صلاح وحامد يزينان القوائم النهائية للأفضل إفريقيا

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء في عام 2019، والتي شهدت تنافس 5 منتخبات على جائزة أفضل منتخب داخل إفريقيا، وهى الجزائر ومدغشقر ونيجيريا والسنغال وتونس. وشهدت القائمة اختيار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، فى قائمة أفضل لاعب في القارة، بالإضافة إلى ترشيح طارق حامد نجم الفراعنة ونادي الزمالك، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية داخل القارة، كما حل السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، ضمن قائمة أفضل مدرب.

بينما استبعد محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، الذي ظهر في القائمة المبدئية، حيث ضمت القائمة النهائية كلا من محمد صلاح وآندريه أونانا، وحكيم زياش، وإسماعيل بن ناصر، وكاليدو كوليبالي وأوديون إيجالو، وأوباميانج، ورياض محرز وساديو ماني ويوسف بلايلي. بينما حل طارق حامد في القائمة النهائية

بينما استبعد محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، الذي ظهر في القائمة المبدئية، حيث ضمت القائمة النهائية كلا من محمد صلاح وآندريه أونانا، وحكيم زياش، وإسماعيل بن ناصر، وكاليدو كوليبالي وأوديون إيجالو، وأوباميانج، ورياض محرز وساديو ماني ويوسف بلايلي.



بينما حل طارق حامد في القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة، حيث يتنافس مع كل من أنيس البدري، ولابا كودجو، وطه ياسين الخنيسي، ويوسف بلايلي.



وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا كلا من المغربي أشرف حكيمي وكريبين دياتا وموسى دينيبو وصامويل شيكويزي وفيكتور أوسيمين.



بينما يتصدر قائمة المرشحين لأفضل مدرب في إفريقيا، كريستيان جروس، وآليو سيسيه، وجمال بلماضي، ومعين الشعباني، والفرنسي نيكولاس ديبوي.