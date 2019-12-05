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«الدنمارك وفنلندا».. المدن الأكثر أمانا في 2020

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص
المدن الأكثر أمانا
المدن الأكثر أمانا
في الوقت الذي تحاول فيه الاسترخاء، فغالبا ما تبحث عن الأماكن التي تستطيع الاستمتاع داخلها والشعور بالأمان أيضا، حتى تستعيد صفاء الذهن ومحاولة العودة من جديد إلى روتين الحياة. بالنسبة للأشخاص الذين يخططون لقضاء العطلة خلال العام القادم، فهناك بعض الدول التي تُعد الأكثر أمانا، حيث تم نشر خريطة المخاطر بواسطة منظمة متخصصة في أمن السفر، وبالتالي قد تكون مفيدة لمن لديهم مخططات للعام القادم، كما أطلقت شركة الاستغاثة الدولية خريطة المخاطر السنوية للسنة القادمة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "سي إن إن".
عند النظر إلى المخاطر الطبية ومخاطر الأمن على السفر - بما في ذلك الأمراض المعدية والعنف السياسي - تحتوي خريطتها المنسقة بالألوان على خمس فئات، تتراوح من "ضئيل" إلى "شديد" الخطورة.  ومن بين التنبؤات الموجودة على الخريطة لعام 2020، كانت الدنمارك وفنلندا، بالإضافة إلى جرينلاند وإيسلندا، إلى جانب النرويج،
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