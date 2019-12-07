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بذور الخردل.. من مذاق رائع إلى الوقاية من السرطان

الشيخوخة أمر لا مفر منه، ولكن يمكنك تأخيرها عن طريق إدراج بذور الخردل في نظامك الغذائي، فتلك البذور مليئة بفيتامينات A وK وC، التي تساعد على تقليل علامات الشيخوخة
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
بذور الخردل
بذور الخردل
يقال إن البذور والحبوب من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكنك إدراجها في نظامك الغذائي، لأنها غنية بمكونات صحية، تساعد على فقدان الوزن من جانب، ومن جانب آخر، تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية والعلاجية؛ فعلى سبيل المثال، يحتوي الخردل على قيمة غذائية عالية، لأنه غني بالمعادن والفيتامينات المهمة، ويساعد في الحماية من أمراض متعددة، مثل مرض السرطان، كما أنه يساعد على تخفيف الصداع؛ لذا يجب تناول الخردل، وهو يباع على شكل نكهات، ويضاف إلى المشويات، نقلًا عن "times ofindia".
تحتوي بذور الخردل على معدلات عالية من المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وحظيت هذه البذور بمكانة عالية في كثير من البلاد، مثل الهند، وعند النظر إلى القيمة الغذائية، فيحتوي الخردل على العديد من العناصر الغذائية المهمة؛ على سبيل المثال "السيلينيوم والمغنسيوم والأحماض الدهنية"، إضافة إلى
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لا تتناول القهوة قبل السفر.. تؤدي إلى الغثيان

لعل كوبا من القهوة في الصباح من الأشياء الأساسية لدى العديد من الأشخاص، إذ تزيد من معدلات النشاط والطاقة لديهم، وتعزز من الحالة المزاجية بشكل كبير، وتحسن من الذاكرة والفهم، كما أنها محاولة جيدة لفقدان الوزن، ولكن على الجانب الآخر، يحذر الخبراء من تناول القهوة قبل السفر للخارج، إذ ينتج عنها العديد من الآثار الجانبية السلبية، التي تمنعك من التمتع برحلة هادئة؛ لذا يمكن استبدال عصير الفواكه أو الشاي الأخضر بها، كما يعد النعناع خيارا جيدا. وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "times ofindia".
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الجمبري.. من طعام رائع إلى التعزيز من صحة المخ

المأكولات البحرية تعتبر من أكثر الاطعمة التي يقبل عليها العديد من الأشخاص، ليس فقط لفوائدها المتعددة، ولكن لمذاقها الرائع، ويعتبر الجمبري من أهم الأسماك، ستجد عشاقه في كل مكان، وخاصة شوربة الجمبري، دائمًا نقول أنه يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، ولكن له فوائد عديدة أخرى، لابد من الالتفات إليها، على سبيل المثال فقدان الوزن، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والتعزيز من صحة العظام والمخ، والعديد من الفوائد الأخرى التي تفيد صحة الجسم، نقلًا عن "organicfacts".
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هذه الأعشاب غنية بمضادات الأكسدة التي تنظف الدم

يعد الريحان من الأعشاب الرئيسية التي تدخل في تحضير الأكلات الإيطالية، حيث يضفى نكهة جيدة على الصوص، وبعيدا عن المقبلات، فإنه يمكن شرب شاي الريحان للتخلص من تشنجات المعدة والغازات وفقدان الشهية واحتباس السوائل ونزلات البرد. وأثبتت الأبحاث أن الريحان يخفض من مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه مفيد لصحة العظام؛ نظرا لمضادات الأكسدة الموجودة فيه، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة القولون العصبي. وجدت إحدى الدراسات أن زيت الريحان مضاد للميكروبات والخميرة والعفن، وذلك حسبما ذكر موقع "Daily Health Post".
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الفلفل الأحمر والكمادات| 6 طرق لعلاج آلام الركبة

تعد آلام العظام من الأشياء المتعبة التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، خاصة عند التقدم في العمر. وتنتج آلام الركبة عن إصابةٍ ما، أو ممارسة رياضة شاقة لفترة طويلة، ولكن في بعض الأحيان تكون الإصابات طفيفة، ويمكنك الحصول على علاج منزلي؛ فعلى سبيل المثال، تلعب بعض الزيوت العطرية دورا فعالا في التقليل من الآلام؛ مثل زيت البرتقال وزيت الزنجبيل، مع استخدام آلية التدليك، كما يمكن عمل كمادات باردة على الجزء الذي يؤلمك. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
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اضطرابات الطعام خلال الحمل تؤدي إلى ولادة مبكرة

يُنصح بتناول طعام صحي فى أثناء فترة الحمل، مليء بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات؛ لذا تعد الفواكه والخضراوات الورقية من أهم الأطعمة التي يجب تناولها باستمرار، للحفاظ على صحة الجنين وصحة الأم في نفس الوقت، كما أن البروتينات والدهون الصحية مهمة بشكل كبير، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن النساء الحوامل المصابات باضطرابات الأكل؛ مثل فقدان الشهية، أكثر عرضة بنسبة 70% للولادة قبل الأوان، ومن ثم يعد الطعام الصحي جزءًا مهما من الحمل الصحي، نقلًا عن "daily mail".
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أكل الشعر ونتف الحواجب.. 5 متلازمات نفسية نادرة

توجد العديد من المتلازمات العضوية، منها -على سبيل المثال- متلازمة داون ومتلازمة سبرجر، وغيرهما من المتلازمات التي تنتج عن عوامل بيئية وجينية. وعلى الجانب الآخر، توجد متلازمات نفسية غريبة، تحدث نتيجة التعرض للتوتر والإجهاد العصبي؛ مثل متلازمة "رابونزيل" التى تعد من المتلازمات نادرة الحدوث، ولكن الدراسات والإحصائيات أثبتت وجود نسبة مصابة بها، ويقوم المصاب بها بنتف الشعر، ثم يأكله بعد ذلك، كما توجد متلازمات أخرى لم تسمع عنها من قبل. وذلك نقلًا عن موقع "health line".
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دراسة: نظام البحر المتوسط الغذائي يقيك من ضعف السمع

في الآونة الأخيرة، استخدم الأطباء بعض الأنظمة الغذائية في الحماية من الأمراض؛ فعلى سبيل المثال: النظام الغذائي النباتي يعمل على الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى الوقاية من أمراض ضغط الدم والسكتات الدماغية، وفي آخر الدراسات، كشفت النتائج عن أن نظام البحر المتوسط، الذي يعتمد على تناول أطعمة تقليدية استخدمت في الماضي، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، والأسماك ومنتجات الألبان، يساعد على الحماية من ضعف السمع، وذلك نقلًا عن موقع "daily mail".
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