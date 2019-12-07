منتج تجميلي وطبي.. كيف يؤثر صبار الألوفيرا في جسمك؟

العصارة الموجودة داخل الصبار يمكنها أن تحمي الجلد من حروق الشمس والحروق العادية، بالإضافة إلى الشفاء من الجروح والعدوى، كما أنها تعد من مسكنات الألم ومضادة للالتهابات
يعد صبار الألوفيرا من النباتات سهلة العناية بها، والتي تمنح المنزل شكلا جذابا، وعلى الرغم من أن عصارة الألوفيرا أصبحت شعبية بالنسبة للعديد من الأشخاص، فلا يدرك الكثيرون أن هذا النبات الذي يتخذونه للزينة فقط يحتوي على خصائص شفائية مذهلة.
منذ آلاف السنين، كان الألوفيرا محل اهتمام شعوب الحضارات المختلفة، إذ كان له مكانة مقدسة لدى المصريين القدماء واليونانيين، إلى جانب الرومانيين، كما أنه يحمل تاريخا طويلا في الاستخدامات الطبية في جنوب إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والشعب الكاريبي. وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
كشف المركز الطبي لجامعة ماريلاند أن صبار الألوفيرا وُصف كدواء في الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرنين الـ18 والـ19، وإلى الآن لا يزال من الأعشاب الطبية في أغلب دول العالم.
فوائد صبار الألوفيرا
يعد تناول الألوفيرا من العلاجات المنزلية للفم وهشاشة العظام، والتهاب القولون التقرحي، والحمى، والربو،
كشف المركز الطبي لجامعة ماريلاند أن صبار الألوفيرا وُصف كدواء في الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرنين الـ18 والـ19، وإلى الآن لا يزال من الأعشاب الطبية في أغلب دول العالم.
فوائد صبار الألوفيرا
يعد تناول الألوفيرا من العلاجات المنزلية للفم وهشاشة العظام، والتهاب القولون التقرحي، والحمى، والربو، كما يعد منتجا تجميليا طبيعيا.
العصارة الموجودة بداخل الصبار يمكنها أن تحمي الجلد من حروق الشمس والحروق العادية، بالإضافة إلى الشفاء من الجروح والعدوى، كما أنها تعد من مسكنات الألم ومضادة للالتهابات والحكة.
يحتوي الصبار على البروتين السكري والسكريات المتعددة التى تعمل على تقليل احتمالية الألم وتخفيف الالتهابات، كما أن السكريات المتعددة تعمل على إصلاح الجلد وجعله رطبا.
في الحقيقة، وجدت بعض الدراسات أن الألوفيرا يعالج الحروق بشكل أفضل من الأدوية التقليدية وفي وقت أقل ودون الشعور بالألم.
ومن المعروف أن نبات الألوفيرا لديه القدرة على علاج الإمساك والصدفية، والتهاب الجلد الدهني، بالإضافة إلى السرطان وقرحة الحلق، والمشكلات الصحية المتعلقة بالأسنان، إلى جانب ارتفاع الكوليسترول والتهاب الأمعاء، ويخفض مستويات السكر لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.
كيف تحصل على جل صبار الألوفيرا؟
في البداية، عليك أن تغسل يديك جيدا كي لا تلوث الجل الذي ستحصل عليه من الصبار، ثم يمكنك اختيار ورقة ناضجة سميكة، يجب ألا يقل طولها عن 4- 6 بوصات، وبعدها اقطعها بشكل نظيف.
في الوقت الذي تحاول فيه فصل الجل عن القشرة الخارجية يمكنك وضع ورق زبدة تحت الصبار لكي لا تتعرض للجرح، وبعدها استخدم السكين في عملية القطع.
يمكنك تقطيع الجل إلى مكعبات، وبعدها ضعه في برطمان يحفظه جيدا، لكن عليك إضافة القليل من الليمون الطازج للمساعدة على حفظ جل الصبار لأطول فترة ممكنة، ولكل كوب من الجل يمكن إضافة ربع ليمونة، وبعدها خزنه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.
للاستخدام الطبي، خذ 30 مل 3 مرات في اليوم داخليا بعد استشارة طبيبك، وللاستخدام الموضعي، قم بتنظيف الورقة وقطعها بالطول وافرك جل الصبار مباشرة على الجرح عدة مرات في اليوم حتى يلتئم.
الألوفيرا علاج سريع لحب الشباب
القرفة والعسل والصبار
عمل قناع الوجه من العسل والقرفة والصبار قد يساعد على تهدئة حب الشباب، حيث إن للقرفة والعسل خصائص مضادة للالتهاب مماثلة للألوفيرا؛ لذا يمكن مزج ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة كبيرة من الصبار، وملعقة صغيرة من القرفة في وعاء صغير ثم ضعه على الوجه.
الألوفيرا وزيت شجرة الشاي
أظهرت أبحاث نُشرت العام الماضي أن زيت شجرة الشاي ومواد غسل الوجه قد تكون فعالة في علاج حب الشباب الخفيف إلى المعتدل، ويجب تجنب ترك زيت شجرة الشاي على الجلد لفترات طويلة، ولكن عند مزجه مع الألوفيرا قد يكون مناسبا للاستخدام كحل للتطهير.
وللتنظيف قم بخلط الماء والصبار مع 2 إلى 3 قطرات من الزيت العطري لشجرة الشاي، ولكن انتبه، فبعض الناس يمكن أن يكونوا حساسين لزيت شجرة الشاي، لذلك من الضروري غسل البشرة بالماء بعد بضع دقائق.