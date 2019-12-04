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وفاة طبيب ياباني بارز بعد إصابته جراء إطلاق نار بأفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
أعلنت مستشفى في أفغانستان اليوم الأربعاء، وفاة الطبيب الياباني "تيتسو ناكامورا" الذي يعمل في مجال الإغاثة عقب إصابته جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في إقليم "نانجارهار" الواقع شرقي البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أن ناكامورا كان معروفا بمساعدته في جهود إعادة الإعمار في أفغانستان، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
وكان مسئولون محليون في أفغانستان قد أعلنوا - في وقت سابق اليوم - مقتل خمسة أشخاص وإصابة الطبيب الياباني جراء تعرضهم لإطلاق نار.
ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.
روحان

رئيس إيران: لم نغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد مجددا على موقف حكومته الثابت بشأن ضرورة رفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على إيران قبل الدخول في أي مفاوضات. وأضاف روحاني حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أنه لا يوجد مانع من قبل الجانب الإيراني بشأن لقاء رؤساء دول مجموعة (5 + 1) الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.
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مقتل وإصابة 8 من الشرطة الهندية جراء حادث إطلاق نار

لقى 6 من أفراد شرطة الحدود الهندية التبتية حتفهم، فيما أصيب اثنان آخران إثر تعرضهم لإطلاق نار في ولاية "تشهاتيسجاره". ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن الشرطة الهندية قولها إن أحد أفراد شرطة الحدود قام بإطلاق النار على زملائه باستخدام سلاح خدمته، مما أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة اثنين آخرين..مشيرة إلى أنه قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه.
حقل-غاز-طبيعي (1)

«غاز سيبيريا».. شراكة أنقذت الصين وروسيا

عززت روسيا مكانتها كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم لدى السوق الصيني، بصفته أحد أهم مستهلكي الوقود، حيث كلل البلدان تعاونهما في مجال الطاقة، بإطلاق خط أنابيب الطاقة الروسي العملاق "سيبيريا" إلى شمال الصين. وبدأ تدفق الغاز نحو الصين من خلال خط الأنابيب، الذي أصبح رمزًا لمحور سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدخول الاقتصادات سريعة النمو في آسيا، خاصة في ظل تدهور العلاقات مع الغرب بعد أزمة ضم شبه جزيرة القرم في 2014، وهو ما تسبب في أزمة بالعلاقات الروسية الأوروبية.
خامنئ - سقوط ايران

لماذا تصر أوروبا على دعم الملالي اقتصاديا وسياسيا؟

سيطرت الدبلوماسية دومًا على مواقف أوروبا تجاه نظام الملالي في إيران، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو من العام الماضي، وهو النهج الذي حافظ عليه الاتحاد الأوروبي منذ بداية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. ومع تواصل احتجاجات الإيرانيين ضد نظامهم منذ الشهر الماضي، بدأ العالم في معرفة النطاق الكامل للقمع الذي يواجهونه، ومن ثم لم يعد هناك تمسك شديد باستمرار الاتفاق النووي، الذي يُنظر إليه من قبل الرئيس الأمريكي على أنه مظلة سياسية لنشاطات الملالي.
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مقتل وإصابة 9 أشخاص في سلسلة تفجيرات بالعاصمة العراقية

كشف مصدر أمني عراقي عن طبيعة التفجيرات التي شهدتها بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون. وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة، إن العاصمة بغداد شهدت سلسلة تفجيرات متعاقبة في أحياء عدة منها، حيث انفجرت دراجة نارية مفخخة تقف عند أحد أسواق في منطقة الشعب، كما انفجرت عبوة ناسفة وضعت بالقرب من أحد الأسواق الشعبية في منطقة البلديات. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن دراجة نارية مفخخة انفجرت عند أحدى الحسينيات في منطقة شهداء البياع، مشيرا إلى أن حصيلة التفجيرات بلغت 6 قتلى و3 جرحى.
حرب-أفغانستان

مقتل واعتقال 17 مسلحا من طالبان بأقاليم متفرقة بأفغانستان

أعلن مسؤولون في الشرطة المحلية بأفغانستان اليوم الأحد مقتل 8 مسلحين من حركة طالبان على الأقل جراء الاشتباكات الجارية بإقليم قندوز الواقع شمالي البلاد على مدار الأربعة أيام الماضية، كما لقى 5 مسلحين من الحركة حتفهم، واُلقي القبض على 4 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في أقاليم فراه وهيرات وكابول. ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن المسؤولين قولهم إن قوات الأمن الأفغانية أطلقت عملية التطهير من 3 جهات للاشتباك مع متمردي طالبان في ضواحي مدينة "قندوز" عاصمة الإقليم، مضيفين أن القوات الأفغانية مدعومة بدعم جوي يقوم باستهداف طالبان.
فيضانات

الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو مساعدات لأفغانستان

أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ضاعف مساعداته الطارئة لأفغانستان؛ لتصل إلى 77 مليون يورو هذا العام بسبب تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته وكالة "باجفاك" الأفغانية، أن المبلغ المخصص يصل إلى 40 مليون يورو (44 مليون دولار) ويستهدف قطاعات الرعاية الصحية الطارئة والمأوى والمياه وحماية الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن 80 % من إجمالي المساعدات تذهب مباشرة إلى أفغانستان، مع تقسيم الباقي بين إيران وباكستان التي تستضيف ستة ملايين لاجئ أفغاني.
انفجار-سيارة-مفخخة (1)

مقتل شرطي وإصابة 3 في انفجار سيارة جنوبي أفغانستان

قتل شرطي أفغاني، وأصيب 3 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بإقليم "قندهار" جنوبي أفغانستان. وذكرت الشرطة الأفغانية في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم السبت، أن الانفجار وقع في نحو الساعة السادسة من صباح اليوم "بالتوقيت المحلي" قرب معسكر للجيش في منطقة "شاه والي كوت" بقندهار. وأوضح البيان أنه تم استخدام سيارة "هامفي" محملة بالمتفجرات في الحادث الذي لم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه.
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