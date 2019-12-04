والد جوارديولا يفتح الباب أمام عودته لبرشلونة

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

بيب جوارديولا

أشار فالنتي جوارديولا، والد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إلى احتمالية عودة بيب لتدريب برشلونة من جديد، وهو الفريق الذي تألق بشدة رفقته لاعبًا وتوج معه بلقبه الأهم في مسيرته وهو دوري أبطال أوروبا، قبل أن يكتب تاريخًا باهرًا مع البارسا مدربًا في الفترة بين عامي 2008 و2012، عندما توج بكل الألقاب الممكنة مع العملاق الكتالوني، وأبرزها الفوز بالسداسية التاريخية في عام 2009 من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، إضافة إلى كأس العالم للأندية.

وقال فالنتي، خلال تسلمه جائزة أفضل مدرب من قبل الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، نيابةً عن بيب الذي لم يحضر لانشغاله بقيادة مباراة السيتي وبيرنلي في البريميرليج (4-1)، بخصوص إمكانية عودة نجله للبارسا: "يمكن حدوث ذلك، أن يعود إلى برشلونة". إلا أن والد جوارديولا أكد أن ابنه "منذ أن غادر

وقال فالنتي، خلال تسلمه جائزة أفضل مدرب من قبل الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، نيابةً عن بيب الذي لم يحضر لانشغاله بقيادة مباراة السيتي وبيرنلي في البريميرليج (4-1)، بخصوص إمكانية عودة نجله للبارسا: "يمكن حدوث ذلك، أن يعود إلى برشلونة".



إلا أن والد جوارديولا أكد أن ابنه "منذ أن غادر المنزل، وهو يتخذ قراراته بنفسه دائما، ولم أقدم له النصيحة مطلقا".



وبعد مسيرته مع برشلونة، الذي توج رفقته بالدوري ثلاث مرات والتشامبيونز ليج مرتين، رحل بيب لتدريب بايرن ميونيخ (2013- 2016)، ليتوج معه بسبعة ألقاب محلية، منها ثلاثة للدوري.



وانتقل بعدها إلى مانشستر سيتي ليتوج معه بسبعة ألقاب محلية أيضا، حتى الآن، منها اثنان للبريميرليج.