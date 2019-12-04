فساد إداري بجهاز مدينة الشروق في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

البرلمان

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل للدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص شبهة فساد إدارى بجهاز مدينة الشروق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد حجازى فى بيان صحفى أن أحد وكلاء مجلس أمناء مدينة الشروق ويدعى "هاشم. ز" تواصل مع وزارة الإسكان بمذكرة مخالفة للحقيقة مدعيا أنه المستشار القانونى ونائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، وطالب المذكور بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانونى، وزير الإسكان فى حينه، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بقبول استقالة رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، وزير الاتصالات الأسبق الدكتور محمد سالم، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، أن المدعو لم يذكر أن استقالة الوزير الأسبق هى استقالة مسببة وجب التحقيق فيها أولا، ولكنه بكل أريحية سمح لنفسه بالتواصل مع وزير الإسكان بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانونى، متحدثا نيابةً عن مجلس أمناء المدينة دون تفويض من المجلس مدعيا