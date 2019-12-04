الحكومة تطلق تطبيق المحمول «شارك 2030»

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تطبيق المحمول "شارك 2030" المعني بعرض البرامج والمشروعات، ومؤشرات الأداء التنموية، خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات والتكنولوجيا CAIRO ICT 2019. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن تطبيق المحمول "شارك" تم إطلاقه بشكل محدث ليكون بمنزلة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما، مضيفة أنه يعد طريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.

ولفتت "السعيد" إلى أنه تم استحداث برنامج استقرار الاقتصاد الكلي، الذي يتابع المؤشرات على مستوى الاقتصاد كليا من مؤشرات للبطالة، والتضخم، ومعدلات الفقر. وأضافت وزيرة التخطيط أن التطبيق يأتي في إطار تطبيق مبدأ الشفافية كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية