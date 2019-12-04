رباعية بيرنلي تضع هجوم السيتي في زعامة أوروبا

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

مانشستر سيتي

اكتسح مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء، مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور، ضمن لقاءات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وسجل رباعية السيتي، المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس بواقع هدفين، في الوقت الذي سجل فيه رودريجو ورياض محرز هدفا لكل منهما، ليقلص السيتي الفارق في الصدارة مع ليفربول إلى 8 نقاط مؤقتا، وذلك بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، بينما يتصدر الليفر جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، قبل مواجهة إيفرتون اليوم في ديربي الميرسيسايد.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 43 هدفًا، كأكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى. ونجح رياض محرز في تسجيل هدف للسيتيزنس بعد دخوله بديلًا لسترلينج في الشوط الثاني. وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن هذا الهدف يحمل رقم 50 لمحرز في البريميرليج،

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 43 هدفًا، كأكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى.



ونجح رياض محرز في تسجيل هدف للسيتيزنس بعد دخوله بديلًا لسترلينج في الشوط الثاني.



وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن هذا الهدف يحمل رقم 50 لمحرز في البريميرليج، بواقع 39 هدفًا لليستر، و11 هدفًا لمانشستر سيتي، وذلك خلال 177 مباراة.



وأوضحت أن محرز بات تاسع لاعب من قارة إفريقيا يصل إلى 50 هدفًا في البريميرليج.



كما نوهت الشبكة بأن الانتصار الذي حققه السيتي أمس، هو رقم 36 الذي يفوز فيه السيتي بمباراة بفارق 3 أهداف في الدوري الإنجليزي تحت قيادة بيب جوارديولا، أكثر من أي فريق آخر منذ بداية موسم 2016- 2017.