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دراسة: صبغ الشعر بشكل متكرر يعرضك للإصابة بالسرطان

حذر الباحثون من أن المواد الكيميائية قادرة على اختراق الجلد وصولا إلى فروة الرأس، كما أن البخار أو دخان تلك المواد يمكن استنشاقه في أثناء تحضير الصبغات المختلفة
تحرير:فيروز ياسر ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
صبغة الشعر
صبغة الشعر
كشف مجموعة من العلماء عن مخاوفهم بشأن صبغة الشعر التي تستخدمها النساء بشكل متكرر، بالإضافة إلى المواد الكيميائية المستخدمة في فرد الشعر، ولهذا تعقب الباحثون في المعهد الوطني للصحة آلاف النساء. النساء اللاتي كشفن عن استخدامهن المنتظم لصبغة الشعر، تعرضن لتطور سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 9% مقارنة باللاتي لم يستخدمن الصبغات المختلفة، كما أن اللاتي يستخدمن منتجات فرد الشعر كل 5- 8 أسابيع يتعرضن للخطر بنسبة تصل إلى 30%، وفقا لنتائج البحث، وحسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
حذر الباحثون من أن المواد الكيميائية قادرة على اختراق الجلد وصولا إلى فروة الرأس، كما أن البخار أو دخان تلك المواد يمكن استنشاقه فى أثناء تحضير الصبغات المختلفة، ولهذا أوضحوا أن تجنب استخدام تلك المنتجات يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. هناك ما يعادل 5000 مادة كيميائية بداخل المنتجات الخاصة
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ماسك القناع

ماسك القناع.. متعدد الاستخدامات ويجعل البشرة نضرة

تعتبر الماسكات الطبيعية من الآليات الفعالة في علاج مشكلات البشرة، التي تتمثل في البثور السوداء والهالات السوداء، إضافة إلى حب الشباب، وغيرها من المشكلات الجلدية، فماسك الترمس وماء الورد يعمل بفاعلية كبيرة في منح البشرة النضارة والانتعاش التي تحتاجها، وماسك السكر والعسل يعتبر من أهم الاسكرابات المستخدمة لتقشير البشرة، وإزالة الجلد الميت، كما أن ماسك القناع له أهمية كبيرة، في تجديد البشرة التالفة، بعد التعرض المستمر لأشعة الشمس، نقلا عن "stylecraze".
منع-تساقط-الشعر

5 أخطاء تقومين بها تضر بشعرك في الشتاء

تعتبر العناية بالشعر من الأمور الضرورية التي توضع تحت خط التجميل، وخاصة أن الطرق والمنتجات أصبحت شائعة خلال العصر الحالي، كما أن النساء أصبحن اكثر حرصا ودراية بالمنتجات التي يجب استخدامها حسب نوع الشعر. ومن ضمن العناية التي يجب وضعها في الحسبان، هناك بعض الطرق التي تتبعينها قد تدمر شعرك مثل التعرض لأدوات مفرطة السخونة كالاسشوار والمكواة، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية، لذا عليك معرفة ما تقومين به ويساعد في تدمير شعرك في الشتاء، حسبما ذكرها موقع The Times of India.
الحنة

لإصلاح شعرك وتقويته.. استخدم الحنة بدلا من الصبغة

نحاول دائمًا البحث عن طرق لعلاج الشعر بأقل التكاليف، ولأننا نحب تجديد مظهرنا من وقت لآخر، خاصة بالصبغات، فيمكن استبدال الحنة بذلك، حيث تحتوي الصبغات على مواد كيميائية ضارة، تؤثر فى صحة الشعر، إضافة إلى أنها تؤدي إلى انخفاض معدلات الترطيب، وتساقط الشعر، فأثبتت العديد من الدراسات أهمية الحنة لحماية الشعر، وإعطاء اللون الذي ترغب فيه. وبجانب ذلك، تساعد الحنة في إصلاح الشعر التالف، وتحسين صحة فروة الرأس، والتعزيز من نموه، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "style craze".
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