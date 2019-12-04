الأهلي يحصل على استاد السلام لمدة 25 عاما

تحرير:أحمد شحاتة ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م

الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أنه تم التوصل لاتفاق مع شركة "استادات" للحصول على ملعب استاد السلام كـ"حق انتفاع" خلال الفترة المقبلة، لمدة 25 عامًا، مؤكدًا أن مباريات الفريق ستلعب على هذا الملعب، ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاجتماع الذي جمع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ومحمد كامل رئيس شركة استادات. وسبق أن أعلنت شركة "استادات القابضة" انطلاقتها الرسمية، للبدء في إدارة العديد من المشروعات والهيئات والملاعب والاستادات خلال المرحلة المقبلة بجانب تنظيم أهم وأكبر الأحداث الرياضية.

وقالت شركة "استادات" ـ عبر بيان رسمي صادر عنها أمس الثلاثاءـ إنها ستعلن عن العديد من المفاجآت الضخمة خلال المرحلة المقبلة وسيتم الكشف عنها تباعًا، متمنية أن تحوز رضا كل أطياف الشعب المصري فيما تقدمه من عمل وجهد لتطوير المنظومة الرياضية في مصر. وأعلنت شركة "استادات القابضة" استحواذها على نسبة 51% من