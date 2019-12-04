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فساد إداري بجهاز مدينة الشروق في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
البرلمان
البرلمان
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل للدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص شبهة فساد إدارى بجهاز مدينة الشروق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد حجازى فى بيان صحفى أن أحد وكلاء مجلس أمناء مدينة الشروق ويدعى "هاشم. ز" تواصل مع وزارة الإسكان بمذكرة مخالفة للحقيقة مدعيا أنه المستشار القانونى ونائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، وطالب المذكور بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانونى، وزير الإسكان فى حينه، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بقبول استقالة رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، وزير الاتصالات الأسبق الدكتور محمد سالم، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، أن المدعو لم يذكر أن استقالة الوزير الأسبق هى استقالة مسببة وجب التحقيق فيها أولا، ولكنه بكل أريحية سمح لنفسه بالتواصل مع وزير الإسكان بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانونى، متحدثا نيابةً عن مجلس أمناء المدينة دون تفويض من المجلس مدعيا
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بسبب الغياب و«التزويغ».. التحقيق مع 105 مدرسين في المنوفية

أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبوليمون، اليوم الأربعاء، مديري مدرستين ثانويتين ، ومدرسة ابتدائية للتحقيق ، بسبب ضعف الإشراف، وسوء مستوى النظافة ، كما أحال 105 مدرسين إلى الشئون القانونية بديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم للغياب، والتأخير عن المواعيد الرسمية للعمل. جاء ذلك خلال جولته التفتيشية "المفاجئة " صباح اليوم، على عدد من المدارس بمدينة شبين الكوم، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، رافقه خلالها فريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام.
قناة تن

رسميًا.. قناة Ten تُعلن توقفها عن البث نهاية ديسمبر

أعلنت إدارة قناة TeN رسميا توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019 لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة، يأتى هذا القرار الصعب انطلاقا من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقاً لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة. عملت قناة TeN منذ تأسيسها في العام 2017 في مناخ إعلامي إيجابى، منحها هامشا واسعا من الحرية التحريرية والفنية، وساعدها على تقديم مختلف وجهات النظر في مختلف القضايا التي تهم المشاهد المصري والعربي على حد سواء.
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يوافق على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات منها الموافقة علي مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

الآثار تُعلن عن كشف جديد من العصر البيزنطي بدمياط الجديدة

نجحت البعثة المصرية العاملة بتل آثار الدير بمدينة دمياط الجديدة، في الكشف عن سبع عملات ذهبية من العصر البيزنطى، ومجموعة من تماثيل الأوشابتى حفر عليها خرطوش الملك بسماتيك الثانى أحد ملوك الأسرة ال 26. وأشار الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية وزارة الآثار، إلى أنه حفر على جميع العملات نقش عليه مكان الدار الذي تم سك العملة بها وهى "conop" وتعني القسطنطينية، موضحا أن البعثة عثرت أيضا على العديد من البقايا العظمية الآدمية المتحللة التى كانت تحوى بداخلها العديد من التمائم الجنائزية الرائعة من حيث الشكل ودقه التفاصيل حيث تميزت بتنوع خامات الصنع وإبداعها؛ منها تمائم لجعارين وعين حورس وتمائم القلب وعمود الجد وعقدة ايزيس وتمائم المعبودات الحامية كإيزيس ونفتيس وتاورت وحورس.
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

طلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب تعكر مياه الشرب

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة عاجل موجها للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ظهور عكارة في مياه الشرب في بعض الأماكن بمدينة القاهرة الجديدة، وكذلك ظهور رائحة كريهة ناتجة من تفاعل زيادة نسب الكلور مع الطحالب، قائلة إن جهاز المدينة رفع نسب الكلور للقضاء على الطحالب، خاصة الطحالب الخضراء مثل «سينيديسمس»، وحمض «الهيوميك».
عاصم الجزار وزير الإسكان

وزير الإسكان: رفع كفاءة الطرق بـ39 مليار جنيه

قال وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه تم العمل على 292 مشروعا لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بطول 5360 كيلو مترا، منها 716 كيلو مترت داخل شبكة الطرق القومية بتكلفة تقديرية 39 مليار جنيه، المنفذ منها 237 مشروعا بإجمالي 18.3 مليار جنيه، والجاري تنفيذه 55 مشروعا بتكلفة 20.5 مليار جنيه، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا في 5 مشروعات رئيسية بإجمالي أطوال 385 كيلو مترا طولي بتكلفة 12.5 مليار جنيه، وفي مجال شبكة الطرق القومية نعمل في 3 محاور هي: بني مزار البويطي، ديروط الفرافرة، محور 30 يونيو بإجمالي أطوال 716 كيلو مترا طولي وبتكلفة 10.8 مليار جنيه.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

وزير الإسكان: تنفيذ 70% من وحدات مشروع «جنة»

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، إنه جاري تنفيذ 11232 وحدة سكنية «468 عمارة»، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بمدينة المنصورة الجديدة، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 70%، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات «196 عمارة» بمشروع «سكن مصر»، وبلغت نسبة الإنجاز 84%، بالإضافة إلى تنفيذ 58 عمارة بالإسكان ذي الطابع الساحلي، وبلغت نسبة التنفيذ 20%، مضيفًا أنه جاري أيضا تنفيذ 1149 فيلا «منفصلة – متصلة – شبة متصلة»، تضم 2103 وحدات، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 40%، والفيلات الكلاسيك 32%.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: 65 مليار جنيه استثمارات بالصعيد منذ 2014

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالي الاستثمارات التي أنفقتها وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات المختلفة (إسكان، مياه شرب، صرف صحي) بمحافظات الصعيد منذ عام 2014 وحتى الآن، بلغت 65.6 مليار جنيه، من أجل تنمية محافظات الصعيد، والنهوض بها، وتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل لأهالينا بالصعيد، وإتاحة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى.
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