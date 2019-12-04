بسبب الغياب و«التزويغ».. التحقيق مع 105 مدرسين في المنوفية

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

محافظ المنوفية

أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبوليمون، اليوم الأربعاء، مديري مدرستين ثانويتين ، ومدرسة ابتدائية للتحقيق ، بسبب ضعف الإشراف، وسوء مستوى النظافة ، كما أحال 105 مدرسين إلى الشئون القانونية بديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم للغياب، والتأخير عن المواعيد الرسمية للعمل. جاء ذلك خلال جولته التفتيشية "المفاجئة " صباح اليوم، على عدد من المدارس بمدينة شبين الكوم، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، رافقه خلالها فريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام.

ووجه المحافظ خلال الجولة، بنزول لجنة تضم فريقا من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والتعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم، للمرور على مدرسة التربية الإسلامية الخاصة للوقوف على مستوى الانضباط والحالة العامة، وإعداد تقرير وعرضه عليه لاتخاذ اللازم.وأكد، أن الفترة المقبلة ستشهد جولات "مفاجئة