انتفاضات الطقس الاستعراضي ما بعد الحداثي.. الحالة اللبنانية والعراقية

نبيل عبد الفتاح

٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

إن نظرة فاحصة على وقائع الانتفاضات الشعبية فى لبنان والعراق، تكشف عن الطابع المشهدى ما بعد الحديث، الذى بدأ مع الثورات البرتقالية التى أدت إلى تفكك لأنظمة الشمولية الشيوعية، ومعها الإمبراطورية الفلسفية الماركسية، والكتلة السوفيتية السابقة مع انهيار حائط برلين. تتسم التظاهرات والاعتصامات بعديد من السمات الجديدة المختلفة عن الثورات البرتقالية التى تمت فى مجتمعات تتسم ثقافتها بالحد الأدنى الجامع لطبقاتها الاجتماعية المتبلورة بنائيًّا، وعلى مستوى الوعى الاجتماعى، ووحدة النظام التعليمى، وسياساته ومناهجه، ناهيك عن الثقافة المدنية الحداثية التى تمددت وترسخت فى ظل الأنظمة الشيوعية القمعية.

الانتفاضات اللبنانية والعراقية لا تزال المواريث التاريخية الانقسامية بين الأديان والمذاهب والأعراف فاعلة، ويعاد إنتاجها، بينما الدول الشيوعية السابقة كانت تتسم بالحد الأدنى الفاعل للاندماج القومى، والتاريخ الموحد. لبنان والعراق كل طائفة ومكون مذهبى وعرقى له تاريخه الخاص، ولا يوجد تاريخ موحد للبنان يضم

الانتفاضات اللبنانية والعراقية لا تزال المواريث التاريخية الانقسامية بين الأديان والمذاهب والأعراف فاعلة، ويعاد إنتاجها، بينما الدول الشيوعية السابقة كانت تتسم بالحد الأدنى الفاعل للاندماج القومى، والتاريخ الموحد.

لبنان والعراق كل طائفة ومكون مذهبى وعرقى له تاريخه الخاص، ولا يوجد تاريخ موحد للبنان يضم جميع الطوائف، لأن كل طائفة ومؤرخيها لهم وجهة نظرهم فى تاريخ لبنان يختلف عن الطوائف الأخرى ويدرسون تاريخهم فى مدارسهم، وقليلة هى الكتابات التاريخية الموحدة للبنان وكل طوائفة، وتتسم بالموضوعية والنزاهة فى عرض مراحله التاريخية دون تحيز.

فى العراق هناك التاريخ الرسمى السلطوى الذى كتب من جهة نظر حزب البعث العراقى، إلا أن بعض المكونات المذهبية كالشيعة والقومية كالأكراد لديهم تواريخهم الموازية، ويتم نقلها شفاهة، أو كتابة كما فى الوضع السائد فى القومية الكردية وانتفاضاتها، وسعيها التاريخى لبناء دولة مستقلة فى شمال العراق، كما أن هناك ذاكرة تاريخية للأقليات المسيحية، واليزيدية، والصابئة المندانيين.. إلخ. هذا التاريخ الموازى، شكل جزءًا أساسيا من الوعى السياسى والاجتماعى الانقسامى فى العراق. الدولة القومية فى دول الكتلة السوفيتية تشكلت وتطورت فى سياقات سياسية واجتماعية على النمط الغربى، فى حين أن الدولة اللبنانية الطائفية ولدت ضعيفة وهشة، وظلت هكذا لأنها لم تنشأ فى إطار تطور تاريخى واجتماعى وسياسى وثقافى لحركة قومية حداثية على المثال المصرى التاريخى.

