تركى آل الشيخ في رحلة علاج لمروره بأزمة صحية

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

تركي آل الشيخ

ترددت أنباء، اليوم الأربعاء، عن سفر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني ومالك نادي بيراميدز المصري السابق، في رحلة علاج لمروره بأزمة صحية. ويشرف على رحلة علاج تركي آل الشيخ فريق طبي من أوروبا وأمريكا، ويعاني آل الشيخ من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس، والذي يقع قريبًا من الغدة ولا يريدون التدخل الجراحي في الفترة الحالية.

من جانبه، كتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: "إذا فيه شي أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي رضاكم وسعادتكم، وأن كل سعودي يكون سعيد وأخذ فرصته في إثبات موهبته، سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم". إذا فيه شي أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي