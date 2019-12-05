«الإيكولاي والبق».. علماء يحذرون من استخدام المكياج

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

منتجات التجميل

غالبا لا تخلو حقيبة امرأة من المكياج بأنواعه المختلفة، ولكن يجب التفكير في الأمر مرة أخرى، إذ كشفت دراسة حديثة عن أن 90% من منتجات المكياج تحتوي على البكتيريا التي تضم الإيكولاي والمكورة العنقودية. كان المقلق بالنسبة للباحثين خلال الدراسة أن هذه البكتيريا تسبب الأمراض؛ مثل العدوى الجلدية، وتسمم الدم، كما وجد الباحثون أن "البيوتي بلندر" والإسفنج المستخدمين في وضع كريم الأساس على الوجه ينقلان عددا كبيرا من البكتيريا المؤذية، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.

كل الأمور التي توصلت إليها الدراسة توضح أن المنتجات التجميلية نادرًا ما يتم تنظيفها، وقد يتم استخدامها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، وهذا مضر بصحة النساء، بالإضافة إلى احتواء الماسكرا وأحمر الشفاه على البق. قال عمرين بشير، الذي يقود الدراسة، إن المستخدمات يفتقرن إلى ممارسة النظافة الشخصية عند استخدام المكياج،