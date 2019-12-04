رياضة

رباعية بيرنلي تضع هجوم السيتي في زعامة أوروبا

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
اكتسح مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء، مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور، ضمن لقاءات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وسجل رباعية السيتي، المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس بواقع هدفين، في الوقت الذي سجل فيه رودريجو ورياض محرز هدفا لكل منهما، ليقلص السيتي الفارق في الصدارة مع ليفربول إلى 8 نقاط مؤقتا، وذلك بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، بينما يتصدر الليفر جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، قبل مواجهة إيفرتون اليوم في ديربي الميرسيسايد.
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 43 هدفًا، كأكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى. ونجح رياض محرز في تسجيل هدف للسيتيزنس بعد دخوله بديلًا لسترلينج في الشوط الثاني.  وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن هذا الهدف يحمل رقم 50 لمحرز في البريميرليج،
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قناة الأهلي

«استادات» تتولى إدارة قناة النادي الأهلي

أعلنت شركة استادات القابضة عن إتمام الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة الأهلي، وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة". وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها وأستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وكل المنشآت الرياضية.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى: اللاعبون يعشقون أمير.. وهذا سر رحيل ميتشو

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون كان الخيار الأول للفريق بعد رحيل ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"، الذي لم يكن يرغب منصور في رحيله، بحسب تصريحاته في فيديو عبر قناته على يوتيوب. وقال رئيس القلعة البيضاء: "كارتيرون نجح مع الرجاء، ومع وادي دجلة رغم بخل ماجد سامي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي رغم أنه كان لا يملك لاعبين، ومنذ اللحظة الأولى قرارنا كان كارتيرون، بعد أن عرض أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ووكيله يحيى على، اسمه علينا".
محمد صلاح

صلاح وحامد يزينان القوائم النهائية للأفضل إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء في عام 2019، والتي شهدت تنافس 5 منتخبات على جائزة أفضل منتخب داخل إفريقيا، وهى الجزائر ومدغشقر ونيجيريا والسنغال وتونس. وشهدت القائمة اختيار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، فى قائمة أفضل لاعب في القارة، بالإضافة إلى ترشيح طارق حامد نجم الفراعنة ونادي الزمالك، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية داخل القارة، كما حل السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، ضمن قائمة أفضل مدرب.
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جوارديولا

جوارديولا يرفض الدخول بقوة في الميركاتو المقبل

أشار بيب جوارديولا، إلى عدم تخطيطه لإبرام أي صفقات في الميركاتو الشتوي المقبل، مؤكدًا في الوقت ذاته إلى حاجة مانشستر سيتي إلى تجديد دماء الفريق بنهاية الموسم الجاري، ولم يضم سيتي بديلا للمدافع فينسنت كومباني في نهاية الموسم وفقد إيمريك لابورت بسبب الإصابة ليتوفر فقط أمام جوارديولا من اللاعبين الكبار في مركز قلب الدفاع الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتامنيدي، وذكرت تقارير أن سيتي يرغب في ضم كاجلار سويونكو مدافع ليستر سيتي لكن جوارديولا أكد أنه سيواصل الثقة في البرازيلي فرناندينيو لاعب الوسط البالغ عمره 34 عاما الذي يشغل مؤخرا مركز قلب الدفاع.
مانشستر سيتي - أجويرو

السيتي يبحث عن العودة لطريق الانتصارات أمام بيرنلي

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل بيرنلي، نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب، على ملعب تيرف مور، وذلك في تمام الساعة 10:15 مساء، ويحتل بيرنلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بينما يوجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو السيتي في تلك المباريات 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 10 أهداف.
جوارديولا

جوارديولا: مانشستر سيتي لا يعاني أزمة في الثقة

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن فريقه مانشستر سيتي لا يعاني من أزمة في الثقة، بعد تحقيقه انتصارا وحيدا في آخر 5 مباريات خاضها في جميع المسابقات، مطالبًا الخبراء بضرورة تحليل الأداء لا نتائج الفريق فقط، وتعادل المان سيتي 2-2 مع نيوكاسل يونايتد، السبت الماضي، ليتأخر حامل اللقب بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر، وتأتي هذه النتيجة بعد الخسارة أمام ليفربول والفوز على تشيلسي في الدوري الممتاز، إضافة إلى تعادلين في دوري أبطال أوروبا أمام كل من أتالانتا الإيطالي وشاختار الأوكراني.
جوارديولا

جوارديولا يتمسك ببقاء أرتيتا هذا الموسم

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن ثقته الكاملة في قدرات مساعده مايكل أرتيتا واقترابه بشدة من تدريب أحد الفرق في يوم من الأيام، ولكنه استبعد نهائيا أن يقرر أرتيتا الرحيل عن مانشستر سيتي خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويوجد أرتيتا ضمن المرشحين لتولي قيادة فريقه السابق آرسنال إذا أقيل أوناي إيمري من منصبه في ظل تراجع نتائج الفريق، ويحتل آرسنال المركز الثامن في الدوري وبفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر وثماني نقاط عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا وذلك بعد التعادل 2-2 مع ساوثهامبتون يوم السبت الماضي.
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