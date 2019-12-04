برشلونة يستهدف تجديد عقد ميسي خوفًا من الاعتزال

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

ليونيل ميسي

يبدو أن إدارة برشلونة تتحلى بثقة كبيرة في قدرتها على إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بتجديد تعاقده، وذلك بعد أيام قليلة من تتويج البرغوث بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي في تاريخ الجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في عام 2021. وأكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليو ومحيطه، للتفاوض بشأن تجديد عقده، علمًا بأن العقد الحالي يتضمن إمكانية رحيل "البرغوث"، العام المقبل، حال طلب ذلك.

وأوضحت أن إدارة البلوجرانا لا تشك في رغبة ميسي فى البقاء مع النادي، الذي ترعرع في صفوفه منذ الصغر، وتوج معه بكل الألقاب الممكنة. وأضافت أن بارتوميو دخل في مفاوضات مع والد ميسي، خورخي، للتقدم بخصوص مسألة تجديد عقد صاحب الـ32 عاما. وكان ميسي قد أوضح عقب تسلمه الجائزة، أول من أمس، رغبته في مواصلة اللعب،

وأوضحت أن إدارة البلوجرانا لا تشك في رغبة ميسي فى البقاء مع النادي، الذي ترعرع في صفوفه منذ الصغر، وتوج معه بكل الألقاب الممكنة.



وأضافت أن بارتوميو دخل في مفاوضات مع والد ميسي، خورخي، للتقدم بخصوص مسألة تجديد عقد صاحب الـ32 عاما.



وكان ميسي قد أوضح عقب تسلمه الجائزة، أول من أمس، رغبته في مواصلة اللعب، ما دام شعوره بأنه يقدم أفضل المستويات مستمرا، رغم أنه يعي أن موعد الاعتزال يقترب.



يذكر أن ميسي يتمتع بمسيرة أسطورية مع برشلونة، سيطر خلالها على معظم الأرقام القياسية في العملاق الكتالوني، إلى جانب تتويجه بالكثير من الألقاب؛ منها الدوري الإسباني 10 مرات وكأس ملك إسبانيا 6 مرات والسوبر الإسباني 8 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات.