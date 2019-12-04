الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

الزمالك

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

واختار سامي الشيشيني، المدرب العام للزمالك، 22 لاعبًا للمباراة، ومن المقرر أن يوجد المدير الفني الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى جانبهم. ويضم الجهاز المعاون أمير عبد العزيز، المدرب المساعد، وعمرو عبد السلام مدربًا لحراس المرمى. وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: - حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد