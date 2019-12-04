وزيرة البيئة: مصر تقفز للمركز 24 في دليل الأداء لتغير المناخ

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

وزيرة البيئة

أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر قفزت 4 مراكز في قائمة دليل الأداء لتغير المناخ لعام 2019 لتحل فى المركز 24 من أصل 57 دولة تضمنها التقرير على مستوى العالم، بعد حجب المراكز الثلاثة الأولى، وذلك بفضل السياسة الوطنية التي انتهجتها مصر للتصدي لآثار التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية. وقالت وزيرة البيئة عقب عودتها للقاهرة بعد المشاركة في القمة الرئاسية لتغير المناخ بمدريد: "طبقا للدراسة التي أعدها دليل أداء تغير المناخ 2019، حصلت مصر على مجموع نقاط 57.49 نقطة، لتواصل التقدم بين دول العالم بخطتها الواعدة لمواجهة آثار التغيرات المناخية".

ويتكون دليل الأداء لتغير المناخ من 14 مؤشرا فرعيا لقياس التقدم المحقق في 4 مجالات ذات صلة بالتغيرات المناخية، وهي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام الطاقة، والسياسات المناخية. وأظهر الدليل تحقيق مصر تقدما ملحوظا جعلها تدخل ضمن قائمة الدول مرتفعة الأداء، حيث أحرزت نجاحا