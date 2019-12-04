رياضة

«استادات» تتولى إدارة قناة النادي الأهلي

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
قناة الأهلي
قناة الأهلي
أعلنت شركة استادات القابضة عن إتمام الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة الأهلي، وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة". وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها وأستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وكل المنشآت الرياضية.
يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر لموسم 2019- 2020، بعدما حقق الأحمر الفوز على نظيره بني سويف، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة. سجل وليد أزارو هدف
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الزمالك -وانبى (9)

السعيد يقود الزمالك أمام الشرقية في كأس مصر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه، الذي يستعد لمواجهة نظيره الشرقية، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2019- 2020، وستكون هذه المواجهة هي الأولى التي يتولى فيها المدرب الفرنسي، قيادة الفارس الأبيض، ويعاونه كلًا من سامي الشيشيني مدرب عام، وأمير عبد العزيز مدرب مساعد، وعمرو عبد السلام مدربًا لحراس المرمى.
رونالدو

تقرير إيطالي يكشف سر تأخر رونالدو عن جائزة أفضل لاعب

كشف تقرير صحفي إيطالي عن سر تأخر كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، في حضور حفل توزيع جوائز "جران جالا ديل كالتشيو"، الذي أقيم الإثنين الماضي. وجاء في تقرير لـصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن تأخر رونالدو كان لأسباب تتعلق بالنظام العام، حيث تم الاتفاق على وصول رونالدو في الموعد المناسب لتجنب زيادة أعداد الجماهير الذين كانوا ينتظرونه. وأكملت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، أن وجود رونالدو في الحدث بأكمله كان من شأنه أن يجعل الوضع لا يمكن السيطرة عليه.
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا: هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله

أثار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل والغموض، بتغريدة نشرها مساء اليوم الأربعاء، على صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: "هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله". وكانت تقارير إعلامية قد كشف في وقت سابق، أن مسئولى الأهلي أبلغوا مؤمن زكريا بعدم التكفل بعلاجه، والاستغناء عن خدماته، بعدما خرج من قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد، بسبب إصابة يعاني منها، فيما نفى عدلي القيعي مستشار التعاقدات الأمر، وأكد أن النادي مستمر في دعم اللاعب.
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رحلة- بعثة- الأهلى -إلى -الجونة‎ (16)

الأهلي يصل إلى تونس لمواجهة النجم في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها فى استاد رادس، مساء الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
الاهلى- والجونة (7)

الأهلي يرفع شعار التحدي قبل موقعة النجم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، واللاعبين أغلقوا تماما صفحة الحديث عن مباراة الجونة التي أقيمت أمس الإثنين، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة (سجل وليد سيلمان هاتريك - سجل حسين الشحات هدف)، على استاد الجونة، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «بدأنا التحضير والتركيز بشكل كامل في مواجهة النجم الساحلي المهمة المقرر لها الجمعة المقبل».
رحلة- بعثة- الأهلى -إلى -الجونة‎ (12)

الأهلي يطير إلى تونس ويحشد أسلحته لإسقاط النجم

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الثلاثاء الغردقة، متجهة إلى تونس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الجمعة المقبلة على استاد رادس بالعاصمة التونسية. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
اصابة حمدى فتحى (3)

عبد الحفيظ يكشف موعد جراحة حمدي فتحي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة. وأوضح مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.
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