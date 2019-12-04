4.3% زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
تلاميذ المدارس
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن زيادة أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى للعام الدراسى 2018/2019 بمقدار 4.3% من اجمالى التلاميذ حيث بلغ عدد التلاميذ 24.2 مليون تلميذ مقابل 23.2 مليون تلميذ عام 2017/2018.
وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2018، أن عدد المدارس والمعاهد الأزهرية بلغ 65.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري، مقابل 63.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2017/2018.
وأشار الجهاز إلى أن عدد المدرسين فى منصب "المدرس العام" بلغ 1.21 مليون مدرس عام، مقابل 1.19 مليون مدرس عام 2017/2018.
وأوضح الجهاز، أن عدد التلاميذ بمرحلة ما قبل الابتدائى بلغ 1.5 مليون تلميذ، بنسبة 6.1 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.4 مليون تلميذ بنسبة 6.2% من إجمالى مراحل التعليم العام، و 90.3 ألف تلميذ بنسبة 5.2% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري).وأشار الجهاز إلى أن عدد المدرسين بمرحلة ما قبل الابتدائى بلغ
وأوضح الجهاز، أن عدد التلاميذ بمرحلة ما قبل الابتدائى بلغ 1.5 مليون تلميذ، بنسبة 6.1 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.4 مليون تلميذ بنسبة 6.2% من إجمالى مراحل التعليم العام، و 90.3 ألف تلميذ بنسبة 5.2% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري).
وأشار الجهاز إلى أن عدد المدرسين بمرحلة ما قبل الابتدائى بلغ 61.3 ألف مدرس ( منهم 58.3 ألف مدرس بنسبة 5.6% من إجمالى مراحل التعليم العام، و3 آلاف مدرس بنسبة 1.8% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري).
وأضاف الجهاز، أن عدد المدارس بالتعليم الابتدائى بلغ 18.8 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، و3.6 ألف معهد بالتعليم الأزهري، بينما بلغ التلاميذ بالمرحلة الابتدائية 13.1 مليون تلميذ، بنسبة 54.2 % من إجمالى المراحل التعليمية.