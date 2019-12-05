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لا تتناول القهوة قبل السفر.. تؤدي إلى الغثيان

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
فوائد القهوة
فوائد القهوة
لعل كوبا من القهوة في الصباح من الأشياء الأساسية لدى العديد من الأشخاص، إذ تزيد من معدلات النشاط والطاقة لديهم، وتعزز من الحالة المزاجية بشكل كبير، وتحسن من الذاكرة والفهم، كما أنها محاولة جيدة لفقدان الوزن، ولكن على الجانب الآخر، يحذر الخبراء من تناول القهوة قبل السفر للخارج، إذ ينتج عنها العديد من الآثار الجانبية السلبية، التي تمنعك من التمتع برحلة هادئة؛ لذا يمكن استبدال عصير الفواكه أو الشاي الأخضر بها، كما يعد النعناع خيارا جيدا. وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "times ofindia".
العديد من الأشخاص لديهم طقوس يحبون ممارستها كل يوم، مثل ممارسة الرياضة وتناول كوب من القهوة وقراءة كتاب في الصباح، ولكن لا يعد تناول القهوة من الأمور الجيدة فى أثناء السفر؛ لأن هذه العادة غير صحية على الإطلاق، وفقًا للعديد من الدراسات، وذلك لأن تناول القهوة على معدة فارغة يؤدي إلى الانتفاخ والانزعاج. إضافة
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الجمبري-يحتوي-على كوكايين

الجمبري.. من طعام رائع إلى التعزيز من صحة المخ

المأكولات البحرية تعتبر من أكثر الاطعمة التي يقبل عليها العديد من الأشخاص، ليس فقط لفوائدها المتعددة، ولكن لمذاقها الرائع، ويعتبر الجمبري من أهم الأسماك، ستجد عشاقه في كل مكان، وخاصة شوربة الجمبري، دائمًا نقول أنه يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، ولكن له فوائد عديدة أخرى، لابد من الالتفات إليها، على سبيل المثال فقدان الوزن، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والتعزيز من صحة العظام والمخ، والعديد من الفوائد الأخرى التي تفيد صحة الجسم، نقلًا عن "organicfacts".
بذور الريحان

هذه الأعشاب غنية بمضادات الأكسدة التي تنظف الدم

يعد الريحان من الأعشاب الرئيسية التي تدخل في تحضير الأكلات الإيطالية، حيث يضفى نكهة جيدة على الصوص، وبعيدا عن المقبلات، فإنه يمكن شرب شاي الريحان للتخلص من تشنجات المعدة والغازات وفقدان الشهية واحتباس السوائل ونزلات البرد. وأثبتت الأبحاث أن الريحان يخفض من مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه مفيد لصحة العظام؛ نظرا لمضادات الأكسدة الموجودة فيه، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة القولون العصبي. وجدت إحدى الدراسات أن زيت الريحان مضاد للميكروبات والخميرة والعفن، وذلك حسبما ذكر موقع "Daily Health Post".
الشاي-الابيض

الشاي مفيد.. ولكن الإفراط في تناوله له آثار جانبية

يعد الشاي بمختلف أنواعه من المشروبات الأساسية لدى العديد من الأسر، وتوجد أنواع كثيرة منه؛ على سبيل المثال، الشاي الأخضر والشاي الأحمر، إضافة إلى الشاي المثلج وشاي البابونج. يمنحك الشاي العديد من الفوائد الصحية والعلاجية؛ على سبيل المثال، تعزيز الجهاز المناعي وفقدان الوزن والوقاية من تسوس الأسنان، وعلى الجانب الآخر، يقول الخبراء إن الإفراط في تناول الشاي له آثار جانبية فى صحتك، بما في ذلك التقليل من امتصاص الحديد وزيادة التوتر والغضب، نقلًا عن "health line".
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