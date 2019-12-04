جلال الشرقاوي من مهرجان الإسكندرية: الفن هو الحل لمواجهة الإرهاب

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

جلال الشرقاوي

عقد مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، اليوم الأربعاء، ندوة لتكريم المخرج جلال الشرقاوي، وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثامن من ديسمبر الجاري، وأدار الندوة الدكتور مدحت الكاشف، والفنانة سميرة محسن والمخرج مازن الغرباوي. عبر جلال الشرقاوي عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي وقال: "أشعر انني حصلت علي تكريم لكفاح السنوات الماضية الآن، والشكر ليس كلمة كافيًا للفنان أشرف زكي على النجاح الذي حصده في الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية".

وأكد الشرقاوي، أن الفن هو الحل الوحيد لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أنه معترض على إطلاق اسم "القوى الناعمة" على الفنانين، لانها تشير إلى "المياصة"، مقترحًا أن يكون الاسم "القوى الخلاقة"، وتمنى أن ينتشر المصطلح خلال السنوات القادمة.وعلق جلال، على كلام الفنان محمد صبحي وخالد النبوي عن الموهبة الفنية