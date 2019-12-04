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جلال الشرقاوي من مهرجان الإسكندرية: الفن هو الحل لمواجهة الإرهاب

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
جلال الشرقاوي
جلال الشرقاوي
عقد مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، اليوم الأربعاء، ندوة لتكريم المخرج جلال الشرقاوي، وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثامن من ديسمبر الجاري، وأدار الندوة الدكتور مدحت الكاشف، والفنانة سميرة محسن والمخرج مازن الغرباوي. عبر جلال الشرقاوي عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي وقال: "أشعر انني حصلت علي تكريم لكفاح السنوات الماضية الآن، والشكر ليس كلمة كافيًا للفنان أشرف زكي على النجاح الذي حصده في الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية".
وأكد الشرقاوي، أن الفن هو الحل الوحيد لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أنه معترض على إطلاق  اسم "القوى الناعمة" على الفنانين، لانها تشير إلى "المياصة"، مقترحًا أن يكون الاسم "القوى الخلاقة"، وتمنى أن ينتشر المصطلح خلال السنوات القادمة.وعلق جلال، على كلام الفنان محمد صبحي وخالد النبوي عن الموهبة الفنية
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النبوي يتذكر الراحلين.. تفاصيل افتتاح «الإسكندرية المسرحي العربي»

افتتحت الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته ليوم 8 من الشهر الجاري، حيث تحتضن المكتبة العروض المصرية والعربية المشاركة على المسرح الكبير والصغير، علي مدار أيام المهرجان، وحرص على الحضور وزيرة الثقافة إيناس عيد الدايم، إلى جانب تواجد عدد من الفنانين منهم أشرف زكي وخالد النبوي ومحمد صبحي ولقاء الخميسي ومنذر رياحنة وداوود حسين. بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وبعدها قدمت الدفعة الأولى من معهد فنون مسرحية مجموعة من العروض المسرحية المختلفة تحمل اسم "الحلم"، ونالت إعجاب الجمهور، وتفاعلوا معها بالتصفيق.
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نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي (صور)

توافد عدد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، والتي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، حيث شهدت السجادة الحمراء حضور الأردني إياد نصار، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة لقاء الخميسي.
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داوود حسين يصل برج العرب لتكريمه في الإسكندرية للمسرح العربي

وصل منذ قليل الفنان الكويتي داوود حسين لمطار برج العرب، استعدادا لتكريمه غدا خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري. الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.
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مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (6)

النبوي يتذكر الراحلين.. تفاصيل افتتاح «الإسكندرية المسرحي العربي»

افتتحت الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته ليوم 8 من الشهر الجاري، حيث تحتضن المكتبة العروض المصرية والعربية المشاركة على المسرح الكبير والصغير، علي مدار أيام المهرجان، وحرص على الحضور وزيرة الثقافة إيناس عيد الدايم، إلى جانب تواجد عدد من الفنانين منهم أشرف زكي وخالد النبوي ومحمد صبحي ولقاء الخميسي ومنذر رياحنة وداوود حسين. بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وبعدها قدمت الدفعة الأولى من معهد فنون مسرحية مجموعة من العروض المسرحية المختلفة تحمل اسم "الحلم"، ونالت إعجاب الجمهور، وتفاعلوا معها بالتصفيق.
مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (1)

نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي (صور)

توافد عدد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، والتي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، حيث شهدت السجادة الحمراء حضور الأردني إياد نصار، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة لقاء الخميسي.
مهرجان -اسكندرية- للمسرح (4)

داوود حسين يصل برج العرب لتكريمه في الإسكندرية للمسرح العربي

وصل منذ قليل الفنان الكويتي داوود حسين لمطار برج العرب، استعدادا لتكريمه غدا خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري. الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.
حسن-حسنى (1)

حسن حسني عن شائعات وفاته: «أنا زي الفل وانتظروني في رمضان»

أكد الفنان القدير حسن حسني، أن حالته الصحية جيدة للغاية، مستنكرًا ما يتعرض له من شائعات مغرضة تحدثت عن وفاته خلال الساعات الماضية. وردا على مروجي هذه الشائعات، قال حسني: "أنا زي الفل وصحتي تمام بفضل الله وانتظروني في شهر رمضان القادم 2020 بإذن الله"، مضيفا أن عددا كبيرا من زملائه وأصدقائه تواصلوا معه خلال الساعات الماضية للاطمئنان على صحته، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة الذين يعتزمون تقديم بلاغات للأجهزة المعنية ضد القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي التي اعتادت ترويج مثل هذه الشائعات.
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