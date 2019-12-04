دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 14 23شبين الكوم 14 23طنطا 14 22دمنهور 15 22الإسكندرية 14 23بلطيم 15 23مطروح 11 23السلوم 11 24 سيوة 08 22 بورسعيد 16 22دمياط 16 22الزقازيق 14 23الإسماعيلية 11 23السويس 14 23العريش 11 22 رفح 11 21رأس سدر 14 23 نخل 06 20 نويبع 15 23 طابا 13