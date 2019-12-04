وفاة طبيب ياباني بارز بعد إصابته جراء إطلاق نار بأفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

انفجار - أرشيفية

أعلنت مستشفى في أفغانستان اليوم الأربعاء، وفاة الطبيب الياباني "تيتسو ناكامورا" الذي يعمل في مجال الإغاثة عقب إصابته جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في إقليم "نانجارهار" الواقع شرقي البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أن ناكامورا كان معروفا بمساعدته في جهود إعادة الإعمار في أفغانستان، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان مسئولون محليون في أفغانستان قد أعلنوا - في وقت سابق اليوم - مقتل خمسة أشخاص وإصابة الطبيب الياباني جراء تعرضهم لإطلاق نار.

ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.