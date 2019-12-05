مرشح إيران.. هل يتولى بحر العلوم قيادة حكومة العراق؟

هناك محاولات للحصول على موافقة قادة القوى السنية؛ مثل الحزب الإسلامي الممثل للإخوان المسلمين في العراق، وجبهة الإنقاذ والتنمية، على بحر العلوم رئيسًا للحكومة المقبلة

تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

المرشح لرئاسة الحكومة

عاد إبراهيم محمد بحر العلوم، وزير النفط العراقي الأسبق، إلى الواجهة بعد أن تم تداوله مؤخرا على الساحة السياسية لقيادة الحكومة العراقية المقبلة بعد تقديم عادل عبد المهدي استقالته تحت ضغط الشارع. يأتي ترشيح بحر العلوم في الوقت الذي يشترط فيه المتظاهرون ألا يكون رئيس الحكومة الجديد قد اشترك في العملية السياسية، وألا يكون منتميا إلى أي من الأحزاب، فقد أصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد من أغنى دول العالم بالنفط، مطلبا أساسيا للمحتجين، وهو ما دفعهم إلى المطالبة برئيس حكومة مستقل.

دعم سليماني أثار هذا الترشيح حالة من الجدل بعد الأنباء المتداولة بأنه تم ترشيح بحر العلوم من قبل قاسم سليماني وبدعم الأحزاب الشيعية بانتظار موافقة السنة، ولكن جدلًا نيابيا وشعبيا واسعا حول مواصفات المرشح المطلوبة، بدأ يُطرح على الساحة السياسية، بينما ذكر تقرير أن الصدر عاد إلى النجف من إيران ليكون وسط