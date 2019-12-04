4.1 مليار دولار حجم صادرات مصر من مواد البناء
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
الحديد
تراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة "يناير- أكتوبر 2019 " بنحو 6% لتبلغ ما قيمته 4.141 مليار دولار مقابل 4.404 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات القطاع قد شهدت ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 3% لتبلغ 459 مليون دولار في مقابل 446 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018.
وأشار إلى انخفاض إجمالي صادرات الصناعات المعدنية بنحو 8.9% لتبلغ ما قيمته 3 مليارات دولار مقارنة بنحو 3.302 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وتراجعت صادرات مصر من "النحاس ومصنوعاته" خلال 10 شهور بنحو 20.7% لتسجل ما قيمته 149 مليون دولار مقابل 188مليون دولار، كما انخفضت صادرات "النيكل ومصنوعاته" بنحو 469.9% لتسجل ما قيمته 2.17 مليون دولار مقابل 12.367 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وانخفضت صادرات "الألومنيوم ومصنوعاته" بنحو 18.1%
وتراجعت صادرات مصر من "النحاس ومصنوعاته" خلال 10 شهور بنحو 20.7% لتسجل ما قيمته 149 مليون دولار مقابل 188مليون دولار، كما انخفضت صادرات "النيكل ومصنوعاته" بنحو 469.9% لتسجل ما قيمته 2.17 مليون دولار مقابل 12.367 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت صادرات "الألومنيوم ومصنوعاته" بنحو 18.1% لتسجل ما قيمته 460 مليون دولار مقابل 562 مليون دولار، و صادرات"الزنك ومصنوعاته" بنحو 9% ليبلغ 1.653 مليون دولار مقابل 1.502 مليون دولار، وصادرات "المواسير" لتبلغ 4.735 مليون دولار.
كما تراجعت صادرات"الحديد الصلب والصب" بنحو 34.8% لتبلغ 580 مليون دولار مقابل 890 مليون دولار، و صادرات "الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب" بنسبة 6.2% لتبلغ 137 مليون دولار مقارنة بنحو 146 مليون دولار.