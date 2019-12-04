المقاولون العرب يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

المقاولون العرب

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره الجزيرة مطروح، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ملعب «الجبل الأخضر»، شكري نجيب سجل هدف التقدم، وأضاف عبدالله ياسين الهدف الثاني، وينتظر أبناء عماد النحاس الفائز من مباراة فريقي المصري البورسعيدي ونظيره قنا، المقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد الجيش الثالث في السويس، ضمن مواجهات نفس الدور من المسابقة.

شهد الشوط الأول، سيطرة من المقاولون العرب، الذي نجح في تسجل هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عن طريق شكري نجيب، من ركلة جزاء. وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، نجح عبد الله ياسين القادم من صفوف باريس سان جيرمان، في إضافة الهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت