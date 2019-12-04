مقتل وإصابة 8 من الشرطة الهندية جراء حادث إطلاق نار

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

الشرطة الهندية

لقى 6 من أفراد شرطة الحدود الهندية التبتية حتفهم، فيما أصيب اثنان آخران إثر تعرضهم لإطلاق نار في ولاية "تشهاتيسجاره". ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن الشرطة الهندية قولها إن أحد أفراد شرطة الحدود قام بإطلاق النار على زملائه باستخدام سلاح خدمته، مما أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة اثنين آخرين..مشيرة إلى أنه قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه.

وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.