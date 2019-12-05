مرشح إيران.. هل يتولى بحر العلوم قيادة حكومة العراق؟

هناك محاولات للحصول على موافقة قادة القوى السنية؛ مثل الحزب الإسلامي الممثل للإخوان المسلمين في العراق، وجبهة الإنقاذ والتنمية، على بحر العلوم رئيسًا للحكومة المقبلة
عاد إبراهيم محمد بحر العلوم، وزير النفط العراقي الأسبق، إلى الواجهة بعد أن تم تداوله مؤخرا على الساحة السياسية لقيادة الحكومة العراقية المقبلة بعد تقديم عادل عبد المهدي استقالته تحت ضغط الشارع.
يأتي ترشيح بحر العلوم في الوقت الذي يشترط فيه المتظاهرون ألا يكون رئيس الحكومة الجديد قد اشترك في العملية السياسية، وألا يكون منتميا إلى أي من الأحزاب، فقد أصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد من أغنى دول العالم بالنفط، مطلبا أساسيا للمحتجين، وهو ما دفعهم إلى المطالبة برئيس حكومة مستقل.
دعم سليماني
أثار هذا الترشيح حالة من الجدل بعد الأنباء المتداولة بأنه تم ترشيح بحر العلوم من قبل قاسم سليماني وبدعم الأحزاب الشيعية بانتظار موافقة السنة، ولكن جدلًا نيابيا وشعبيا واسعا حول مواصفات المرشح المطلوبة، بدأ يُطرح على الساحة السياسية، بينما ذكر تقرير أن الصدر عاد إلى النجف من إيران ليكون وسط
دعم سليماني
أثار هذا الترشيح حالة من الجدل بعد الأنباء المتداولة بأنه تم ترشيح بحر العلوم من قبل قاسم سليماني وبدعم الأحزاب الشيعية بانتظار موافقة السنة، ولكن جدلًا نيابيا وشعبيا واسعا حول مواصفات المرشح المطلوبة، بدأ يُطرح على الساحة السياسية، بينما ذكر تقرير أن الصدر عاد إلى النجف من إيران ليكون وسط المشهد السياسي القلق في البلاد.
فقد كشفت مصادر عراقية قريبة من صناع القرار في البلاد عن اجتماع عُقد منذ يومين في بغداد بين الجنرال قاسم سليماني وقيادات الأحزاب الشيعية، تم خلاله فرض وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم عليهم مرشحًا لمنصب رئيس الوزراء الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن سليماني أبلغ القادة الشيعة بأنه يعتقد أن شخصية بحر العلوم ستكون مقبولة على أساس أنه شخصية مستقلة وغير منتمٍ إلى أي حزب أو كتلة نيابية، موضحة أن محاولات تجري للحصول على موافقة قادة القوى السنية، مثل الحزب الإسلامي الممثل للإخوان المسلمين في العراق، وجبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، وخميس الخنجر رئيس تحالف المحور الوطني، على قبول بحر العلوم.
العراق يحارب ثورة «القمصان البيضاء» من داخل المدارس
إلا أن زعيم تحالف "سائرون" الفائز في الانتخابات الأخيرة، ولديه 57 نائبًا في البرلمان مقتدى الصدر، رفض ترشيح بحر العلوم.
إجهاض الحراك
ويرى مراقبون أن ترشيح سليماني لبحر العلوم يهدف إلى إجهاض الحراك الشعبي العراقي والالتفاف حول انتفاضة العراقيين ودماء الضحايا والجرحى.
عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي، هاجم سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، على خلفية إفادته حول الاحتجاجات الشعبية.
وقال الشيخ علي في تغريدة تابعها، إن "إبراهيم بحر العلوم، مرشح قاسم سليماني لرئاسة الوزراء، هو الأخ الأكبر لمحمد حسين بحر العلوم، سفيرنا لدى الأمم المتحدة".
وأضاف أن "السفير دافع عن حكومة عبد المهدي، وأساء للمتظاهرين، وعبد المهدي لا يمت له بصلة"، مخاطبا العراقيين: "تخيلوا لو صار أخوه رئيسا للوزراء! يمكن لو يطحن العراق طحن.. راح يكول صوج الشعب!".
وكان سفير العراق في الأمم المتحدة قد قال في إفادته أمس: "إن المندسين هم من قتلوا المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية في العراق"، في رد على الإحاطة التي قدمتها ممثلة الأمم المتحدة في بغداد جنين بلاسخارات، والتي حملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن أعمال القتل والعنف.
من بحر العلوم؟
الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم، عُين وزيرا للنفط العراقي في الحكومة الانتقالية عام 2003، وعين في هذا المنصب مرة ثانية عام 2005 فى حكومة "بول بريمر"، واستقال من منصبه مطلع عام 2006 احتجاجا على قرار الحكومة العراقية برفع أسعار الوقود بشكل كبير بسبب ضغوطات صندوق النقد الدولي، وهو أول وزير نفط يقدم استقالته من منصبه.
ولد عام 1954 في مدينة النجف الأشرف بالعراق، وأنهى دراساته الإعدادية في النجف عام 1971 وأكمل دراسته الجامعية في جامعة بغداد، كلية الهندسة قسم هندسة النفط، عام 1976، وعمل في الكويت مهندسا لمدة خمس سنوات، ثم أكمل دراساته العليا في الولايات المتحدة عام 1991 في هندسة النفط، ثم عمل خبيرا نفطيا في بريطانيا في شركات متعددة.
هل يهدأ العراق بعد إلغاء الامتيازات ومهلة الـ45 يوما؟
وانتخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية عام 2005، كما انتخب عضوا في مجلس النواب العراقي في الدورة الانتخابية الثالثة 2014.
وشغل في 2018 منصب رئيس لجنة تشريع قانون شركة النفط الوطنية.