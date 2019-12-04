«استادات» تتولى إدارة قناة النادي الأهلي

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

قناة الأهلي

أعلنت شركة استادات القابضة عن إتمام الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة الأهلي، وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة". وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها وأستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وكل المنشآت الرياضية.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر لموسم 2019- 2020، بعدما حقق الأحمر الفوز على نظيره بني سويف، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة. سجل وليد أزارو هدف

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر لموسم 2019- 2020، بعدما حقق الأحمر الفوز على نظيره بني سويف، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة.



سجل وليد أزارو هدف التقدم، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني، وقلص أحمد عبد الرازق الفارق للضيوف، وعاد أزارو وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.



وينتظر المارد الأحمر، بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.



