رأي

مقالات

كاريكاتير

انتفاضات الطقس الاستعراضي ما بعد الحداثي.. الحالة اللبنانية والعراقية

نبيل عبد الفتاح
بقلم: نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
تظاهرات العراق
تظاهرات العراق
إن نظرة فاحصة على وقائع الانتفاضات الشعبية فى لبنان والعراق، تكشف عن الطابع المشهدى ما بعد الحديث، الذى بدأ مع الثورات البرتقالية التى أدت إلى تفكك لأنظمة الشمولية الشيوعية، ومعها الإمبراطورية الفلسفية الماركسية، والكتلة السوفيتية السابقة مع انهيار حائط برلين. تتسم التظاهرات والاعتصامات بعديد من السمات الجديدة المختلفة عن الثورات البرتقالية التى تمت فى مجتمعات تتسم ثقافتها بالحد الأدنى الجامع لطبقاتها الاجتماعية المتبلورة بنائيًّا، وعلى مستوى الوعى الاجتماعى، ووحدة النظام التعليمى، وسياساته ومناهجه، ناهيك عن الثقافة المدنية الحداثية التى تمددت وترسخت فى ظل الأنظمة الشيوعية القمعية.
الانتفاضات اللبنانية والعراقية لا تزال المواريث التاريخية الانقسامية بين الأديان والمذاهب والأعراف فاعلة، ويعاد إنتاجها، بينما الدول الشيوعية السابقة كانت تتسم بالحد الأدنى الفاعل للاندماج القومى، والتاريخ الموحد. لبنان والعراق كل طائفة ومكون مذهبى وعرقى له تاريخه الخاص، ولا يوجد تاريخ موحد للبنان يضم
اقرأ المزيد
كتابات-وخواطر (2)

السي. آي. إيه وهوليوود.. وأشياء أخرى!

وفي الحالتين ضياع: قال الزعيم الهندي (نهرو) للرئيس (جمال عبد الناصر): إننا واقعون بين شقي رحى يسعيان لتمزيقنا: الأول الـ(سي. آي. إيه) وهذه سيضيع فيها الوطن! والثاني (هوليوود) وهذه ستضيع فيها العقول!
جابر-عصفور

جابر عصفور مسار مثقف حداثي

بعض الشخصيات الثرية فى تكوينها العلمى، وخبراتها المتميزة وروحها الوثابة، وعقلها اليقظ، وروحها الجميلة المركبة، تبدو لى عصية على المقاربة، يمكنك التركيز على بعض مداخلها التى تبدو لوهلة يسيرة لمن تابع هذه الشخصية أو تلك من موقع التخصص أو المتابعة لأدوارها العامة، أو لإنتاجها العلمى، أو حضورها العام، أو لدورها السياسى أيا كانت مواقعه أو دوائره فى الدولة والنظام السياسى، أو فى قلب المعارضات التى يفور بها الواقع الموضوعى، وبين الناس.
العولمة

إنسانية الإنسان.. أنسنة الإعلام (2)

إعلام «فن التعايش المشترك» في مسقط: قبل ثلاثين عاما أو يزيد كان ثمة سؤال كبير مطروح على رجالات الفكر والسياسة والفلسفة والإعلام: في أي عصر من التاريخ نحن نعيش؟ مسميات كثيرة وعديدة.. عصر التليفزيون.. عصر الطفل.. كل العصور في عصر واحد.. عصر اختفاء قوة عظمى واحدة، وظهور أربع قوى.. عصر التساؤلات الغزيرة.. عصر المواطن العالمي.. عصر الصوامع الإلكترونية.. عصر العزلة الكونية. لكن الإجماع على أنه عصر الإعلام، كان ذلك والإعلام لم يكن بهذه الدرجة من الاتساع في الكثافة والتشعب والتوهان في عالم الميديا الذي لا يعرف القيود، ولا يعترف بالحدود.
المظاهرات- في- لبنان (6)

الدولة الوطنية وإعادة إنتاج الانقسامات الأولية

المشاكل والأزمات السياسية التاريخية الممتدة فى العالم العربى ما بعد الاستقلال، تعود إلى عمليات بناء الدولة فى مجتمعات انقسامية تعانى من النزاعات الأهلية الدينية والمذهبية والعرقية والمناطقية والقومية.
اقرأ المزيد من الأخبار
المظاهرات- في- لبنان (6)

الدولة الوطنية وإعادة إنتاج الانقسامات الأولية

المشاكل والأزمات السياسية التاريخية الممتدة فى العالم العربى ما بعد الاستقلال، تعود إلى عمليات بناء الدولة فى مجتمعات انقسامية تعانى من النزاعات الأهلية الدينية والمذهبية والعرقية والمناطقية والقومية.
التظاهر -في -لبنان (6)

لبنان: الشباب ضد الدولة والطبقة السياسية الطائفية

الموجة الجديدة من الانتفاضات الجماهيرية ضد الطائفية والمذهبية، وهياكل الفساد وشبكاته تبدو مفعمة بروح جديدة وشابة وحيوية، وبطرق وأشكال إبداعية مختلفة فى مواجهة موروث تاريخى نشط وفاعل فى الثقافة ونمط الحياة وأساليب الإدراك والوعى، يكرس ثقافة الانقسامات بين مكونات الشعب الواحد، الذى تعيد النخب أو الطبقات السياسية الحاكمة إنتاجها فى الدولة وأجهزتها والنظام السياسى، وفى العلاقات الاجتماعية القائمة على الانتماءات والهويات الدينية والطائفية والمذهبية. المشهدية ما بعد الحداثية، تبدو فى تحويل ساحات التظاهر إلى مسارح للخطابة والشعارات الساخرة إزاء الطبقة السياسية، وتاريخها الطويل فى الفساد وانتهاك المال العام، وعدم الكفاءة السياسية، فى إدارة شئون البلاد، وعلاقاتهم التابعة لداعميهم فى الإقليم أو خارجه، وأصبحوا لعبة فى أيدى بعض الفواعل الإقليمية والدولية داخل سياساتهم الداخلية والخارجية.
التظاهر -في -لبنان (3)

أزمات الطائفية والمذهبية السياسية فى المشرق العربى: العراق ولبنان

الانتفاضات الجماهيرية الواسعة النطاق فى لبنان والعراق، تشكل حالة خاصة فى العالم العربى، ومرجع الخصوصية، وليس الاستثناء، أن كلا البلدين يتسم النظام السياسى فيه بالطابع الدينى المذهبى الذى يعكس الانقسامات الحادة، والتاريخية فى تركيبة كلا المجتمعين، من حيث رسوخ الثقافة الانقسامية، وفائض تاريخى واجتماعى وسياسى من التوترات والنزاعات الدينية والطائفية والمذهبية فى بناء وتشكل الطوائف الكبرى فى لبنان، والمذهبية الدينية- السنية/ الشيعية- والقومية الكردية فى شمال العراق، هذه الفوائض من التوترات والقمع الدولتى الذى مورس تاريخيًّا فى العراق، إزاء الشيعة والأكراد، فى ظل حكم حزب البعث العراقى، وانقلاباته، وذلك على نحو أيديولوجى ومؤسسى، ناهيك عن النزاعات الأهلية مع المناطق الكردية فى شمال العراق.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]