مرتضى: اللاعبون يعشقون أمير.. وهذا سر رحيل ميتشو

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

مرتضى منصور

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون كان الخيار الأول للفريق بعد رحيل ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"، الذي لم يكن يرغب منصور في رحيله، بحسب تصريحاته في فيديو عبر قناته على يوتيوب. وقال رئيس القلعة البيضاء: "كارتيرون نجح مع الرجاء، ومع وادي دجلة رغم بخل ماجد سامي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي رغم أنه كان لا يملك لاعبين، ومنذ اللحظة الأولى قرارنا كان كارتيرون، بعد أن عرض أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ووكيله يحيى على، اسمه علينا".

وكشف مرتضى منصور: "لم أكن أرغب في رحيل ميتشو، الكرة مكسب وخسارة، لكن لا يصح أن ينشر عدد من اللاعبين عبر وسائل التواصل منشورات لدعم ميتشو، ومن ثم ترتعش الإدارة، هذا لا يمكن". وواصل رئيس الزمالك: "سيتم الإعلان عن تفاصيل التعاقد في مؤتمر صحفي يوم الأحد بعد مباراة بريميرو دو أجوستو الأنجولي في ثاني جولات

وكشف مرتضى منصور: "لم أكن أرغب في رحيل ميتشو، الكرة مكسب وخسارة، لكن لا يصح أن ينشر عدد من اللاعبين عبر وسائل التواصل منشورات لدعم ميتشو، ومن ثم ترتعش الإدارة، هذا لا يمكن".



وواصل رئيس الزمالك: "سيتم الإعلان عن تفاصيل التعاقد في مؤتمر صحفي يوم الأحد بعد مباراة بريميرو دو أجوستو الأنجولي في ثاني جولات دور المجموعات لدوري الأبطال، يوم الأحد، ولا مشكلات بين اللاعبين وأمير مرتضى، فهم يعشقونه".



من جانبه، قال كارتيرون: "شكرا للزمالك وإدارته على الترحاب، أتشرف بقيادة هذا النادي، وسأمنح قلبي لنادي الزمالك، بدايةً من يوم السبت (ضد أجوستو) سنحتاج إلى مساندة الجمهور، أرجوكم الحضور لمساندة الفريق".

