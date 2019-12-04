السيسي لـ«رئيس جيبوتي»: ندعمكم لمواجهة الفيضانات

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي أجراه اليوم الأربعاء مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، تضامن مصر حكومة وشعبا مع جيبوتي في مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا، مشددا على مساندة مصر للأشقاء في جيبوتي خلال تلك الظروف الصعبة، واستعداد مصر لإرسال مساعدات طبية وإغاثية لدعم الجهود الوطنية الجارية في هذا الشأن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد - لرئيس جيبوتي، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، والتي تتجلى في توافق المواقف والرؤى في العديد من القضايا المطروحة على الساحة العربية والإفريقية والدولية، وحرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في القطاعات التجارية والاستثمارية، وذلك في ظل رؤية مصر لجيبوتي كشريك في المنطقة، بالنظر إلى دورها في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وأشاد الرئيس إسماعيل عمر جيلة بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، لا سيما في ظل موقفها الأخوي المشرف بالتضامن مع الشعب الجيبوتي في محنته، فضلاً عن حرصها المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية للأشقاء في جيبوتي، منوهاً في هذا الصدد بوجود