من هنا النظام الطائفى كان أقوى من الدولة اللبنانية، والحزب الحاكم –البعث العربى الاشتراكى- أقوى من الدولة فى العراق، مع أجهزة الدولة العميقة التى اختزلت الدولة فى النظام والحاكم ومجموعته، ثم انهارت الدولة والنظام مع الاحتلال الأمريكى، والهندسة السياسية لبريمر التى أضعفت عملية إعادة بناء الدولة على أسس المذهبية والقومية والمحاصصة، ما سهل التمدد الإيرانى، وتنامى دور المرجعيات الدينية، وقادة العشائر، والفساد.

أوضاع التظاهرات التى تشكلت من خلالها الثورات الملونة، وتحول النظم الشمولية –التوتاليتارية- إلى نظم ديمقراطية، تبدو مختلفة عن الانتفاضات العربية، التى تمت فى سياقات مختلفة، ولكنها شكلت مادة للتنظير السياسى حول التغيير من خلال الحراك السلمى، وبعضه مستمد من التقليد الهندى، وميراث غاندى فى مواجهة الكولونيالية البريطانية.

هذا التباين فى الحالات بين الثورات الملونة، وبين الانتفاضات العربية، لا يعنى غياب التأثيرات غير المباشرة، ولو من منطلق رفة الفراشة، لكن الأبرز جاء من إيران، فى بعض الانتفاضات المجهضة التى جاءت ضمن نظام توليتارى دينى، ومن خلال أساليب مبتكرة، تبدأ باستخدام الأدعية الدينية بعد صلاة المغرب والعشاء، ثم تبدأ الأدعية من فوق أسطح المنازل، وتتحول إلى أدعية دينية سياسية على الحكام.

رفة الفراشة الإيرانية بدت الأكثر تأثيرًا ضمن خلفيات الانتفاضات العربية، وذلك على الرغم من اختلاف الأوضاع بين إيران والدول العربية الأخرى، والعوامل البنائية والأسباب المباشرة، وغير المباشرة التى فجرت هذه الانتفاضات. رفة الفراشة، مع وسائل التواصل الاجتماعى، والإعلام المرئى، ساهمت فى نقل التجارب والخبرات والشعارات، من بلدان لأخرى، على التباعد الجيوسياسى فيما بينهم.

من التجارب المؤثرة ما تم فى أمريكا اللاتينية فى الأرجنتين وشيلى، وفيها استخدام الأدوات المنزلية والقرع عليها بالملاعق كوسيلة من وسائل الاحتجاج الاجتماعى والسياسى، وهو شكل انتقل إلى لبنان والعراق مؤخرًا من شرف الشقق والمنازل، لا سيما فى عديد الأحياء فى بيروت وغيرها بما فيها بعض المناطق التى تسودها الكتل الشيعية، أو المارونية.

من آثار رفة الفراشة قبل الربيع العربى، أثر أشكال الاحتجاج فى جنوب إفريقيا فى ظل نظام الأبرتهايد –الفصل العنصرى- على بعض الاحتجاجات فى السودان فى ظل حكم الإنقاذ الانقلابى الإخوانى، ويتمثل فى هتاف حرية.. حرية.. حرية، لكن دون الرقص وإيقاعاته المواكبة للهتاف، هذا الهتاف مر عبر بعض الكتابات فى ظل حكم مبارك، ثم ظهر فى ميدان التحرير، وتوارى، ثم ظهر فى الهتافات اللبنانية.

الهتافات والرقص والغناء ظهروا بقوة فى لبنان، والعراق فى غالبية مواقع التظاهر. المشهدية الاستعراضية ما بعد الحداثية، تبدو أكثر وضوحًا فى الحالة اللبنانية، وذلك من خلال عديد من أشكال التعبير السياسى والطابع الاستعراضى السلمى، وذلك على النحو التالى:

1- توظيف اللغة العارية والبذيئة إزاء الطبقة السياسية بما فيها العبارات الجنسية الصريحة، وهو أمر يعود إلى جرأة الأجيال الجديد فى خطاب التغريدات، وPosts البوستات على الفيسبوك، أو وسائل التواصل الاجتماعى الأخرى فيما بين بعضهم بعضًا، وانتقلت من الوسائط الاتصالية إلى لغة الهتافات، والهدف الكامن فيما وراء هذا النمط من العفوية فى الخطاب الشفاهى، هو إسقاط هيبة الطبقة السياسية الطائفية، والزراية بها علنًا.

