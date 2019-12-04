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232 مليون جنيه لمواجهة السيول بجنوب سيناء ومطروح

محافظة مرسى مطروح تضمنت تنفيذ عملية إنشاء 50 خزانا أرضيا سعة 100 م3 شرق وغرب مطروح بقيمة إجمالية 4.531 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 91.72%.. وإنشاء 50 خزانا أرضيا سعة 100 م3
تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
وزير الري
وزير الري
أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري من قطاع المياه الجوفية حول آخر ما تم تنفيذه بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 خلال الفترة من 1 يوليو الماضي حتى 26 نوفمبر الماضي، أن قطاع المياه الجوفية يقوم بتنفيذ مشروعات حماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح تبلغ قيمتها الإجمالية 527.754 مليون جنيه. وذكر التقرير أن قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى الآن بلغت 232.920 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 44.22%.
وقال المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية إن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الأعمال في نطاق محافظة جنوب سيناء شملت عملية حماية منطقة قديرة بنويبع عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة 112.477 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75.50%، وكذلك عملية حماية منطقة سانت كاترين عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة 44.280
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طقس-معتدل

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي لـ«رئيس جيبوتي»: ندعمكم لمواجهة الفيضانات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي أجراه اليوم الأربعاء مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، تضامن مصر حكومة وشعبا مع جيبوتي في مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا، مشددا على مساندة مصر للأشقاء في جيبوتي خلال تلك الظروف الصعبة، واستعداد مصر لإرسال مساعدات طبية وإغاثية لدعم الجهود الوطنية الجارية في هذا الشأن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد - لرئيس جيبوتي، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، والتي تتجلى في توافق المواقف والرؤى في العديد من القضايا المطروحة على الساحة العربية والإفريقية والدولية، وحرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في القطاعات التجارية والاستثمارية، وذلك في ظل رؤية مصر لجيبوتي كشريك في المنطقة، بالنظر إلى دورها في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

تجديد دماء الحكومة.. توقعات وتغييرات مفاجئة ومطالب بالمزيد

يبدو أن القيادة السياسية فى الدولة، بدأت خطوات قوية فى إصلاح هيكلها الإدارى الرئيسى، بدأتها بحركة كبيرة على مستوى المحافظين مدعومة بعدد من النواب الشباب، مع توقعات بحركة تعديلات وزارية واسعة خلال الأيام القادمة، مما يفتح الطريق أمام أسئلة كثيرة حول المستقبل.
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بورصة التوقعات تطول 12 حقيبة.. والبرلمان: تعديلات وزارية واسعة خلال أيام

بورصة توقعات بدأت منذ أيام، في خضم تقارير تصدرها أعضاء من مجلس النواب، تتحدث عن تعديلات وزراية محتملة، المعلومات المتداولة، فإن عدد الحقائب المرشحة للتغيير لا يتجاوز 12 وزارة على الأكثر، نظرا لقيام العديد من الوزراء بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، أما الوزراء المتوقع رحيلهم فقد أنهوا بالفعل الكثير من الملفات المهمة، لكنهم لم يقوموا بالمهام المكلفين بها، بما يحقق رضا القيادة السياسية أو الشارع.
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اسعاف

اختناق 66 طالبة بسبب تسرب غاز في أسوان

استقبل مستشفى أسوان الجامعي، صباح اليوم الإثنين، 66 طالبة من مدرسة حسين مرسال الفنية، في منطقة المحمودية، إثر تعرضن للاختناق نتيجة استنشاق غاز متسرب من أحد المصانع المجاورة للمصنع، وكانت 18 سيارة إسعاف قد انتقلت إلى المدرسة، وذلك لنقل الطالبات المغمى عليهن إلى المستشفى للعلاج. كما انتقل محافظ أسوان أحمد إبراهيم، وقيادات أمنية إلى المستشفى لمتابعة الواقعة. وتبين من التحريات المبدئية، أن الطالبات استنشقن غاز تتطاير من أحد المصانع المجاورة لمدرستهن.
أحمد كمالى نائب وزير التخطيط

تفاصيل إطلاق مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ممثلة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال إفريقيا، والمنعقد في الفترة من 25 إلى 28 من نوفمبر 2019 بمدينة أسوان. وتبدأ فعاليات اليوم الأول من الاجتماع بالجلسة الافتتاحية بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال، وبرنامج العمل.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

غدا.. انطلاق مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن انطلاق الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.. تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي"، وذلك غدًا الإثنين، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى الخميس، 28 نوفمبر، بمدينة أسوان. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أن استضافة المؤتمر تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية.
الواح-الطاقة-الشمسية

أول مرة..إضاءة معابد السبوع في أسوان بالطاقة الشمسية

أعلن الأثري أحمد حسن مدير المعابد الصخرية بمنطقتي السبوع وعمدا بجنوب أسوان، الانتهاء من تركيب 9 محطات لتوليد الطاقة الشمسية لإضاءة منطقة المعابد، منها 4 محطات في منطقة عمدا، و5 في منطقة السبوع، بتكلفة حوالى 5 ملايين و400 ألف جنيه بتنفيذ من وزارة الإنتاج الحربى، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنطقة الأثرية، قائلًا، إنه لأول مرة، في إطار توجيهات وزير الآثار، يتم تنفيذ مشروع متكامل لتطوير تلك المنطقة الأثرية لتسهيل زيارة السائحين الأجانب ووضع المنطقة على خريطة السياحة العالمية.
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