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محافظ القليوبية: نسعى لإنشاء مرسى سياحي للبواخر بشبرا

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
باخرة - أرشيفية
باخرة - أرشيفية
قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان إنه سيتم إنشاء مرسى سياحي للبواخر السياحية بشبرا الخيمة حتى يتسنى للسائحين زيارة قصر محمد علي عن طريق الرحلات النيلية. جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية لتفقد عدد المشروعات بنطاق حي غرب وشرق شبرا الخيمة، بالإضافة إلى متابعة منظومة النظافة ورفع القمامة من الشوارع، فضلا عن دراسة المشكلات التي تعاني منها ودراسة الملفات الهامة التي سيتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شبرا الخيمة. وتفقد المحافظ قصر محمد علي، للوقوف على آخر مستجدات أعمال الترميم به والتي تتكلف 194 مليون جنيه ومن المنتظر فتح القصر في 30 يونيو 2020..مشيرا إلى أن القصر يعد تحفة معمارية فريدة،ويجري العمل به على قدم وساق للانتهاء من تطويره في أقرب وقت.
كما تفقد كوبري الشرقاوية الجاري إنشاؤه بمنطقة (الشرقاوية) بحي غرب شبرا الخيمة بتكلفة 200 مليون جنيه والذي تم الانتهاء من 70% من أعماله، بهدف ربط مناطق (بيجام) و(السلخانة) و(حوض العمدة) و(التعاون) و(قرى ميت نما) و(منطي) بالطريق الزراعي، وميدان (المؤسسة) في الاتجاهين.ويسهم الكوبري الجديد في تيسير الحركة
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بسبب الغياب و«التزويغ».. التحقيق مع 105 مدرسين في المنوفية

أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبوليمون، اليوم الأربعاء، مديري مدرستين ثانويتين ، ومدرسة ابتدائية للتحقيق ، بسبب ضعف الإشراف، وسوء مستوى النظافة ، كما أحال 105 مدرسين إلى الشئون القانونية بديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم للغياب، والتأخير عن المواعيد الرسمية للعمل. جاء ذلك خلال جولته التفتيشية "المفاجئة " صباح اليوم، على عدد من المدارس بمدينة شبين الكوم، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، رافقه خلالها فريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام.
قناة تن

رسميًا.. قناة Ten تُعلن توقفها عن البث نهاية ديسمبر

أعلنت إدارة قناة TeN رسميا توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019 لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة، يأتى هذا القرار الصعب انطلاقا من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقاً لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة. عملت قناة TeN منذ تأسيسها في العام 2017 في مناخ إعلامي إيجابى، منحها هامشا واسعا من الحرية التحريرية والفنية، وساعدها على تقديم مختلف وجهات النظر في مختلف القضايا التي تهم المشاهد المصري والعربي على حد سواء.
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يوافق على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات منها الموافقة علي مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

الآثار تُعلن عن كشف جديد من العصر البيزنطي بدمياط الجديدة

نجحت البعثة المصرية العاملة بتل آثار الدير بمدينة دمياط الجديدة، في الكشف عن سبع عملات ذهبية من العصر البيزنطى، ومجموعة من تماثيل الأوشابتى حفر عليها خرطوش الملك بسماتيك الثانى أحد ملوك الأسرة ال 26. وأشار الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية وزارة الآثار، إلى أنه حفر على جميع العملات نقش عليه مكان الدار الذي تم سك العملة بها وهى "conop" وتعني القسطنطينية، موضحا أن البعثة عثرت أيضا على العديد من البقايا العظمية الآدمية المتحللة التى كانت تحوى بداخلها العديد من التمائم الجنائزية الرائعة من حيث الشكل ودقه التفاصيل حيث تميزت بتنوع خامات الصنع وإبداعها؛ منها تمائم لجعارين وعين حورس وتمائم القلب وعمود الجد وعقدة ايزيس وتمائم المعبودات الحامية كإيزيس ونفتيس وتاورت وحورس.
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طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

إحالة واقعة اقتحام أولياء أمور لمدرسة بكلب للنيابة

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستصدر بيانا بشأن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة التعدي على طالبة في مدرسة السلام التجارية بنات في شبرا الخيمة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير المديرية التعليمية، موضحا أن الواقعة تعود إلى أن طالبتين إحداهما بالفترة الصباحية والأخرى بالفترة المسائية تشاجرتا في المدرسة، فأبلغت إحداهما أسرتها ليتفاجأ العاملون في المدرسة باقتحام عدد من السيدات وأسرة الطالبة للمدرسة، وتعدوا على الطالبة الأخرى بالضرب والسحل وخلع حجابها.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

شعراوي: تلبية احتياجات المواطنين تأتي على قمة أولويات الوزارة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات بالمحافظات، تأتي على قمة أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها الوزير اليوم الثلاثاء، واستهدفت عددا من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد تلقي الوزارة عددا من الشكاوى من المواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين.
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