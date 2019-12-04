جلال الشرقاوي من مهرجان الإسكندرية: الفن هو الحل لمواجهة الإرهاب
تحرير:محمد عبد المنعم
٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
جلال الشرقاوي
عقد مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، اليوم الأربعاء، ندوة لتكريم المخرج جلال الشرقاوي، وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثامن من ديسمبر الجاري، وأدار الندوة الدكتور مدحت الكاشف، والفنانة سميرة محسن والمخرج مازن الغرباوي.
عبر جلال الشرقاوي عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي وقال: "أشعر انني حصلت علي تكريم لكفاح السنوات الماضية الآن، والشكر ليس كلمة كافيًا للفنان أشرف زكي على النجاح الذي حصده في الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية".
وأكد الشرقاوي، أن الفن هو الحل الوحيد لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أنه معترض على إطلاق اسم "القوى الناعمة" على الفنانين، لانها تشير إلى "المياصة"، مقترحًا أن يكون الاسم "القوى الخلاقة"، وتمنى أن ينتشر المصطلح خلال السنوات القادمة.وعلق جلال، على كلام الفنان محمد صبحي وخالد النبوي عن الموهبة الفنية
وأكد الشرقاوي، أن الفن هو الحل الوحيد لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أنه معترض على إطلاق اسم "القوى الناعمة" على الفنانين، لانها تشير إلى "المياصة"، مقترحًا أن يكون الاسم "القوى الخلاقة"، وتمنى أن ينتشر المصطلح خلال السنوات القادمة.
وعلق جلال، على كلام الفنان محمد صبحي وخالد النبوي عن الموهبة الفنية خلال الفيلم التسجيلي القصير الذي عرض أمس في حفل افتتاح المهرجان، لافتا إلى أنه لم يعد هناك الآن ما يسمى موهبة في الفن، ولكن كل إنسان داخلة قوى داخلية تساعده على إنجاز ما يريد، ولكن السؤال هو كيف ننمي هذه القدرات لكى يبتكر الشباب.
ويرى الشرقاوي، أن مهرجان إسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة مشروع عظيم، موضحا أنه يفيد الشباب ويجعلهم يختلطون بثقافات عدد من الدول العربية، ويطورون من فن المسرح.
يذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان.