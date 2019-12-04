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رئيس إيران: لم نغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
روحاني
روحاني
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد مجددا على موقف حكومته الثابت بشأن ضرورة رفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على إيران قبل الدخول في أي مفاوضات. وأضاف روحاني حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أنه لا يوجد مانع من قبل الجانب الإيراني بشأن لقاء رؤساء دول مجموعة (5 + 1) الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.

وأكد الرئيس الإيراني أن لقاء رؤساء دول مجموعة (5 +1) يعد مرهونا برفع الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات غير العادلة التي تفرضها على بلاده، موضحا أنه يمكن الاجتماع مع هؤلاء الرؤساء فور رفض هذه العقوبات.

وشدد على أن إيران ليس لديها خيار آخر سوى الصمود أمام أولئك الذين فرضوا عقوبات على طهران.

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