بذور الخردل.. من مذاق رائع إلى الوقاية من السرطان

الشيخوخة أمر لا مفر منه، ولكن يمكنك تأخيرها عن طريق إدراج بذور الخردل في نظامك الغذائي، فتلك البذور مليئة بفيتامينات A وK وC، التي تساعد على تقليل علامات الشيخوخة
يقال إن البذور والحبوب من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكنك إدراجها في نظامك الغذائي، لأنها غنية بمكونات صحية، تساعد على فقدان الوزن من جانب، ومن جانب آخر، تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية والعلاجية؛ فعلى سبيل المثال، يحتوي الخردل على قيمة غذائية عالية، لأنه غني بالمعادن والفيتامينات المهمة، ويساعد في الحماية من أمراض متعددة، مثل مرض السرطان، كما أنه يساعد على تخفيف الصداع؛ لذا يجب تناول الخردل، وهو يباع على شكل نكهات، ويضاف إلى المشويات، نقلًا عن "times ofindia".
تحتوي بذور الخردل على معدلات عالية من المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وحظيت هذه البذور بمكانة عالية في كثير من البلاد، مثل الهند، وعند النظر إلى القيمة الغذائية، فيحتوي الخردل على العديد من العناصر الغذائية المهمة؛ على سبيل المثال "السيلينيوم والمغنسيوم والأحماض الدهنية"، إضافة إلى
تحتوي بذور الخردل على معدلات عالية من المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وحظيت هذه البذور بمكانة عالية في كثير من البلاد، مثل الهند، وعند النظر إلى القيمة الغذائية، فيحتوي الخردل على العديد من العناصر الغذائية المهمة؛ على سبيل المثال "السيلينيوم والمغنسيوم والأحماض الدهنية"، إضافة إلى المعادن الأخرى؛ مثل الفوسفور والحديد والألياف الغذائية. وفى ما يلي بعض الفوائد التي تقدمها لك بذور الخردل:
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1- الوقاية من السرطان
غني بمكونات مثل (glucosinolates -myrosinase)، وكل منهما يعمل على الوقاية من نمو الخلايا المسببة للسرطان في الجسم، ومن خلال بعض الدراسات، قد تكون للبذور الصغيرة إمكانيات وقائية كيميائية، تحمي من تأثير المواد المسرطنة.
2- الشعور بالراحة من الصداع
تتميز بذور الخردل بفاعلية كبيرة عندما تعاني من الصداع، خاصة الصداع النصفي، فتحتوي هذه البذور على معدلات عالية من المغنسيوم، تعمل على التهدئة من الجهاز العصبي، والتخفيف من الآلام في أي جزء من الجسم.
3- مهم لصحة الجهاز الهضمي
بذور الخردل مفيدة بشكل كبير للجهاز الهضمي أيضًا، فإذا كنت تعاني من مشكلة عسر الهضم، فبذور الخردل يمكن أن تساعد في التخلص منها. وإضافة إلى ذلك، هى غنية بمعدلات عالية من الألياف الغذائية، ما يساعد على تيسير حركة الأمعاء، والتعزيز من قوة الجهاز الهضمي في الجسم.
4- حماية القلب والأوعية الدموية
يعد استخدام زيت الخردل شائعا عند كل أسرة هندية، وهو مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب والأوعية الدموية، حيث يساعد على إدارة مستوى الكوليسترول (المفيد) في الدم، بينما يقلل من مستويات الكوليسترول الضار، ومن ثم يحافظ على صحة القلب، ويمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.
5- تقوية العظام والأسنان واللثة
بذور الخردل هي أيضًا جيدة لعظامك لأنها مليئة بمعادن تسمى السيلينيوم، تساعد في الحفاظ على عظام قوية على المدى البعيد، كما أنها تعمل على تقوية الأظافر والشعر والأسنان، وإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور الخردل على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، تساعد في تخفيف آلام اللثة والعظام والأسنان.
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6- مفيد لصحة البشرة
من المهم أن تبقي بشرتك رطبة في كل موسم، وبذور الخردل يمكن أن تساعدك في ذلك، حيث تمنح البذور بشرتك الترطيب الذي تحتاج له، وتعمل أيضًا على إزالة جميع الشوائب وحماية بشرتك من حب الشباب، فهى تتميز بخصائص مضادة للالتهابات، تعمل على التقليل من التهاب الجسم.
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7- الوقاية من علامات تقدم العمر
الشيخوخة أمر لا مفر منه، ولكن يمكنك تأخيرها عن طريق إدراج بذور الخردل في نظامك الغذائي، حيث تمتلئ البذور بفيتامينات A وK وC، ويمكن أن تساعد في تقليل علامات الشيخوخة لدى العديد من الأشخاص.
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