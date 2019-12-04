محافظ القليوبية: نسعى لإنشاء مرسى سياحي للبواخر بشبرا

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

باخرة - أرشيفية

قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان إنه سيتم إنشاء مرسى سياحي للبواخر السياحية بشبرا الخيمة حتى يتسنى للسائحين زيارة قصر محمد علي عن طريق الرحلات النيلية. جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية لتفقد عدد المشروعات بنطاق حي غرب وشرق شبرا الخيمة، بالإضافة إلى متابعة منظومة النظافة ورفع القمامة من الشوارع، فضلا عن دراسة المشكلات التي تعاني منها ودراسة الملفات الهامة التي سيتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شبرا الخيمة. وتفقد المحافظ قصر محمد علي، للوقوف على آخر مستجدات أعمال الترميم به والتي تتكلف 194 مليون جنيه ومن المنتظر فتح القصر في 30 يونيو 2020..مشيرا إلى أن القصر يعد تحفة معمارية فريدة،ويجري العمل به على قدم وساق للانتهاء من تطويره في أقرب وقت.

كما تفقد كوبري الشرقاوية الجاري إنشاؤه بمنطقة (الشرقاوية) بحي غرب شبرا الخيمة بتكلفة 200 مليون جنيه والذي تم الانتهاء من 70% من أعماله، بهدف ربط مناطق (بيجام) و(السلخانة) و(حوض العمدة) و(التعاون) و(قرى ميت نما) و(منطي) بالطريق الزراعي، وميدان (المؤسسة) في الاتجاهين.ويسهم الكوبري الجديد في تيسير الحركة