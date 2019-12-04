232 مليون جنيه لمواجهة السيول بجنوب سيناء ومطروح

محافظة مرسى مطروح تضمنت تنفيذ عملية إنشاء 50 خزانا أرضيا سعة 100 م3 شرق وغرب مطروح بقيمة إجمالية 4.531 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 91.72%.. وإنشاء 50 خزانا أرضيا سعة 100 م3

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

وزير الري

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري من قطاع المياه الجوفية حول آخر ما تم تنفيذه بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 خلال الفترة من 1 يوليو الماضي حتى 26 نوفمبر الماضي، أن قطاع المياه الجوفية يقوم بتنفيذ مشروعات حماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح تبلغ قيمتها الإجمالية 527.754 مليون جنيه. وذكر التقرير أن قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى الآن بلغت 232.920 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 44.22%.

وقال المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية إن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الأعمال في نطاق محافظة جنوب سيناء شملت عملية حماية منطقة قديرة بنويبع عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة 112.477 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75.50%، وكذلك عملية حماية منطقة سانت كاترين عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة 44.280