4.3% زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

تلاميذ المدارس

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن زيادة أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى للعام الدراسى 2018/2019 بمقدار 4.3% من اجمالى التلاميذ حيث بلغ عدد التلاميذ 24.2 مليون تلميذ مقابل 23.2 مليون تلميذ عام 2017/2018. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2018، أن عدد المدارس والمعاهد الأزهرية بلغ 65.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري، مقابل 63.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2017/2018. وأشار الجهاز إلى أن عدد المدرسين فى منصب "المدرس العام" بلغ 1.21 مليون مدرس عام، مقابل 1.19 مليون مدرس عام 2017/2018.

وأوضح الجهاز، أن عدد التلاميذ بمرحلة ما قبل الابتدائى بلغ 1.5 مليون تلميذ، بنسبة 6.1 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.4 مليون تلميذ بنسبة 6.2% من إجمالى مراحل التعليم العام، و 90.3 ألف تلميذ بنسبة 5.2% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري).وأشار الجهاز إلى أن عدد المدرسين بمرحلة ما قبل الابتدائى بلغ