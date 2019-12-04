رياضة

بيل يعد زيدان بتطوير مستواه مع ريال مدريد

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
جاريث بيل
جاريث بيل
يأمل النجم الويلزي جاريث بيل، تحسين علاقته بجماهير ريال مدريد في الفترة المقبلة، من خلال تطوير مستواه وتقديم أداء أفضل من العروض الباهتة التي يقدمها رفقة الفريق الملكي خلال الموسم الجاري. وقدم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، وعدًا بشأن مستواه للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، ووفقًا لبرنامج "إلـ تشيرنجيتو" الإسباني، فإن بيل وعد زيدان بأنه سيقدم "120%" من إمكانياته خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الفريق على مواصلة النتائج الطيبة التي حققها في الآونة الأخيرة.
لكن البرنامج أشار إلى أن غرفة ملابس ريال مدريد سئمت من وعود النجم الويلزي. وربطت تقارير صحفية بيل بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل. بينما الصحف الإسبانية تقول إن إدارة ريال مدريد ترفض التخلي عن جاريث بيل، هذا الموسم، وتثق بأنه ما زال حاسمًا، رغم
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قناة الأهلي

«استادات» تتولى إدارة قناة النادي الأهلي

أعلنت شركة استادات القابضة عن إتمام الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة الأهلي، وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة". وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها وأستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وكل المنشآت الرياضية.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى: اللاعبون يعشقون أمير.. وهذا سر رحيل ميتشو

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون كان الخيار الأول للفريق بعد رحيل ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"، الذي لم يكن يرغب منصور في رحيله، بحسب تصريحاته في فيديو عبر قناته على يوتيوب. وقال رئيس القلعة البيضاء: "كارتيرون نجح مع الرجاء، ومع وادي دجلة رغم بخل ماجد سامي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي رغم أنه كان لا يملك لاعبين، ومنذ اللحظة الأولى قرارنا كان كارتيرون، بعد أن عرض أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ووكيله يحيى على، اسمه علينا".
محمد صلاح

صلاح وحامد يزينان القوائم النهائية للأفضل إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء في عام 2019، والتي شهدت تنافس 5 منتخبات على جائزة أفضل منتخب داخل إفريقيا، وهى الجزائر ومدغشقر ونيجيريا والسنغال وتونس. وشهدت القائمة اختيار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، فى قائمة أفضل لاعب في القارة، بالإضافة إلى ترشيح طارق حامد نجم الفراعنة ونادي الزمالك، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية داخل القارة، كما حل السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، ضمن قائمة أفضل مدرب.
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ريال مدريد

ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير على سوسيداد

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل ويليان خوسيه هدف التقدم للضيوف، وأدرك كريم بنزيما هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف فيدي فالفيردي الهدف الثاني، واختتم لوكا مودريتش ثلاثية أبناء زيدان. بهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس.
مارسيلو

مارسيلو يكشف عن رغبته في الاعتزال بريال مدريد

أكد الظهير الأيسر البرازيلي، مارسيلو، عدم رغبته في الرحيل عن صفوف ريال مدريد، بل إنه يرغب في الاعتزال بين جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو بعد أن انتقل إلى الريال في عام 2007 قادمًا من فلومينينزي البرازيلي، لافتا إلى أن فكرة تعليق حذائه لا تشغل باله مطلقًا في الوقت الحالي. وقال مارسيلو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رودريجو وفينيسيوس لاعبان يتمتعان بعقلية جيدة، لكنهما في النهاية ينظران إلى الأمور كشابين، ولا أقدم لهما الكثير من النصائح، لكنني أتحدث في الملعب".
مارسيلو

مارسيلو يستعد للعودة للتشكيل الأساسي لريال مدريد

تعافى الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، من الإصابة التي عاني منها مؤخرًا، وبات جاهزًا للعودة في المشاركة في المباريات كأساسي رفقة فريق ريال مدريد، وتعرض مارسيلو للإصابة خلال المباراة، التي فاز فيها ريال مدريد على جالطة سراي التركي (6-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ريال مدريد سيستأنف تدريباته اليوم الإثنين، في فالديبيباس مقر تدريبات الميرينجي، استعدادًا لمواجهة ريال سوسييداد بالجولة الـ14 من الدوري الإسباني.
ريال مدريد

كورتوا يشيد بقوة دفاع ريال مدريد بعد رباعية إيبار

أشاد ثيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بالصلابة الدفاعية التي يتمتع بها الفريق الملكي، وذلك بعد تغلبه أمس السبت، على إيبار برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة رقم 13 من الدوري الإسباني، وتمكن الحارس البلجيكي من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي، وقال ثيبو كورتوا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الشباك النظيفة؟ هذا الأمر جيد للفريق بأكمله، ولا يعود إلى أداء حارس المرمى بمفرده، ولكن إلى عمل الفريق إجمالًا خلال المباريات».
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