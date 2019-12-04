رياضة

الأهلي يحصل على استاد السلام لمدة 25 عاما

تحرير:أحمد شحاتة ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م
الأهلي
الأهلي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أنه تم التوصل لاتفاق مع شركة "استادات" للحصول على ملعب استاد السلام كـ"حق انتفاع" خلال الفترة المقبلة، لمدة 25 عامًا، مؤكدًا أن مباريات الفريق ستلعب على هذا الملعب، ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاجتماع الذي جمع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ومحمد كامل رئيس شركة استادات. وسبق أن أعلنت شركة "استادات القابضة" انطلاقتها الرسمية، للبدء في إدارة العديد من المشروعات والهيئات والملاعب والاستادات خلال المرحلة المقبلة بجانب تنظيم أهم وأكبر الأحداث الرياضية.
وقالت شركة "استادات" ـ عبر بيان رسمي صادر عنها أمس الثلاثاءـ إنها ستعلن عن العديد من المفاجآت الضخمة خلال المرحلة المقبلة وسيتم الكشف عنها تباعًا، متمنية أن تحوز رضا كل أطياف الشعب المصري فيما تقدمه من عمل وجهد لتطوير المنظومة الرياضية في مصر. وأعلنت شركة "استادات القابضة" استحواذها على نسبة 51% من
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الزمالك -وانبى (9)

السعيد يقود الزمالك أمام الشرقية في كأس مصر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه، الذي يستعد لمواجهة نظيره الشرقية، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2019- 2020، وستكون هذه المواجهة هي الأولى التي يتولى فيها المدرب الفرنسي، قيادة الفارس الأبيض، ويعاونه كلًا من سامي الشيشيني مدرب عام، وأمير عبد العزيز مدرب مساعد، وعمرو عبد السلام مدربًا لحراس المرمى.
رونالدو

تقرير إيطالي يكشف سر تأخر رونالدو عن جائزة أفضل لاعب

كشف تقرير صحفي إيطالي عن سر تأخر كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، في حضور حفل توزيع جوائز "جران جالا ديل كالتشيو"، الذي أقيم الإثنين الماضي. وجاء في تقرير لـصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن تأخر رونالدو كان لأسباب تتعلق بالنظام العام، حيث تم الاتفاق على وصول رونالدو في الموعد المناسب لتجنب زيادة أعداد الجماهير الذين كانوا ينتظرونه. وأكملت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، أن وجود رونالدو في الحدث بأكمله كان من شأنه أن يجعل الوضع لا يمكن السيطرة عليه.
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا: هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله

أثار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل والغموض، بتغريدة نشرها مساء اليوم الأربعاء، على صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: "هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله". وكانت تقارير إعلامية قد كشف في وقت سابق، أن مسئولى الأهلي أبلغوا مؤمن زكريا بعدم التكفل بعلاجه، والاستغناء عن خدماته، بعدما خرج من قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد، بسبب إصابة يعاني منها، فيما نفى عدلي القيعي مستشار التعاقدات الأمر، وأكد أن النادي مستمر في دعم اللاعب.
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مؤمن زكريا

مؤمن زكريا: هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله

أثار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل والغموض، بتغريدة نشرها مساء اليوم الأربعاء، على صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: "هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله". وكانت تقارير إعلامية قد كشف في وقت سابق، أن مسئولى الأهلي أبلغوا مؤمن زكريا بعدم التكفل بعلاجه، والاستغناء عن خدماته، بعدما خرج من قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد، بسبب إصابة يعاني منها، فيما نفى عدلي القيعي مستشار التعاقدات الأمر، وأكد أن النادي مستمر في دعم اللاعب.
الأهلي- والنجم- الساحلي (1)

تطبيق تقنية الفيديو.. 4 مطالب للأهلي في شكواه للكاف

تقدم النادي الأهلي اليوم الأحد بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي تشهدها المسابقات الإفريقية، وذلك بعد بعد ما جرى من الحكم البتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس. وأكد الأهلي في شكواه أن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر عندما قام بطرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، وهو لم يكن يستحق الطرد وفقًا لنصوص القانون -ذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي.
الاهلي- والنجم (5)

الأهلي يشكو حكم مباراة النجم الساحلي لـ«كاف»

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تقديم شكوى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» ضد البتسوانى جوشوا بوندو، حكم مباراة الأهلى والنجم الساحلى، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد رادس، وخسرها الأحمر بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا. وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أن مجلس إدارة النادي قرر شكوى الحكام لـ"كاف" بشكل عام؛ بسبب ما تعرض له الفريق من ظلم خلال السنوات الماضية. وذلك بحسب ما ذكره البيان.
تركي آل شيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ على أزمة مرتضى منصور

رفض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، توجيه الإساءة إلى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موضحًا أنه لا يحتاج أي شخص في أي تجربة، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "مثلما لم أقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض لا أقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته.. لم أقم باتصال بالإعلامي أحمد سعيد وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور وأعضاء من الجمهور".
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