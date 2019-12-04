3 عروض مسرحية في أول أيام الإسكندرية للمسرح العربي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

مهرجان الإسكندرية

ينطلق اليوم الأربعاء، أول عروض الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، حيث تستقبل مكتبة الإسكندرية 3 عروض عربية من لبنان والكويت والأردن. تبدأ العروض في السادسة مساءً بمسرحية "بر" من المملكة الأردنية الهاشمية على المسرح الصغير، وهى إعداد وإخراج دلال فياض، وتدور أحداثها حول مجموعة من الشباب يهاجرون عبر بحر متلاطم الأمواج نحو مصيرهم المجهول من الموت وإلى الموت. أما في السابعة والنصف مساء فتعرض مسرحية "الخروج إلى الحياة" من الكويت على المسرح الكبير، إخراج فهد المشايخي، وتدور في السماء لتعبر عن لا نهائية الإنسان.

وفي التاسعة مساءً تُعرض مسرحية "الديكتاتور" من لبنان، إعداد وإخراج حسن محيى الدين، وتدور أحداث المسرحية حول الصراع بين الحاكم والمحكومين في إطار نظرة تأملية فلسفية. الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تستمر فعالياته حتى يوم 8 من الشهر الجاري، ويقام تحت رعاية وزيرة