبلغ نحو 3.273 مليار دولار، في مقابل نحو 3.596 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018.
سعر طن الحديد وصل إلى 10.700 جنيه قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد تتراوح حاليا ما بين 10 آلاف جنيه، و10.370 جنيها للطن (تسليم أرض المصنع)، بينما يتراوح سعر الطن للمستهلك فى ما بين 10.600 و10.700 جنيه. وأضاف الزيني أن أسعار الحديد ارتفعت خلال الشهر
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طارق-الملا-وزير-البترول-02

اتفاق بين مصر والمؤسسة الإسلامية بـ1.1 مليار دولار

وقعت الحكومة اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.1 مليار دولار، وذلك لدعم سلع أساسية (بترولية وتموينية) خلال العام المقبل 2020. وشهد توقيع الاتفاقية كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية.
سبائك-ذهب (4)

احتياطي مصر من الذهب يفقد 119 مليون دولار في نوفمبر

انخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 3.148 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 3.267 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019، بانخفاض بلغ نحو 119 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.354 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 45.247 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019، بزيادة بلغت نحو 107 ملايين دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1470 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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اسعار-الذهب-دهب (6)

الذهب يرتفع خلال تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 660 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1467 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1465 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه وحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1465 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
حديد (2)

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

استقرت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر طن حديد التسليح بين عشرة الأف جنيه و عشرة الأف وربعمائة وخمسون جنيه، فيما تراوحت أسعار الأسمنت المسلح بين 788.880 جنيه للطن. وسجل سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيه، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه. وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيها، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن.
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