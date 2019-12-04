رياضة

رونالدينيو يطالب نيمار بالعودة إلى برشلونة

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
نيمار
نيمار
أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، عن رغبته الشديدة في عودة مواطنه نيمار إلى صفوف برشلونة من جديد، وذلك بعدما رحل عن صفوف العملاق الكتالوني في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، قُدرت بـ222 مليون يورو، وقال رونالدينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "نيمار هو النجم الآن في البرازيل، أحب أسلوب لعبه، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة له"، وتابع: "أحب أن يكون أصدقائي سعداء، بغض النظر عن المكان الذي هم فيه".
واستدرك نجم البلوجرانا وباريس سان جيرمان السابق: "لكن في الحقيقة أريد رؤية نيمار مرة أخرى في برشلونة، بجوار ميسي وسواريز، فقد حققوا أشياء لا تصدق معًا". وبذل برشلونة ونيمار قصارى جهديهما، الصيف الماضي، من أجل إقناع بي إي جي بالصفقة، إلا أنهما اصطدما برفض قاطع من النادي الفرنسي، لينتظم بعدها الدولي
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ليونيل ميسي (1)

موندو ديبورتيفو تكشف حقيقة تواصل ميسي مع نيمار

انتشرت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، التي أفادت تواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع النجم البرازيلي الآخر نيمار، وذلك بعد خروج برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بالخسارة أمام ليفربول برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد، على الرغم من الفوز ذهابًا في الكامب نو بثلاثية نظيفة، وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد نشرت أن ميسي قال لنيمار عبر تطبيق واتساب: "معًا فقط يمكننا الفوز بلقب دوري الأبطال، أريدك أن تعود، وفي غضون عامين سأرحل وستكون وحيدًا وتأخذ مكاني".
نيمار - بي اس جي 2018

يوفنتوس يغير خطة الميركاتو الصيفي لضم نيمار

لا يزال نادي يوفنتوس الإيطالي مهتما بضم النجم البرازيلي نيمار، بعدما فكر في الميركاتو الصيفي الماضي، فى إقحام نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية، من أجل الحصول على خدمات مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ووفقًا لموقع "le10sport" الفرنسي، فإن يوفنتوس لا يزال مهتما بالتعاقد مع نيمار، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة خلال الصيف الماضي. وأشار الموقع الفرنسي إلى أن خطة يوفنتوس القديمة كانت قائمة على ضم نيمار مقابل ديبالا، بالإضافة إلى 100 مليون يورو.
نيمار‎ (1)

راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
باريس سان جيرمان - مبابي

سان جيرمان يجد خليفة مبابي في برشلونة

بدأ باريس سان جيرمان الفرنسي التفكير في إمكانية خسارة نجم الفريق كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل، من خلال تحديد هوية اللاعب القادر على خلافته في ملعب حديقة الأمراء، فقد ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن باريس سان جيرمان بدأ في مراقبة مهاجم البلوجرانا، أنطوان جريزمان، حيث يشعر النادي أنه سينسجم سريعًا مع الثنائي، ماورو إيكاردي ونيمار دا سيلفا، وأشارت الصحيفة إلى أن نية سان جيرمان، هي الحفاظ على مبابي لسنوات طويلة، لكن المدير الرياضي ليوناردو، يريد أن يكون مستعدًا لإمكانية مغادرته.
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