رياضة

البطولة العربية.. مواجهة مصرية وصدام سعودي مغربي

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م
قرعة البطولة العربية
قرعة البطولة العربية
أسفرت قرعة دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التي أقيمت في مدينة الرياض السعودية، اليوم الأربعاء، عن مواجهة مصرية بين فريقي الاتحاد السكندري والإسماعيلي، وسيواجه الرجاء البيضاوى المغربى الفائز من القوة الجوية العراقى، ومولودية الجزائر، وفى دور نصف النهائى، سيواجه الفائز من مباراتى زعيم الثغر والدراويش، الفائز من مجموع مواجهتي "الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر"، وسيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو في البطولة، بدايةً من مباريات دور الثمانية.
ولم يعلن الاتحاد العربي عن مواعيد المباريات المقبلة، على أن تُحدد في وقت لاحق، بينما ستقام مباريات الذهاب على أرض الفريق الأول، وجاءت القرعة كالتالي: - الشباب السعودي والشرطة العراقي (ذهاب قبل النهائي يقام على أرض الفائز من هذه المباراة). - الاتحاد السعودي وأولمبيك آسفي المغربي (إياب قبل النهائي يقام
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