رياضة

تركى آل الشيخ في رحلة علاج لمروره بأزمة صحية

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
ترددت أنباء، اليوم الأربعاء، عن سفر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني ومالك نادي بيراميدز المصري السابق، في رحلة علاج لمروره بأزمة صحية. ويشرف على رحلة علاج تركي آل الشيخ فريق طبي من أوروبا وأمريكا، ويعاني آل الشيخ من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس، والذي يقع قريبًا من الغدة ولا يريدون التدخل الجراحي في الفترة الحالية.
من جانبه، كتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: "إذا فيه شي أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي رضاكم وسعادتكم، وأن كل سعودي يكون سعيد وأخذ فرصته في إثبات موهبته، سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم". إذا فيه شي أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي
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الزمالك -وانبى (9)

السعيد يقود الزمالك أمام الشرقية في كأس مصر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه، الذي يستعد لمواجهة نظيره الشرقية، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2019- 2020، وستكون هذه المواجهة هي الأولى التي يتولى فيها المدرب الفرنسي، قيادة الفارس الأبيض، ويعاونه كلًا من سامي الشيشيني مدرب عام، وأمير عبد العزيز مدرب مساعد، وعمرو عبد السلام مدربًا لحراس المرمى.
رونالدو

تقرير إيطالي يكشف سر تأخر رونالدو عن جائزة أفضل لاعب

كشف تقرير صحفي إيطالي عن سر تأخر كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، في حضور حفل توزيع جوائز "جران جالا ديل كالتشيو"، الذي أقيم الإثنين الماضي. وجاء في تقرير لـصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن تأخر رونالدو كان لأسباب تتعلق بالنظام العام، حيث تم الاتفاق على وصول رونالدو في الموعد المناسب لتجنب زيادة أعداد الجماهير الذين كانوا ينتظرونه. وأكملت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، أن وجود رونالدو في الحدث بأكمله كان من شأنه أن يجعل الوضع لا يمكن السيطرة عليه.
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا: هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله

أثار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل والغموض، بتغريدة نشرها مساء اليوم الأربعاء، على صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: "هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله". وكانت تقارير إعلامية قد كشف في وقت سابق، أن مسئولى الأهلي أبلغوا مؤمن زكريا بعدم التكفل بعلاجه، والاستغناء عن خدماته، بعدما خرج من قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد، بسبب إصابة يعاني منها، فيما نفى عدلي القيعي مستشار التعاقدات الأمر، وأكد أن النادي مستمر في دعم اللاعب.
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الزمالك -وانبى (9)

بعد مفاوضات الأندية السعودية.. من يقف وراء تمرد لاعبي الزمالك؟

تفجرت الأزمات المالية بشكل غير مسبوق داخل نادي الزمالك، بعدما اشتعلت المشكلات داخل فريق الكرة خلال الفترة الحالية، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين، وخرج مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، ليعلن للمرة الأولى عن تمرد بعض لاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة إنبي الأخيرة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي خسرها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف. الخسارة ساهمت في تعرض لاعبي أبناء ميت عقبة ومديرهم الفني الصربي ميتشو، لانتقادات عنيفة من جانب الجماهير، بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري، الذي يحتل فيه المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد فقدانه 5 نقاط من التعادل مع إف سي مصر والخسارة من الفريق البترولي.
كأس-الكونفدرالية

المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة في الكونفدرالية

أقيمت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الثلاثاء في القاهرة، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وأسفرت عن مجموعات نارية. وتأهل 16 فريق إلى دور المجموعات هم: المصرى، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، إيساي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا) وزاناكو (زامبيا).
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اشتباكات وإصابات بعد مباراة شباب الأهلي والإسماعيلي

شهدت مباراة فريق الإسماعيلي مواليد 99 مع الأهلي، التي أقيمت على ملعب الأول، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر بمسابقة دورى الجمهورية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، أحداثا مؤسفة عقب نهايتها، أسفرت عن عدة إصابات بين لاعبي الفريق الأحمر، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض الاشتباك. وقال مصدر داخل نادي الإسماعيلي إن عمرو أنور المدير الفني لفريق الأهلي، هو من تسبب في الأزمة بالاعتراض على الحكم، وتوجيه السباب لمسؤولي الإسماعيلي، وهو ما أثار غضب الحاضرين، لتحدث مشاجرة اضطرت إلى تدخل قوات الأمن التي سيطرت على الموقف سريعًا.
عبد الله السعيد - بيراميدز 2019 (2)

تركي آل الشيخ: عبد الله السعيد تعرض للظلم في الأهلي

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، إن ما أنفقه على بيراميدز ودعم أي فريق آخر، كان كفيلا بإنشاء استاد عالمي للنادي الأهلي، موضحًا أنه لم يحزن بفوز القلعة الحمراء بالدوري على حساب بيراميدز، لكنه كان سعيدًا بتسجيل عبد الله السعيد هدفًا في مرمى الفريق الأحمر. وجاء ذلك خلال فيديو نشره آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
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