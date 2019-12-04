رونالدينيو يطالب نيمار بالعودة إلى برشلونة

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

نيمار

أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، عن رغبته الشديدة في عودة مواطنه نيمار إلى صفوف برشلونة من جديد، وذلك بعدما رحل عن صفوف العملاق الكتالوني في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، قُدرت بـ222 مليون يورو، وقال رونالدينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "نيمار هو النجم الآن في البرازيل، أحب أسلوب لعبه، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة له"، وتابع: "أحب أن يكون أصدقائي سعداء، بغض النظر عن المكان الذي هم فيه".

واستدرك نجم البلوجرانا وباريس سان جيرمان السابق: "لكن في الحقيقة أريد رؤية نيمار مرة أخرى في برشلونة، بجوار ميسي وسواريز، فقد حققوا أشياء لا تصدق معًا". وبذل برشلونة ونيمار قصارى جهديهما، الصيف الماضي، من أجل إقناع بي إي جي بالصفقة، إلا أنهما اصطدما برفض قاطع من النادي الفرنسي، لينتظم بعدها الدولي

واستدرك نجم البلوجرانا وباريس سان جيرمان السابق: "لكن في الحقيقة أريد رؤية نيمار مرة أخرى في برشلونة، بجوار ميسي وسواريز، فقد حققوا أشياء لا تصدق معًا".



وبذل برشلونة ونيمار قصارى جهديهما، الصيف الماضي، من أجل إقناع بي إي جي بالصفقة، إلا أنهما اصطدما برفض قاطع من النادي الفرنسي، لينتظم بعدها الدولي البرازيلي في صفوف فريقه، منتظرا فرصة جديدة بعد نهاية الموسم الجاري.



يذكر أن نيمار توج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين، موسمي 2017- 2018 و2018- 2019، كما توج بكأس فرنسا في موسم 2017- 2018، وبكأس الرابطة الفرنسية في نفس الموسم، إضافة إلى التتويج بالسوبر الفرنسي في عام 2018.