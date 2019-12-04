بيل يعد زيدان بتطوير مستواه مع ريال مدريد

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

جاريث بيل

يأمل النجم الويلزي جاريث بيل، تحسين علاقته بجماهير ريال مدريد في الفترة المقبلة، من خلال تطوير مستواه وتقديم أداء أفضل من العروض الباهتة التي يقدمها رفقة الفريق الملكي خلال الموسم الجاري. وقدم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، وعدًا بشأن مستواه للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، ووفقًا لبرنامج "إلـ تشيرنجيتو" الإسباني، فإن بيل وعد زيدان بأنه سيقدم "120%" من إمكانياته خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الفريق على مواصلة النتائج الطيبة التي حققها في الآونة الأخيرة.

لكن البرنامج أشار إلى أن غرفة ملابس ريال مدريد سئمت من وعود النجم الويلزي. وربطت تقارير صحفية بيل بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل. بينما الصحف الإسبانية تقول إن إدارة ريال مدريد ترفض التخلي عن جاريث بيل، هذا الموسم، وتثق بأنه ما زال حاسمًا، رغم

لكن البرنامج أشار إلى أن غرفة ملابس ريال مدريد سئمت من وعود النجم الويلزي.



وربطت تقارير صحفية بيل بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



بينما الصحف الإسبانية تقول إن إدارة ريال مدريد ترفض التخلي عن جاريث بيل، هذا الموسم، وتثق بأنه ما زال حاسمًا، رغم معاناته المستمرة من الإصابات.



وأثار بيل مؤخرا الكثير من اللغط، وتعرض لهجوم واسع من الإعلام والجماهير المدريدية، على خلفية اتهامه بالاستهتار واللا مبالاة بناديه.



يذكر أن بيل توج مع ريال مدريد بلقب كل من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني مرة واحدة، إلى جانب التتويج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات أيضًا.