4.1 مليار دولار حجم صادرات مصر من مواد البناء

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

الحديد

تراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة "يناير- أكتوبر 2019 " بنحو 6% لتبلغ ما قيمته 4.141 مليار دولار مقابل 4.404 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي . وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات القطاع قد شهدت ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 3% لتبلغ 459 مليون دولار في مقابل 446 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018. وأشار إلى انخفاض إجمالي صادرات الصناعات المعدنية بنحو 8.9% لتبلغ ما قيمته 3 مليارات دولار مقارنة بنحو 3.302 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وتراجعت صادرات مصر من "النحاس ومصنوعاته" خلال 10 شهور بنحو 20.7% لتسجل ما قيمته 149 مليون دولار مقابل 188مليون دولار، كما انخفضت صادرات "النيكل ومصنوعاته" بنحو 469.9% لتسجل ما قيمته 2.17 مليون دولار مقابل 12.367 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وانخفضت صادرات "الألومنيوم ومصنوعاته" بنحو 18.1%