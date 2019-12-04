خالية من السياسة.. «تعليم الإسكندرية» تستعد للامتحانات

تحرير:محمد مجلي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

امتحانات

أكد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على الالتزام التام بالمواصفات القياسية للورقة الامتحانية وأن تكون الأسئلة بعيدة عن الغموض أو التعقيدات ولا تحمل أية إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية، والدقة المتناهية في تقدير درجات الطلاب والمراجعة الشاملة للورقة الامتحانية قبل رصد الدرجات في الشيت الورقي والبرنامج الخاص بالكنترول المدرسي على الحاسب الآلي وعدم إعلان النتائج إلا بعد اعتمادها رسميا وإتاحتها لأولياء الأمور بكشوف معلقة بلوحة إعلانات المدرسة.

وشدد الديب، خلال الاجتماع الذي عقده مع مديري عموم الإدارات التعليمية، على الاستعداد الجاد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مطالبا بتوفير الأثاث اللازم والالتزام بإقرارات الموانع للعاملين بكنترول المدرسة، فضلا عن الالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019 - 2020 على