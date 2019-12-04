الآثار تُعلن عن كشف جديد من العصر البيزنطي بدمياط الجديدة
تحرير:أ.ش.أ
٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
وزير الآثار
نجحت البعثة المصرية العاملة بتل آثار الدير بمدينة دمياط الجديدة، في الكشف عن سبع عملات ذهبية من العصر البيزنطى، ومجموعة من تماثيل الأوشابتى حفر عليها خرطوش الملك بسماتيك الثانى أحد ملوك الأسرة ال 26.
وأشار الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية وزارة الآثار، إلى أنه حفر على جميع العملات نقش عليه مكان الدار الذي تم سك العملة بها وهى "conop" وتعني القسطنطينية، موضحا أن البعثة عثرت أيضا على العديد من البقايا العظمية الآدمية المتحللة التى كانت تحوى بداخلها العديد من التمائم الجنائزية الرائعة من حيث الشكل ودقه التفاصيل حيث تميزت بتنوع خامات الصنع وإبداعها؛ منها تمائم لجعارين وعين حورس وتمائم القلب وعمود الجد وعقدة ايزيس وتمائم المعبودات الحامية كإيزيس ونفتيس وتاورت وحورس.
قالت الدكتورة نادية خضر، رئيس الإدارة المركزية لوجه بحري ورئيس البعثة الآثرية، إنه يوجد على أحد العملات المكتشفة نقش يجسد الامبراطور FOCAS والذى حكم الإمبراطورية البيزنطية فى الفترة من (602- 610م)، فعلى وجه العملة صور الامبراطور ملتحيا يعلو رأسه الصليب وممسكا بيده اليمنى، وعلى الجانبين نقش اسم الملك
قالت الدكتورة نادية خضر، رئيس الإدارة المركزية لوجه بحري ورئيس البعثة الآثرية، إنه يوجد على أحد العملات المكتشفة نقش يجسد الامبراطور FOCAS والذى حكم الإمبراطورية البيزنطية فى الفترة من (602- 610م)، فعلى وجه العملة صور الامبراطور ملتحيا يعلو رأسه الصليب وممسكا بيده اليمنى، وعلى الجانبين نقش اسم الملك NFOCAS، وعلى ظهرها جاء الامبراطور واقفا ممسكا بيده اليمنى الصليب الكروى وقد نقشت كلمة VICTORIA والتى تعنى "النصر"، وفى أسفل العملة جاءت كلمة CONOB والتى تعنى القسطنطينية (مكان سك العملة).
وأضافت أنه تم الكشف عن 5 عملات ذهبية جاءت بتجسيد واضح للامبراطور هرقل وابنه قسطنطين الأكبر الذى حكم فى الفترة من (610- 648م)، وجاء على ظهر العملة تجسيد للصليب ونقش حول الصليب كتابه تقرأ VICTORIA والتى تعنى "النصر" وعلى الجانب الآخر وجدت حروف AUG والتى تعنى "أغسطس"، حيث أنه اكتسب لقب أغسطس فكان يلقب باسم (هرقل أغسطس).
وأوضحت أن العملة الأخيرة تجسد الامبراطور قسطنطين الثانى الذى حكم البلاد فى الفترة من 648- 668م، وعلى وجه العملة جاء تجسيد واضح للاباطرة قسطنطين الثانى مع ابيه هرقل أغسطس وأخيه هرقلوناس.
يذكر أن منطقة تل آثار الدير هى جبانة ضخمة استخدمت لدفن الموتى عبر العصور المختلفة بداية من العصر المتأخر من التاريخ المصري القديم، تحديدا عصر الأسرة الـ26، مرورا بالعصر اليونانى، ثم الرومانى، وانتهاء بالعصر البيزنطى. وكانت قد كشفت البعثة المصرية خلال مواسم أعمال الحفائر السابقة عن عدد من التوابيت من الحجر الجيرى الجيد الصنع؛ منها ما كان بأغطية تجسدت عليها أوجه آدمية رائعه لذويها، والتى قد تم نقلها للعرض بالمتحف المصري الكبير.