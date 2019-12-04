رياضة

مرتضى: اللاعبون يعشقون أمير.. وهذا سر رحيل ميتشو

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون كان الخيار الأول للفريق بعد رحيل ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"، الذي لم يكن يرغب منصور في رحيله، بحسب تصريحاته في فيديو عبر قناته على يوتيوب. وقال رئيس القلعة البيضاء: "كارتيرون نجح مع الرجاء، ومع وادي دجلة رغم بخل ماجد سامي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي رغم أنه كان لا يملك لاعبين، ومنذ اللحظة الأولى قرارنا كان كارتيرون، بعد أن عرض أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ووكيله يحيى على، اسمه علينا".
وكشف مرتضى منصور: "لم أكن أرغب في رحيل ميتشو، الكرة مكسب وخسارة، لكن لا يصح أن ينشر عدد من اللاعبين عبر وسائل التواصل منشورات لدعم ميتشو، ومن ثم ترتعش الإدارة، هذا لا يمكن". وواصل رئيس الزمالك: "سيتم الإعلان عن تفاصيل التعاقد في مؤتمر صحفي يوم الأحد بعد مباراة بريميرو دو أجوستو الأنجولي في ثاني جولات
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قناة الأهلي

«استادات» تتولى إدارة قناة النادي الأهلي

أعلنت شركة استادات القابضة عن إتمام الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة الأهلي، وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة". وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها وأستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وكل المنشآت الرياضية.
محمد صلاح

صلاح وحامد يزينان القوائم النهائية للأفضل إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء في عام 2019، والتي شهدت تنافس 5 منتخبات على جائزة أفضل منتخب داخل إفريقيا، وهى الجزائر ومدغشقر ونيجيريا والسنغال وتونس. وشهدت القائمة اختيار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، فى قائمة أفضل لاعب في القارة، بالإضافة إلى ترشيح طارق حامد نجم الفراعنة ونادي الزمالك، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية داخل القارة، كما حل السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، ضمن قائمة أفضل مدرب.
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بيل يعد زيدان بتطوير مستواه مع ريال مدريد

يأمل النجم الويلزي جاريث بيل، تحسين علاقته بجماهير ريال مدريد في الفترة المقبلة، من خلال تطوير مستواه وتقديم أداء أفضل من العروض الباهتة التي يقدمها رفقة الفريق الملكي خلال الموسم الجاري. وقدم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، وعدًا بشأن مستواه للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، ووفقًا لبرنامج "إلـ تشيرنجيتو" الإسباني، فإن بيل وعد زيدان بأنه سيقدم "120%" من إمكانياته خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الفريق على مواصلة النتائج الطيبة التي حققها في الآونة الأخيرة.
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مرتضى منصور: سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه سيعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة المقبلة، كما هنأ منصور فريق الهلال السعودي بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "أقول لجمهور الزمالك، لا تقعوا في الفخ، سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب لأنني لا أخون العيش والملح، وأبارك للهلال السعودي الفوز بدوري أبطال آسيا".
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مرتضى: الزمالك يتعرض لمؤامرة دولية لأني رجل وطني

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا يستفزان جمهور القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد الإفريقي وفاطمة سامورا يستفزان جمهور الزمالك ويهددان بنقل المقر. انقلوه، هذا مقر يخدم ناديا واحدا في مصر، وأعادوا ماتش جينيراسيون، لماذا نلعب مباراة بين فريقين إفريقيين في آسيا؟ ولماذا ألعب في دولة معادية؟ لديَّ استعداد لأن ألعب في تونس ولكن يؤسفني أن الترجي أصدر بيانا قال فيه إنه مستعد للعب في قطر وهذا موقف غير طبيعي".
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مرتضى منصور: لا أريد مرتزقة في الزمالك

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي وفر كل الإمكانيات من أجل النجاح للفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "لا توجد مستحقات لأي لاعب، لكن هناك لاعبا طماعا يريد عقدا بـ20 مليون جنيه ولن أصنع الفتنة، وناقص لكل لاعب 2% خصمتها لأسباب، هناك أخطاء سيحاسب عليها الجهاز بعد العودة من الكونغو، وأي لاعب تمارَضَ سيُحاسب، ولا لاعب سيحصل على مكافأة حتى نهاية الموسم بعد مهزلة أمس، ولا تغيير عقود لأي لاعب، الموضوع منتهٍ".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى منصور يعلن عدم خوض الزمالك السوبر في قطر

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء، قرار مجلس الإدارة بعدم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر. وقال رئيس الزمالك: "قرر مجلس إدارة النادي عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي في دولة قطر، وقطر معادية لمصر واتخذنا القرار بعد التصويت بين أعضاء المجلس، وقطر ليست أرضا محايدة إنما معادية". وتابع مرتضى منصور: "ناقشنا الآراء داخل المجلس، البعض كان يرى خوض المباراة رياضيا، البعض الآخر رأى عدم خوض اللقاء نظرا لمحاولتهم هدم مصر".
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