الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربًا للفريق

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

باتريس كارتيرون

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبدء مهمته الرسمية مع الفريق، مساء أمس الثلاثاء، وذهب المدرب مباشرة إلى معسكر الفارس الأبيض، استعدادًا لمباراة الشرقية المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وستكون هي المواجهة الأولى التي سيتولى فيها قيادة الفريق، وذلك بعد أن قرر مجلس القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، تعيين كارتيرون مديرا فنيا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو؛ بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.

من جانبها، رحبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالمدرب الفرنسي، حيث كتبت: "الزمالك يتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيا لفريق الكرة.. رحبوا معنا بمدربنا الجديد". الزمالك يتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيا لفريق الكرة.. رحبوا معنا بمدربنا الجديد. pic.twitter.com/xoAwQMKGqL —