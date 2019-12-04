رياضة

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
الزمالك
الزمالك
يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
واختار سامي الشيشيني، المدرب العام للزمالك، 22 لاعبًا للمباراة، ومن المقرر أن يوجد المدير الفني الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى جانبهم. ويضم الجهاز المعاون أمير عبد العزيز، المدرب المساعد، وعمرو عبد السلام مدربًا لحراس المرمى. وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:  - حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد
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ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

مدرب الأرجنتين: نحتاج إلى كوبا أمريكا أكثر من ميسي

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه يأمل ألا تكون بطولة كوبا أمريكا 2020 هي الأخيرة لنجم "التانجو" ليونيل ميسي، وأكد أن منتخبه سيبذل أفضل ما لديه ليصل إلى نهائي البطولة، التي ستقام على أرضه مناصفةً مع كولومبيا، انطلاقا من 12 يونيو المقبل. وأسفرت القرعة عن مباراة افتتاحية بين الأرجنتين وتشيلي، على ملعب مونومينتال ببوينوس آيرس. وقال سكالوني: "لا أعلم إذا ما كانت هي الأخيرة أم لا (لميسي)، وأتمنى ألا تكون الأخيرة، وأن يستمر في اللعب، لأن الأرجنتين بحاجة إلى هذا اللقب أكثر منه. نأمل أن نبذل أقصى ما لدينا للوصول إلى النهائي".
جوزيه مورينيو (3)

مورينيو: أصبحت مدربا أفضل مع توتنهام

لم تكن فترة جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد سعيدة طوال الوقت على مدى عامين، لكن المدرب البرتغالي لا يشعر بأي مرارة نحو هذا النادي. وقال مورينيو، اليوم الأربعاء، إنه الآن أصبح مدربا أفضل مع الاستعداد للعودة إلى أولد ترافورد، لكن كمدرب لتوتنهام هوتسبير. وأنفق مورينيو نحو 400 مليون جنيه إسترليني فى أثناء قيادة يونايتد، وفاز بلقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة واحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 2017- 2018، لكن الأمور انقلبت وساءت النتائج ليترك مورينيو منصبه في ديسمبر من العام الماضي ويعود إلى القيادة الفنية منذ أسبوعين بتولي مسؤولية توتنهام.
جوارديولا

جوارديولا: من الجنون التفكير في لقب البريميرليج

كان مانشستر سيتي في حاجة إلى استعادة مستواه سريعا، بعد سلسلة من المباريات بدا خلالها أنه فقد أسلوبه الشهير، وبالفعل نجح فريق بيب جوارديولا حامل اللقب، في العودة إلى الإمتاع، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب بيرنلي. ولم يكن الفوز (4-1) على فريق متوسط هو المؤشر على قدرة سيتي على تعويض الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي أصبح ثماني نقاط، قبل أن يلعب فريق يورجن كلوب مباراة الديربي مع إيفرتون، اليوم الأربعاء، لكن الشيء الإيجابي كان عودة سيتي للظهور كفريق لجوارديولا.
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الاهلى- والجونة (7)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام بني سويف

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام بني سويف، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاهلى- والجونة (6)

الأهلي في نزهة أمام بني سويف في الكأس

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام بني سويف، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على الاتحاد في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي سمير جمال ومصطفى حسين، بينما سيكون شريف حسن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
مختار مختار

ماذا قدم مختار مختار أمام طلائع الجيش؟

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من 4 مواجهات، تعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء. بينما يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين و3 هزائم.
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