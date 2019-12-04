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السيسي لـ«رئيس جيبوتي»: ندعمكم لمواجهة الفيضانات

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
السيسي
السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي أجراه اليوم الأربعاء مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، تضامن مصر حكومة وشعبا مع جيبوتي في مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا، مشددا على مساندة مصر للأشقاء في جيبوتي خلال تلك الظروف الصعبة، واستعداد مصر لإرسال مساعدات طبية وإغاثية لدعم الجهود الوطنية الجارية في هذا الشأن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد - لرئيس جيبوتي، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، والتي تتجلى في توافق المواقف والرؤى في العديد من القضايا المطروحة على الساحة العربية والإفريقية والدولية، وحرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في القطاعات التجارية والاستثمارية، وذلك في ظل رؤية مصر لجيبوتي كشريك في المنطقة، بالنظر إلى دورها في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وأشاد الرئيس إسماعيل عمر جيلة بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، لا سيما في ظل موقفها الأخوي المشرف بالتضامن مع الشعب الجيبوتي في محنته، فضلاً عن حرصها المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية للأشقاء في جيبوتي، منوهاً في هذا الصدد بوجود
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طقس-معتدل

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.
محمد-عبد-العاطى

232 مليون جنيه لمواجهة السيول بجنوب سيناء ومطروح

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري من قطاع المياه الجوفية حول آخر ما تم تنفيذه بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 خلال الفترة من 1 يوليو الماضي حتى 26 نوفمبر الماضي، أن قطاع المياه الجوفية يقوم بتنفيذ مشروعات حماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح تبلغ قيمتها الإجمالية 527.754 مليون جنيه. وذكر التقرير أن قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى الآن بلغت 232.920 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 44.22%.
اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

تجديد دماء الحكومة.. توقعات وتغييرات مفاجئة ومطالب بالمزيد

يبدو أن القيادة السياسية فى الدولة، بدأت خطوات قوية فى إصلاح هيكلها الإدارى الرئيسى، بدأتها بحركة كبيرة على مستوى المحافظين مدعومة بعدد من النواب الشباب، مع توقعات بحركة تعديلات وزارية واسعة خلال الأيام القادمة، مما يفتح الطريق أمام أسئلة كثيرة حول المستقبل.
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بورصة التوقعات تطول 12 حقيبة.. والبرلمان: تعديلات وزارية واسعة خلال أيام

بورصة توقعات بدأت منذ أيام، في خضم تقارير تصدرها أعضاء من مجلس النواب، تتحدث عن تعديلات وزراية محتملة، المعلومات المتداولة، فإن عدد الحقائب المرشحة للتغيير لا يتجاوز 12 وزارة على الأكثر، نظرا لقيام العديد من الوزراء بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، أما الوزراء المتوقع رحيلهم فقد أنهوا بالفعل الكثير من الملفات المهمة، لكنهم لم يقوموا بالمهام المكلفين بها، بما يحقق رضا القيادة السياسية أو الشارع.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف للسيسي: شكرًا على تحسين معيشة الأئمة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تأكيدا على اهتمامنا بدور المرأة يتم لأول مرة تكريم احدى الواعظات المتميزات لحصولها على المركز الأول بين جميع المتدربين والمتدربات من الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف. وأضاف جمعة، خلال الاحتفال الذى تقيمه وزارة الأوقاف بذكري المولد النبوى الشريف، أنه تم توسيع عملنا التثقيفي المشترك مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة؛ فضلا عن العمل المشترك مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-06

وزير الأوقاف: نحتاج ثورة حقيقية على الأفكار المتطرفة

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الأمة الإسلامية في حاجة ملحة إلى ثورة حقيقية في الفكر الديني ليس على الدين، إنما ثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة، ثورة على المتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجماعات التطرف والإرهاب. وقال وزير الأوقاف، في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إننا نحتاج إلى ثورة تعود بالخطاب الديني إلى مساره الصحيح دون إفراط أو تفريط بحيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد هي الحاكمة لمسارات الاجتهاد والتجديد.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي:مصر بها أفضل منظومة حقوق الإنسان بالعالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين، وتنشأ فيلل وقصور ووحدات سكنية لمحدودي الدخل، لتحقيق أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، مشيرًا إلى أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، إلى جانب أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لتحلية المياه لتوفير حق المواطن في الملبس، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم.
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (1)

متحدث البرلمان: السيسي وضع أسس سليمة تعلي من شأن مصر

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى مهام الحكم كان أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية، وإعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية، وكان لا بد أن تحرص مصر على مواكبة ركب التقدم وأن تواجه كل التحديات الموجهة لشبابها، وكان لا بد من صناعة المستقبل بالعمل والعرق والجهد والوعي والفهم والإدراك لأهمية المرحلة وحجم التحديات.
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