رياضة

والد جوارديولا يفتح الباب أمام عودته لبرشلونة

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
أشار فالنتي جوارديولا، والد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إلى احتمالية عودة بيب لتدريب برشلونة من جديد، وهو الفريق الذي تألق بشدة رفقته لاعبًا وتوج معه بلقبه الأهم في مسيرته وهو دوري أبطال أوروبا، قبل أن يكتب تاريخًا باهرًا مع البارسا مدربًا في الفترة بين عامي 2008 و2012، عندما توج بكل الألقاب الممكنة مع العملاق الكتالوني، وأبرزها الفوز بالسداسية التاريخية في عام 2009 من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، إضافة إلى كأس العالم للأندية.
وقال فالنتي، خلال تسلمه جائزة أفضل مدرب من قبل الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، نيابةً عن بيب الذي لم يحضر لانشغاله بقيادة مباراة السيتي وبيرنلي في البريميرليج (4-1)، بخصوص إمكانية عودة نجله للبارسا: "يمكن حدوث ذلك، أن يعود إلى برشلونة". إلا أن والد جوارديولا أكد أن ابنه "منذ أن غادر
اقرأ المزيد
قناة الأهلي

«استادات» تتولى إدارة قناة النادي الأهلي

أعلنت شركة استادات القابضة عن إتمام الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة الأهلي، وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة". وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها وأستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وكل المنشآت الرياضية.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى: اللاعبون يعشقون أمير.. وهذا سر رحيل ميتشو

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون كان الخيار الأول للفريق بعد رحيل ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"، الذي لم يكن يرغب منصور في رحيله، بحسب تصريحاته في فيديو عبر قناته على يوتيوب. وقال رئيس القلعة البيضاء: "كارتيرون نجح مع الرجاء، ومع وادي دجلة رغم بخل ماجد سامي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي رغم أنه كان لا يملك لاعبين، ومنذ اللحظة الأولى قرارنا كان كارتيرون، بعد أن عرض أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ووكيله يحيى على، اسمه علينا".
محمد صلاح

صلاح وحامد يزينان القوائم النهائية للأفضل إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء في عام 2019، والتي شهدت تنافس 5 منتخبات على جائزة أفضل منتخب داخل إفريقيا، وهى الجزائر ومدغشقر ونيجيريا والسنغال وتونس. وشهدت القائمة اختيار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، فى قائمة أفضل لاعب في القارة، بالإضافة إلى ترشيح طارق حامد نجم الفراعنة ونادي الزمالك، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية داخل القارة، كما حل السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، ضمن قائمة أفضل مدرب.
اقرأ المزيد من الأخبار
ليونيل ميسي.webp 1

برشلونة يستهدف تجديد عقد ميسي خوفًا من الاعتزال

يبدو أن إدارة برشلونة تتحلى بثقة كبيرة في قدرتها على إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بتجديد تعاقده، وذلك بعد أيام قليلة من تتويج البرغوث بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي في تاريخ الجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في عام 2021. وأكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليو ومحيطه، للتفاوض بشأن تجديد عقده، علمًا بأن العقد الحالي يتضمن إمكانية رحيل "البرغوث"، العام المقبل، حال طلب ذلك.
جوارديولا

جوارديولا: مانشستر سيتي لا يعاني أزمة في الثقة

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن فريقه مانشستر سيتي لا يعاني من أزمة في الثقة، بعد تحقيقه انتصارا وحيدا في آخر 5 مباريات خاضها في جميع المسابقات، مطالبًا الخبراء بضرورة تحليل الأداء لا نتائج الفريق فقط، وتعادل المان سيتي 2-2 مع نيوكاسل يونايتد، السبت الماضي، ليتأخر حامل اللقب بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر، وتأتي هذه النتيجة بعد الخسارة أمام ليفربول والفوز على تشيلسي في الدوري الممتاز، إضافة إلى تعادلين في دوري أبطال أوروبا أمام كل من أتالانتا الإيطالي وشاختار الأوكراني.
نيمار‎ (1)

راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
إيفان-راكيتيتش (2)

عقبة جديدة تبعد راكيتيتش عن الانتقال لميلان

يشعر النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش بالإحباط الشديدة بسبب ندرة مشاركاته مع برشلونة الإسباني هذا الموسم، وبات يرغب في رحيل بشدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إلى أن زفونيمير بوبان، مدير قطاع الكرة بميلان، حصل على موافقة راكيتيتش للانتقال إلى "سان سيرو"، ولكن الصفقة تواجه عقبتين على المستوى الاقتصادي، وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن العقبة الأولى هي راتب اللاعب الكرواتي الذي يبلغ 7.8 مليون يورو في الموسم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]