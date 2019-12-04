رياضة

برشلونة يستهدف تجديد عقد ميسي خوفًا من الاعتزال

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
يبدو أن إدارة برشلونة تتحلى بثقة كبيرة في قدرتها على إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بتجديد تعاقده، وذلك بعد أيام قليلة من تتويج البرغوث بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي في تاريخ الجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في عام 2021. وأكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليو ومحيطه، للتفاوض بشأن تجديد عقده، علمًا بأن العقد الحالي يتضمن إمكانية رحيل "البرغوث"، العام المقبل، حال طلب ذلك.
وأوضحت أن إدارة البلوجرانا لا تشك في رغبة ميسي فى البقاء مع النادي، الذي ترعرع في صفوفه منذ الصغر، وتوج معه بكل الألقاب الممكنة. وأضافت أن بارتوميو دخل في مفاوضات مع والد ميسي، خورخي، للتقدم بخصوص مسألة تجديد عقد صاحب الـ32 عاما. وكان ميسي قد أوضح عقب تسلمه الجائزة، أول من أمس، رغبته في مواصلة اللعب،
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قناة الأهلي

«استادات» تتولى إدارة قناة النادي الأهلي

أعلنت شركة استادات القابضة عن إتمام الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة الأهلي، وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة". وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها وأستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وكل المنشآت الرياضية.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى: اللاعبون يعشقون أمير.. وهذا سر رحيل ميتشو

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون كان الخيار الأول للفريق بعد رحيل ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"، الذي لم يكن يرغب منصور في رحيله، بحسب تصريحاته في فيديو عبر قناته على يوتيوب. وقال رئيس القلعة البيضاء: "كارتيرون نجح مع الرجاء، ومع وادي دجلة رغم بخل ماجد سامي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي رغم أنه كان لا يملك لاعبين، ومنذ اللحظة الأولى قرارنا كان كارتيرون، بعد أن عرض أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ووكيله يحيى على، اسمه علينا".
محمد صلاح

صلاح وحامد يزينان القوائم النهائية للأفضل إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء في عام 2019، والتي شهدت تنافس 5 منتخبات على جائزة أفضل منتخب داخل إفريقيا، وهى الجزائر ومدغشقر ونيجيريا والسنغال وتونس. وشهدت القائمة اختيار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، فى قائمة أفضل لاعب في القارة، بالإضافة إلى ترشيح طارق حامد نجم الفراعنة ونادي الزمالك، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية داخل القارة، كما حل السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، ضمن قائمة أفضل مدرب.
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بيب-جوارديولا (2)

والد جوارديولا يفتح الباب أمام عودته لبرشلونة

أشار فالنتي جوارديولا، والد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إلى احتمالية عودة بيب لتدريب برشلونة من جديد، وهو الفريق الذي تألق بشدة رفقته لاعبًا وتوج معه بلقبه الأهم في مسيرته وهو دوري أبطال أوروبا، قبل أن يكتب تاريخًا باهرًا مع البارسا مدربًا في الفترة بين عامي 2008 و2012، عندما توج بكل الألقاب الممكنة مع العملاق الكتالوني، وأبرزها الفوز بالسداسية التاريخية في عام 2009 من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، إضافة إلى كأس العالم للأندية.
جريزمان

عقوبات منتظرة على أتلتيكو بعد إهانة جريزمان

لم يحظَ النجم الفرنسي أنطوان جريزمان باستقبال جيد، عندما زار أمس ملعب واندا متروبليتانو، عندما واجه رفقة برشلونة، فريقه السابق أتلتيكو مدريد، ضمن مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، في المواجهة التي انتهت بفوز العملاق الكتالوني بهدف دون رد، من توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحرصت جماهير الروخيبلانكوس على مهاجمته بشدة بالأغاني العدوانية فى أثناء المباراة، إلى جانب إلقاء الكثير من الأشياء عليه، وهو الأمر الذي استنكرته بشدة رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".
ميسي

سيميوني عن هدف ميسي: يجب أن نصفق له

أعرب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، أمام برشلونة بهدف دون رد في الدوري الإسباني، مشيرًا إلى عدم سعادته بالنتيجة بعد المستوى المميز الذي قدمه الروخيبلانكوس في تلك القمة، وأكد سيميوني أنه لا يشعر بالكثير من القلق لتفوق برشلونة وريال مدريد عليه بـ 6 نقاط، بل من تقدم إشبيلية على فريقه بخمس نقاط، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتحلى أتلتيكو بالقوة لتغيير هذا الوضع، وأضاف: "لا ينبغي أن نبتعد عن مراكز المقدمة التي تعد قريبة لنا في هذا التوقيت".
برشلونة-اتيلتكو-مدريد

قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو في الليجا اليوم

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يوجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 164 مباراة سابقة، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 74 مباراة وخسر 50 مواجهة أخرى، وتعادل في 40 لقاءً، وسجل لاعبو البارسا في تلك المباريات 319 هدفًا، واستقبلت شباكهم 242 هدفًا.
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