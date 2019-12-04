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«الزراعة»: تحصين مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
أبقار مصابة - أرشيفية
أبقار مصابة - أرشيفية
أكد تقرير تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة. وذكر التقرير أنه تم تحصين مليون و110 آلاف و682 رأس ماشية، بينهم 672 ألفًا و567 رأس أبقار، و351 ألفا و186 رأس جاموس، و71 ألفًا و159 رأس أغنام، و15 ألفا و770 رأس ماعز "في الفترة من 23 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2019".
كان الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد أكد أن الحملة تهدف إلى إحكام السيطرة على مرض الحمى القلاعية بكافة أنواعه، مؤكدًا استمرار الحملة لآخر شهر ديسمبر الجاري على مستوى الجمهورية في كل القرى والنجوع ومن بيت لبيت، وتم إلغاء إجازات العاملين والأطباء البيطريين خلال مدة الحملة.

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بسبب الغياب و«التزويغ».. التحقيق مع 105 مدرسين في المنوفية

أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبوليمون، اليوم الأربعاء، مديري مدرستين ثانويتين ، ومدرسة ابتدائية للتحقيق ، بسبب ضعف الإشراف، وسوء مستوى النظافة ، كما أحال 105 مدرسين إلى الشئون القانونية بديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم للغياب، والتأخير عن المواعيد الرسمية للعمل. جاء ذلك خلال جولته التفتيشية "المفاجئة " صباح اليوم، على عدد من المدارس بمدينة شبين الكوم، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، رافقه خلالها فريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام.
قناة تن

رسميًا.. قناة Ten تُعلن توقفها عن البث نهاية ديسمبر

أعلنت إدارة قناة TeN رسميا توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019 لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة، يأتى هذا القرار الصعب انطلاقا من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقاً لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة. عملت قناة TeN منذ تأسيسها في العام 2017 في مناخ إعلامي إيجابى، منحها هامشا واسعا من الحرية التحريرية والفنية، وساعدها على تقديم مختلف وجهات النظر في مختلف القضايا التي تهم المشاهد المصري والعربي على حد سواء.
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يوافق على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات منها الموافقة علي مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.
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الآثار تُعلن عن كشف جديد من العصر البيزنطي بدمياط الجديدة

نجحت البعثة المصرية العاملة بتل آثار الدير بمدينة دمياط الجديدة، في الكشف عن سبع عملات ذهبية من العصر البيزنطى، ومجموعة من تماثيل الأوشابتى حفر عليها خرطوش الملك بسماتيك الثانى أحد ملوك الأسرة ال 26. وأشار الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية وزارة الآثار، إلى أنه حفر على جميع العملات نقش عليه مكان الدار الذي تم سك العملة بها وهى "conop" وتعني القسطنطينية، موضحا أن البعثة عثرت أيضا على العديد من البقايا العظمية الآدمية المتحللة التى كانت تحوى بداخلها العديد من التمائم الجنائزية الرائعة من حيث الشكل ودقه التفاصيل حيث تميزت بتنوع خامات الصنع وإبداعها؛ منها تمائم لجعارين وعين حورس وتمائم القلب وعمود الجد وعقدة ايزيس وتمائم المعبودات الحامية كإيزيس ونفتيس وتاورت وحورس.
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5 ملايين طن إجمالي صادرات مصر الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن. كان الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 27 نوفمبر الحالي. وأكدت الزراعة أن الصادرات بلغت 5 ملايين و100 ألف و630 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 220 ألفا و178 طنا عن نفس المدة من العام الماضي. وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.
وزارة-المالية

«المالية»: لا صحة لفرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضريبة جديدة على مزارع الماشية. وشددت على أن الدولة حريصة على دعم المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي، ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.
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«أبو ستيت»: الزراعة العضوية تحافظ على صحة المواطن

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، أهمية وجود تخصصات البيئة والزراعة الحيوية في الوقت الحالي، نظرا لإسهامها في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في ضوء رؤية 2030 والتحديات التي تواجه الزراعة، خاصة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية. وقال أبوستيت في كلمته خلال احتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بمرور 20 عاما على إنشائه الذي يهتم بتدوير المخلفات الزراعية وإدارة الأنظمة البيئية، إن الزراعة العضوية لها أهمية كبيرة لكونها تحافظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج غذاء صحي آمن لكافة المواطنين، ودورها في تعظيم الإنتاجية الزراعية من المحاصيل.
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شركة غذاء يابانية تستأجر 300 فدان من القابضة للتشييد

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "اليابان لحلول الغذاء - Japan Food Solutions"، بحضور المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لبحث التعاون المشترك. واستمع الوزير إلى عرض تقديمي من مسؤولي الشركة حول نشاط شركة اليابان لحلول الغذاء، ومنتجاتها المختلفة والتي تتضمن صور تصنيعية متعددة للخضروات والفواكه المصرية بشكل مميز مع مراعاة معايير الجودة اليابانية الصارمة بهدف التصدير. وتم الاتفاق على بحث الشراكة مع الجانب الياباني.
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