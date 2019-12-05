دراسة: صبغ الشعر بشكل متكرر يعرضك للإصابة بالسرطان

حذر الباحثون من أن المواد الكيميائية قادرة على اختراق الجلد وصولا إلى فروة الرأس، كما أن البخار أو دخان تلك المواد يمكن استنشاقه في أثناء تحضير الصبغات المختلفة

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

صبغة الشعر

كشف مجموعة من العلماء عن مخاوفهم بشأن صبغة الشعر التي تستخدمها النساء بشكل متكرر، بالإضافة إلى المواد الكيميائية المستخدمة في فرد الشعر، ولهذا تعقب الباحثون في المعهد الوطني للصحة آلاف النساء. النساء اللاتي كشفن عن استخدامهن المنتظم لصبغة الشعر، تعرضن لتطور سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 9% مقارنة باللاتي لم يستخدمن الصبغات المختلفة، كما أن اللاتي يستخدمن منتجات فرد الشعر كل 5- 8 أسابيع يتعرضن للخطر بنسبة تصل إلى 30%، وفقا لنتائج البحث، وحسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.

حذر الباحثون من أن المواد الكيميائية قادرة على اختراق الجلد وصولا إلى فروة الرأس، كما أن البخار أو دخان تلك المواد يمكن استنشاقه فى أثناء تحضير الصبغات المختلفة، ولهذا أوضحوا أن تجنب استخدام تلك المنتجات يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. هناك ما يعادل 5000 مادة كيميائية بداخل المنتجات الخاصة