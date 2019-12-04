محافظ القليوبية: نسعى لإنشاء مرسى سياحي للبواخر بشبرا

قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان إنه سيتم إنشاء مرسى سياحي للبواخر السياحية بشبرا الخيمة حتى يتسنى للسائحين زيارة قصر محمد علي عن طريق الرحلات النيلية.
جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية لتفقد عدد المشروعات بنطاق حي غرب وشرق شبرا الخيمة، بالإضافة إلى متابعة منظومة النظافة ورفع القمامة من الشوارع، فضلا عن دراسة المشكلات التي تعاني منها ودراسة الملفات الهامة التي سيتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شبرا الخيمة.
وتفقد المحافظ قصر محمد علي، للوقوف على آخر مستجدات أعمال الترميم به والتي تتكلف 194 مليون جنيه ومن المنتظر فتح القصر في 30 يونيو 2020..مشيرا إلى أن القصر يعد تحفة معمارية فريدة،ويجري العمل به على قدم وساق للانتهاء من تطويره في أقرب وقت.
كما تفقد كوبري الشرقاوية الجاري إنشاؤه بمنطقة (الشرقاوية) بحي غرب شبرا الخيمة بتكلفة 200 مليون جنيه والذي تم الانتهاء من 70% من أعماله، بهدف ربط مناطق (بيجام) و(السلخانة) و(حوض العمدة) و(التعاون) و(قرى ميت نما) و(منطي) بالطريق الزراعي، وميدان (المؤسسة) في الاتجاهين.ويسهم الكوبري الجديد في تيسير الحركة
كما تفقد كوبري الشرقاوية الجاري إنشاؤه بمنطقة (الشرقاوية) بحي غرب شبرا الخيمة بتكلفة 200 مليون جنيه والذي تم الانتهاء من 70% من أعماله، بهدف ربط مناطق (بيجام) و(السلخانة) و(حوض العمدة) و(التعاون) و(قرى ميت نما) و(منطي) بالطريق الزراعي، وميدان (المؤسسة) في الاتجاهين.
ويسهم الكوبري الجديد في تيسير الحركة المرورية للمواطنين بحي غرب شبرا الخيمة وإنهاء مشكلة التكدس المروري التي كان يعاني منها أبناء المنطقة منذ سنوات طويلة ويخدم قطاعا كبيرا من مناطق محافظة القليوبية خلف السكة الحديد وخاصة منطقة الشرقاوية.. مشددا على سرعة استكمال الأعمال حتى يتم التخفيف على المواطنين وإنهاء أي تكدس مروري.
وتابع محافظ القليوبية جولته بتفقد مستشفى الناس للأطفال الخيري الجديد بحي غرب شبرا الخيمة، والذي يعد أكبر المراكز الطبية المتميزة على مستوى المنطقة العربية وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 600 سرير، كما تضم 10 غرف للعمليات و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية وبها أحدث الأجهزة الطبية العالمية من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع.
واستكمل جولته بتفقد مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة الجاري تطويرها ورفع كفاءتها بإجمالي 65 مليون جنيه ، كما أعطى تعليمات لمدير المستشفى بالعمل علي راحة المرضى وحسن معاملتهم وتهيئة الجو المناسب لهم والذي يساعد على سرعة الشفاء، ووجه بسرعة إنهاء المفروشات الطبية والأجهزة والمعدات لافتتاح الجزء الذي يتم تطويره في المستشفى خلال أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات المواطنين.
وحرص المحافظ على تفقد محطة صرف صحي أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة التى يتم تطويرها بقيمة 70 مليون جنيه والمنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة لإنهاء مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة بالكامل ، كما تفقد بدء أعمال جهاز الخدمة الوطنية (الشركة الوطنية لتنمية وإنشاء الطرق) لتطوير شارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة وإنشاء محطة تموين سيارات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية وإنشاء مجمع ومول تجاري.
وتفقد أيضا موقف سيارات مسطرد الذي تم تطويره من قبل جهاز الخدمة الوطنية وتم تشغيله وأصبح من المواقف الحضارية التي يوجد بها جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، فضلا عن إنهاء التكدسات المرورية التي كانت تسببها المواقف العشوائية بالمنطقة.
كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة لجمع القمامة بحي شرق شبرا الخيمة والتي تبلغ مساحتها 7200 متر مسطح، وتنقل 2000 متر مكعب يوميا من القمامة وبلغت تكلفتها 24 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة البيئة، وتستوعب تخزين يوميا 25 ألف متر مكعب، ويوجد مقترح باستغلال المحطة في فرز المخلفات وكبسها قبل نقلها مما يقلل مرات النقل ويوفر الجهد والتكاليف ويتيح لها إعادة تدوير المخلفات مما يعود بعائد مادي جيد على المحافظة وسيتم افتتاحها خلال وقت قريب وستقضي المحطة علي مشكلة القمامة تماما.