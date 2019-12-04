سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

خالية من السياسة.. «تعليم الإسكندرية» تستعد للامتحانات

تحرير:محمد مجلي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
امتحانات
امتحانات
أكد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على الالتزام التام بالمواصفات القياسية للورقة الامتحانية وأن تكون الأسئلة بعيدة عن الغموض أو التعقيدات ولا تحمل أية إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية، والدقة المتناهية في تقدير درجات الطلاب والمراجعة الشاملة للورقة الامتحانية قبل رصد الدرجات في الشيت الورقي والبرنامج الخاص بالكنترول المدرسي على الحاسب الآلي وعدم إعلان النتائج إلا بعد اعتمادها رسميا وإتاحتها لأولياء الأمور بكشوف معلقة بلوحة إعلانات المدرسة.
وشدد الديب، خلال الاجتماع الذي عقده مع مديري عموم الإدارات التعليمية، على الاستعداد الجاد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مطالبا بتوفير الأثاث اللازم والالتزام بإقرارات الموانع للعاملين بكنترول المدرسة، فضلا عن الالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019 - 2020 على
اقرأ المزيد
Capture

بسبب الغياب و«التزويغ».. التحقيق مع 105 مدرسين في المنوفية

أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبوليمون، اليوم الأربعاء، مديري مدرستين ثانويتين ، ومدرسة ابتدائية للتحقيق ، بسبب ضعف الإشراف، وسوء مستوى النظافة ، كما أحال 105 مدرسين إلى الشئون القانونية بديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم للغياب، والتأخير عن المواعيد الرسمية للعمل. جاء ذلك خلال جولته التفتيشية "المفاجئة " صباح اليوم، على عدد من المدارس بمدينة شبين الكوم، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، رافقه خلالها فريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام.
قناة تن

رسميًا.. قناة Ten تُعلن توقفها عن البث نهاية ديسمبر

أعلنت إدارة قناة TeN رسميا توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019 لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة، يأتى هذا القرار الصعب انطلاقا من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقاً لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة. عملت قناة TeN منذ تأسيسها في العام 2017 في مناخ إعلامي إيجابى، منحها هامشا واسعا من الحرية التحريرية والفنية، وساعدها على تقديم مختلف وجهات النظر في مختلف القضايا التي تهم المشاهد المصري والعربي على حد سواء.
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يوافق على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات منها الموافقة علي مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

الآثار تُعلن عن كشف جديد من العصر البيزنطي بدمياط الجديدة

نجحت البعثة المصرية العاملة بتل آثار الدير بمدينة دمياط الجديدة، في الكشف عن سبع عملات ذهبية من العصر البيزنطى، ومجموعة من تماثيل الأوشابتى حفر عليها خرطوش الملك بسماتيك الثانى أحد ملوك الأسرة ال 26. وأشار الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية وزارة الآثار، إلى أنه حفر على جميع العملات نقش عليه مكان الدار الذي تم سك العملة بها وهى "conop" وتعني القسطنطينية، موضحا أن البعثة عثرت أيضا على العديد من البقايا العظمية الآدمية المتحللة التى كانت تحوى بداخلها العديد من التمائم الجنائزية الرائعة من حيث الشكل ودقه التفاصيل حيث تميزت بتنوع خامات الصنع وإبداعها؛ منها تمائم لجعارين وعين حورس وتمائم القلب وعمود الجد وعقدة ايزيس وتمائم المعبودات الحامية كإيزيس ونفتيس وتاورت وحورس.
اقرأ المزيد من الأخبار
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (2)

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

شبورة صباحا برودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-بارد (2)

الأرصاد: غدا انخفاض كبير في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا آخر في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: اليوم انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]