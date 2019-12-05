لا تتناول القهوة قبل السفر.. تؤدي إلى الغثيان

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

فوائد القهوة

لعل كوبا من القهوة في الصباح من الأشياء الأساسية لدى العديد من الأشخاص، إذ تزيد من معدلات النشاط والطاقة لديهم، وتعزز من الحالة المزاجية بشكل كبير، وتحسن من الذاكرة والفهم، كما أنها محاولة جيدة لفقدان الوزن، ولكن على الجانب الآخر، يحذر الخبراء من تناول القهوة قبل السفر للخارج، إذ ينتج عنها العديد من الآثار الجانبية السلبية، التي تمنعك من التمتع برحلة هادئة؛ لذا يمكن استبدال عصير الفواكه أو الشاي الأخضر بها، كما يعد النعناع خيارا جيدا. وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "times ofindia".

العديد من الأشخاص لديهم طقوس يحبون ممارستها كل يوم، مثل ممارسة الرياضة وتناول كوب من القهوة وقراءة كتاب في الصباح، ولكن لا يعد تناول القهوة من الأمور الجيدة فى أثناء السفر؛ لأن هذه العادة غير صحية على الإطلاق، وفقًا للعديد من الدراسات، وذلك لأن تناول القهوة على معدة فارغة يؤدي إلى الانتفاخ والانزعاج. إضافة