232 مليون جنيه لمواجهة السيول بجنوب سيناء ومطروح
محافظة مرسى مطروح تضمنت تنفيذ عملية إنشاء 50 خزانا أرضيا سعة 100 م3 شرق وغرب مطروح بقيمة إجمالية 4.531 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 91.72%.. وإنشاء 50 خزانا أرضيا سعة 100 م3
تحرير:أ.ش.أ
٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
وزير الري
أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري من قطاع المياه الجوفية حول آخر ما تم تنفيذه بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 خلال الفترة من 1 يوليو الماضي حتى 26 نوفمبر الماضي، أن قطاع المياه الجوفية يقوم بتنفيذ مشروعات حماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح تبلغ قيمتها الإجمالية 527.754 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى الآن بلغت 232.920 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 44.22%.
وقال المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية إن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الأعمال في نطاق محافظة جنوب سيناء شملت عملية حماية منطقة قديرة بنويبع عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة 112.477 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75.50%، وكذلك عملية حماية منطقة سانت كاترين عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة 44.280
وقال المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية إن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الأعمال في نطاق محافظة جنوب سيناء شملت عملية حماية منطقة قديرة بنويبع عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة 112.477 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75.50%، وكذلك عملية حماية منطقة سانت كاترين عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة 44.280 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 91.09%، إلى جانب عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول بنويبع بقيمة إجمالية 8.472 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 99.74%، وأيضا عملية حماية منطقة دهب بإنشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة إجمالية 74.807 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 93.38%، علاوة على عملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية 6.012 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.
وأضاف أن مرسى مطروح تضمنت تنفيذ عملية إنشاء 50 خزانا أرضيا سعة 100 م3 شرق وغرب مطروح بقيمة 4.531 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 91.72%، وكذلك إنشاء 50 خزانا أرضيا سعة 100 م3 غرب مطروح بقيمة 4.338 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 89.63 %، إلى جانب إنشاء 150 خزانا أرضيا سعة 100م3 بمناطق متفرقة بمطروح بقيمة 33 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 46.39%.
وفي نطاق البحر الأحمر، أشار رئيس القطاع إلى أنه جاري تنفيذ عملية إنشاء سد وبحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها قناة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير بقيمة إجمالية 165.272 مليون جنيه وتم إسناد العملية للشركة الوطنية وتم توقيع العقد بين القطاع والشركة، إضافة إلى إنشاء سد و4 بحيرات صناعية بحواجز ترابية خلفية للبحيرات وقناة صناعية وحاجز فرعي بمدينة القصير بقيمة إجمالية 73.560 مليون جنيه، تم إسناد العملية للشركة الوطنية، وتم توقيع العقد بين القطاع والشركة.
وفي نطاق جنوب سيناء، أكد سيركيس أنه جاري تنفيذ عملية حماية مدينة طابا (مرحلة ثانية) من أخطار السيول بقيمة 184.325 مليون جنيه، وتم إسناد العملية للشركة الوطنية، وعملية حماية مدينة الطور من أخطار السيول بقيمة 276.077 مليون جنيه وتم إسناد العملية أيضا للشركة الوطنية وتم توقيع العقد بين القطاع والشركة، وعملية حماية منطقة الترابين بنويبع من أخطار السيول بقيمة 45.875 مليون جنيه.
وتضمن التقرير قيام قطاع المياه الجوفية باستخدام الطاقة النظيفة في مجال الموارد المائية، حيث يقوم القطاع بتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج تبلغ القيمة الإجمالية لعمليات تجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية حوالي 106.664 مليون جنيه، وقد بلغت قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل 24.435 مليون جنيه بنسبة 22.91%، في حين بلغت قيمة ما تم تنفيذه من 1/7/2019 حتى تاريخه 9.945 مليون جنيه بنسبة 9.32%.
وجاري تنفيذ أعمال حفر وتجهيز وتنمية وتوريد وتركيب طلمبات غاطسة وإحلال وتجديد واصطياد طلمبات لآبار المياه الجوفية وتبطين المجاري المائية وإنشاء أحواض وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك وإنشاء شبكة مواسير وخزانات خلط وإنشاء مراوي وصيانة للعيون الطبيعية وإحلال وتجديد رؤوس الطرادات للآبار المتدفقة ذاتيا. وذلك بقيمة 282.992 مليون جنيه، حيث بلغت قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى الآن 146.837 مليون جنيه بنسبة 58.2%، في حين تم تنفيذ أعمال خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 43.469 مليون جنيه بنسبة 15.4%، وكذلك جاري شراء وتوريد قطع غيار كهربائية ومحركات غاطسة (ساير) ومحركات غاطسة بالطلمبة وأوناش والسيارات اللازمة لصيانة الآبار بالوادي الجديد بإجمالي 50.655 مليون جنيه، وبلغ قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه 7.109 مليون جنيه بنسبة 14%.