تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرقية

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

عمر السعيد

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره عبر بوابة الشرقية، على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وفي ما يلي التشكيل المتوقع للزمالك: - حراسة المرمى: محمد أبو جبل. - خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حازم إمام. - خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد "زيزو" - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم. - خط الهجوم: عمر السعيد. ومن المقرر أن يوجد المدير الفني الجديد الفرنسي باتريس