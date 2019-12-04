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4.3% زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
تلاميذ المدارس
تلاميذ المدارس
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن زيادة أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى للعام الدراسى 2018/2019 بمقدار 4.3% من اجمالى التلاميذ حيث بلغ عدد التلاميذ 24.2 مليون تلميذ مقابل 23.2 مليون تلميذ عام 2017/2018. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2018، أن عدد المدارس والمعاهد الأزهرية بلغ 65.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري، مقابل 63.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2017/2018. وأشار الجهاز إلى أن عدد المدرسين فى منصب "المدرس العام" بلغ 1.21 مليون مدرس عام، مقابل 1.19 مليون مدرس عام 2017/2018.
وأوضح الجهاز، أن عدد التلاميذ بمرحلة ما قبل الابتدائى بلغ 1.5 مليون تلميذ، بنسبة 6.1 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.4 مليون تلميذ بنسبة 6.2% من إجمالى مراحل التعليم العام، و 90.3 ألف تلميذ بنسبة 5.2% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري).وأشار الجهاز إلى أن عدد المدرسين بمرحلة ما قبل الابتدائى بلغ
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اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 661 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1482 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
حديد

4.1 مليار دولار حجم صادرات مصر من مواد البناء

تراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة "يناير- أكتوبر 2019 " بنحو 6% لتبلغ ما قيمته 4.141 مليار دولار مقابل 4.404 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي . وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات القطاع قد شهدت ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 3% لتبلغ 459 مليون دولار في مقابل 446 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018. وأشار إلى انخفاض إجمالي صادرات الصناعات المعدنية بنحو 8.9% لتبلغ ما قيمته 3 مليارات دولار مقارنة بنحو 3.302 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

الحكومة تطلق تطبيق المحمول «شارك 2030»

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تطبيق المحمول "شارك 2030" المعني بعرض البرامج والمشروعات، ومؤشرات الأداء التنموية، خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات والتكنولوجيا CAIRO ICT 2019. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن تطبيق المحمول "شارك" تم إطلاقه بشكل محدث ليكون بمنزلة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما، مضيفة أنه يعد طريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.
حديد (1)

شعبة مواد البناء: 500 جنيه زيادة في أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تذبذبا واضحا خلال الفترة الماضية، بحسب شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث ارتفعت أسعار الحديد بواقع 500 جنيه للطن الواحد نتيجة زيادة أسعار البيليت العالمي بنحو 30 دولارا للطن، وهو الخام الأساسي لصناعة الحديد، كما زادت أسعار الأسمنت نتيجة قيام الشركات المنتجة برفع الأسعار دون أي مبرر. وتراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري 2019، بنحو 9%، لتبلغ نحو 3.273 مليار دولار، في مقابل نحو 3.596 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018.
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قطن

120 % ارتفاعا في صادرات مصر من القطن خلال 3 أشهر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة ربع السنوية للقطن في الربع الرابع "يونيو- أغسطس" للموسم الزراعي 2018- 2019، ومن أهم مؤشراتها: بلغ إجمالي كمية الصادرات نحو 190.4 ألف قنطار متري خلال الفترة "يونيو- أغسطس" 2019، في مقابل نحو 86.2 ألف قنطار متري "يونيو- أغسطس" 2018 بنسبة زيادة قدرها 120.9%. وكانت الهند أكثر الدول استيرادا للقطن المصري، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها نحو 135.2 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 71.0% من إجمالي الكمية المصدرة خلال "يونيو- أغسطس" 2019.
مصنع-ادوية (3)

الإحصاء: 40% زيادة بتكلفة صناعة الأدوية خلال سبتمبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر سبتمبر 2019. وأوضح جهاز الإحصاء، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 130.92 خلال شهر سبتمبر 2019 (أولي)، في مقابل نحو 132.09 خلال شهر أغسطس 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.89%. وبلغ الرقم القياسي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 141.92 خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2019 حيث بلغ 129.36 بارتفاع قدره 9.71% وذلك بسبب زيادة أوامر التصدير.
صادرات-تركيا للعراق

11.9% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الصحراء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، بيانًا عن التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2018، حيث ارتفعت التبادل التجاري بين مصر إلى دول الساحل والصحراء بنسبة 11.9%. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 3136 مليون دولار عام 2018 مقابل 2725 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 15.1 %، وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 66 % من إجمالي هذا التكتل. فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1096 مليون دولار عام 2018 مقابل 1058 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.6 %.
اشتباكات-فى-مطار-هونج-كونج (1)

«أغلقت 6 أيام».. مدارس هونج كونج تفتح أبوابها أمام التلاميذ

أعادت المدارس في هونج كونج، اليوم الأربعاء، فتح أبوابها أمام التلاميذ، وذلك بعد إغلاق دام 6 أيام بسبب التظاهرات الحاشدة التي ينظمها طلاب جامعيون وتخللتها اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن المارة والطلاب واجهوا بعض الصعوبات في المرور بسبب الحواجز التي نصبها الطلاب المتظاهرون، الذين ما زال بعضهم يعتصم في جامعة هونج كونج للفنون التطبيقية في إطار الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أشهر طويلة.
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