«الزراعة»: تحصين مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

أبقار مصابة - أرشيفية

أكد تقرير تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة. وذكر التقرير أنه تم تحصين مليون و110 آلاف و682 رأس ماشية، بينهم 672 ألفًا و567 رأس أبقار، و351 ألفا و186 رأس جاموس، و71 ألفًا و159 رأس أغنام، و15 ألفا و770 رأس ماعز "في الفترة من 23 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2019".

كان الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد أكد أن الحملة تهدف إلى إحكام السيطرة على مرض الحمى القلاعية بكافة أنواعه، مؤكدًا استمرار الحملة لآخر شهر ديسمبر الجاري على مستوى الجمهورية في كل القرى والنجوع ومن بيت لبيت، وتم إلغاء إجازات العاملين والأطباء البيطريين خلال مدة الحملة.



