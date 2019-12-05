صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

«الإيكولاي والبق».. علماء يحذرون من استخدام المكياج

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
منتجات التجميل
منتجات التجميل
غالبا لا تخلو حقيبة امرأة من المكياج بأنواعه المختلفة، ولكن يجب التفكير في الأمر مرة أخرى، إذ كشفت دراسة حديثة عن أن 90% من منتجات المكياج تحتوي على البكتيريا التي تضم الإيكولاي والمكورة العنقودية. كان المقلق بالنسبة للباحثين خلال الدراسة أن هذه البكتيريا تسبب الأمراض؛ مثل العدوى الجلدية، وتسمم الدم، كما وجد الباحثون أن "البيوتي بلندر" والإسفنج المستخدمين في وضع كريم الأساس على الوجه ينقلان عددا كبيرا من البكتيريا المؤذية، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
كل الأمور التي توصلت إليها الدراسة توضح أن المنتجات التجميلية نادرًا ما يتم تنظيفها، وقد يتم استخدامها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، وهذا مضر بصحة النساء، بالإضافة إلى احتواء الماسكرا وأحمر الشفاه على البق. قال عمرين بشير، الذي يقود الدراسة، إن المستخدمات يفتقرن إلى ممارسة النظافة الشخصية عند استخدام المكياج،
اقرأ المزيد
مجفف اليدين

دراسة حديثة: مجفف اليدين ينقل البكتيريا

يحاول العلماء بذل مجهود كبير ليصبح الإنسان صديقا للبيئة، ومن ثم سيكون عليه تقليل استغلال الطبيعة، وبالنظر إلى مجففات اليدين الموجودة في الحمامات العامة، فهناك دراسة جديدة ركزت على تلك الأداة، خاصة بعد اكتشاف الباحثين أنها تمتص البكتيريا البرازية من هواء الحمام، وتعيدها إلى أيدينا، كما تم نشر الدراسة في مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقي والبيئي، ونتائجها تبدو قاطعة. في كل مرة تسحب فيها سيفون الحمام، سواءً كنت في منزلك أو في حمام عام، خاصة إن كان غطاء المرحاض مفتوحا، فإن البكتيريا تنتشر في الهواء.
الم -الظهر -العلوي

كسر العمود الفقري.. ألم الظهر يخفي وراءه أمراضا أخرى

تعد آلام الظهر من الأشياء المزعجة التي نشعر بها، وتنتج عن بعض الحالات المرضية؛ مثل هشاشة العظام، أو مشكلات العمود الفقري، أو آلام الرقبة التى تؤثر أيضًا فى الظهر. وعلى الجانب الآخر، تقول بعض الأبحاث الطبية إن آلام الظهر قد تكون علامة على مرض خطير؛ على سبيل المثال: آلام الأمعاء، والمثانة، والنوم لفترات طويلة، وغيرها من الأعراض الأخرى. لذا يجب التعامل مع آلام الظهر على أنها ليست عرضا عابرا، وإنما تخبئ وراءها أمراضا أخرى، نقلًا عن الموقع الأمريكي "daily health post".
المرأة الحامل في رمضان

دراسة: الشخير خلال فترة الحمل يضع طفلك في مخاطر

بعد يوم عمل طويل، كل ما نحتاج إليه هو الذهاب إلى المنزل، للحصول على القدر الكافى من النوم، واستعادة الطاقة التي تجعلنا ننجز أعمالنا في اليوم التالي، لكن يوجد بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون النوم بشكل جيد، نتيجة وجود إضاءة أو كوابيس، وإذا كان شريكك يصدر أصواتا فى أثناء النوم (الشخير)، فمن المؤكد أنك لن تحصل على ليلة نوم هادئة. وقالت بعض الأبحاث والدراسات، حسبما صرح الموقع الهندي "times of india"، إن الشخير فى أثناء فترة الحمل يضع الجنين في خطورة بالغة، ولكن لماذا؟
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]