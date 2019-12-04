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4.1 مليار دولار حجم صادرات مصر من مواد البناء

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
الحديد
الحديد
تراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة "يناير- أكتوبر 2019 " بنحو 6% لتبلغ ما قيمته 4.141 مليار دولار مقابل 4.404 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي . وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات القطاع قد شهدت ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 3% لتبلغ 459 مليون دولار في مقابل 446 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018. وأشار إلى انخفاض إجمالي صادرات الصناعات المعدنية بنحو 8.9% لتبلغ ما قيمته 3 مليارات دولار مقارنة بنحو 3.302 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وتراجعت صادرات مصر من "النحاس ومصنوعاته" خلال 10 شهور بنحو 20.7% لتسجل ما قيمته 149 مليون دولار مقابل 188مليون دولار، كما انخفضت صادرات "النيكل ومصنوعاته" بنحو 469.9% لتسجل ما قيمته 2.17 مليون دولار مقابل 12.367 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وانخفضت صادرات "الألومنيوم ومصنوعاته" بنحو 18.1%
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اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 661 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1482 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
زحام-فى-المدارس (2)

4.3% زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن زيادة أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى للعام الدراسى 2018/2019 بمقدار 4.3% من اجمالى التلاميذ حيث بلغ عدد التلاميذ 24.2 مليون تلميذ مقابل 23.2 مليون تلميذ عام 2017/2018. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2018، أن عدد المدارس والمعاهد الأزهرية بلغ 65.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري، مقابل 63.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2017/2018. وأشار الجهاز إلى أن عدد المدرسين فى منصب "المدرس العام" بلغ 1.21 مليون مدرس عام، مقابل 1.19 مليون مدرس عام 2017/2018.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

الحكومة تطلق تطبيق المحمول «شارك 2030»

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تطبيق المحمول "شارك 2030" المعني بعرض البرامج والمشروعات، ومؤشرات الأداء التنموية، خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات والتكنولوجيا CAIRO ICT 2019. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن تطبيق المحمول "شارك" تم إطلاقه بشكل محدث ليكون بمنزلة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما، مضيفة أنه يعد طريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.
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شعبة مواد البناء: 500 جنيه زيادة في أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تذبذبا واضحا خلال الفترة الماضية، بحسب شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث ارتفعت أسعار الحديد بواقع 500 جنيه للطن الواحد نتيجة زيادة أسعار البيليت العالمي بنحو 30 دولارا للطن، وهو الخام الأساسي لصناعة الحديد، كما زادت أسعار الأسمنت نتيجة قيام الشركات المنتجة برفع الأسعار دون أي مبرر. وتراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري 2019، بنحو 9%، لتبلغ نحو 3.273 مليار دولار، في مقابل نحو 3.596 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018.
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حديد (1)

شعبة مواد البناء: 500 جنيه زيادة في أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تذبذبا واضحا خلال الفترة الماضية، بحسب شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث ارتفعت أسعار الحديد بواقع 500 جنيه للطن الواحد نتيجة زيادة أسعار البيليت العالمي بنحو 30 دولارا للطن، وهو الخام الأساسي لصناعة الحديد، كما زادت أسعار الأسمنت نتيجة قيام الشركات المنتجة برفع الأسعار دون أي مبرر. وتراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري 2019، بنحو 9%، لتبلغ نحو 3.273 مليار دولار، في مقابل نحو 3.596 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018.
صادرات-تركيا للعراق

11.9% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الصحراء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، بيانًا عن التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2018، حيث ارتفعت التبادل التجاري بين مصر إلى دول الساحل والصحراء بنسبة 11.9%. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 3136 مليون دولار عام 2018 مقابل 2725 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 15.1 %، وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 66 % من إجمالي هذا التكتل. فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1096 مليون دولار عام 2018 مقابل 1058 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.6 %.
حديد (2)

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

استقرت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر طن حديد التسليح بين عشرة الأف جنيه و عشرة الأف وربعمائة وخمسون جنيه، فيما تراوحت أسعار الأسمنت المسلح بين 788.880 جنيه للطن. وسجل سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيه، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه. وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيها، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن.
حديد

399 مليون دولار صادرات مصر من مواد البناء في سبتمبر

ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 10% لتسجل 399 مليون دولار. وأكدت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، استمرار تصدر الإمارات العربية قائمة أكبر عشر أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء المصرية بقيمة 103 ملايين دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مستحوذة على 25.8% من إجمالي صادرات القطاع، في حين تقدمت كندا للمركز الثاني بالقائمة بقيمة 62 مليون دولار بنسبة نمو 82%.
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