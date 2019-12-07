بذور الخردل.. من مذاق رائع إلى الوقاية من السرطان

الشيخوخة أمر لا مفر منه، ولكن يمكنك تأخيرها عن طريق إدراج بذور الخردل في نظامك الغذائي، فتلك البذور مليئة بفيتامينات A وK وC، التي تساعد على تقليل علامات الشيخوخة

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

بذور الخردل

يقال إن البذور والحبوب من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكنك إدراجها في نظامك الغذائي، لأنها غنية بمكونات صحية، تساعد على فقدان الوزن من جانب، ومن جانب آخر، تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية والعلاجية؛ فعلى سبيل المثال، يحتوي الخردل على قيمة غذائية عالية، لأنه غني بالمعادن والفيتامينات المهمة، ويساعد في الحماية من أمراض متعددة، مثل مرض السرطان، كما أنه يساعد على تخفيف الصداع؛ لذا يجب تناول الخردل، وهو يباع على شكل نكهات، ويضاف إلى المشويات، نقلًا عن "times ofindia".

تحتوي بذور الخردل على معدلات عالية من المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وحظيت هذه البذور بمكانة عالية في كثير من البلاد، مثل الهند، وعند النظر إلى القيمة الغذائية، فيحتوي الخردل على العديد من العناصر الغذائية المهمة؛ على سبيل المثال "السيلينيوم والمغنسيوم والأحماض الدهنية"، إضافة إلى