السمت الثانى: الرقص والغناء فى ساحات الانتفاضة، سواء الغناء لبعض الأناشيد الوطنية أو الأغانى السياسية التى ظهرت فى سنوات المد اليسارى قبل وأثناء الحرب الأهلية، أو فى ظل وجود الثورة الفلسطينية فى لبنان –بعض الأغانى والهتافات، تم استعارتها من مصر، وخاصة أغانى الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، أو شعار الشعب يريد إسقاط النظام، وبعض الهتافات الأخرى.

السمت الثالث: التمدد الجيلى الشبابى المنتفض بين الطوائف المختلفة، لا سيما أبناء الطبقات الوسطى، مع دخول بعض الفئات الشعبية.

السمت الرابع: الدور البارز عن النساء من جميع الطوائف، وذلك فى أشكال من التوحد والتقارب، بين النساء المحجبات، والسافرات فى تلاؤم، وتناسق، وفاعل فيما بين بعضهن بعضًا، ومن مختلف الأديان والمذاهب والمناطق، والأهم من خلال أشكال من التضامن الجماعى، بما فيهن الأمهات، وطرحن القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية، ومطالباتهن بالحق فى الجنسية اللبنانية لأبنائهن من غير اللبنانيين.

السمت الخامس: الاستخدام المكثف لوسائل الاتصال الاجتماعى، فى بث الفيديوهات من مواقع الأحداث، للتظاهرات، والهجوم على المتظاهرين أو أماكن الاعتصام والتظاهر من قبل عناصر تنتمي إلى حزب الله، وحركة أمل، وحلفائهم من العونيين. من ناحية أخرى سرعة نقل الأحداث والأخبار، فضلا عن نشر المعلومات عن فسادات الطبقة السياسية، وما يجرى داخل كواليس كل مراكز القوى الطائفية، وتبادل الأفكار والآراء حول الوضع السياسى، أو تنظيم التظاهرات ومواقعها.

ويلاحظ أن أشكال التظاهر النسائية اتسمت بالقدرات التنظيمية والجمالية والاستعراضية فى التحرك وفى الأعلام اللبنانية والزى، على نحو جعل التظاهرات والتجمعات تتسم بالجمال وإرادة تغيير الأوضاع الطائفية الفاسدة.

يبدو أن ثمة بعضا من تأثير الحراك السياسى فى السودان، ودور المرأة البارز لا سيما الشابات وشجاعتهن إزاء عمليات القمع قبل سقوط النظام ورئيسه عمر أحمد حسن البشير.

فى العراق يبدو الأمر أكثر صعوبة، خاصة فى ظل الحضور الإيرانى الفاعل فى تسيير السلطة والطبقة السياسية الحاكمة، وتزايد معدلات القمع، وضحاياه من القتلى والمصابين، ومع ذلك تستخدم الشعارات الناقدة لإيران والمليشيات التابعة لها، ومع ذلك ثمة استخدام للغناء السياسى فى إطار من المشهدية الاستعراضية فى الساحات المختلفة للتظاهر، وبروز دور المرأة فى الانتفاضة الشعبية العابرة للمذهبيات السياسية.

لا شك أن هذه الأشكال الاستعراضية، وبعض سماتها الكرنفالية، تعتمد على الإبداعات العفوية للمتظاهرين، وعلى الاستعارات المتبادلة، بين الحالات السودانية، واللبنانية، والعراقية، وعلى تجارب الانتفاضات العربية السابقة. لا شك أن ما يحدث حاليا فى لبنان والعراق، يشكل حقل تجارب جديدة للحراك والمخاضات السياسية والاجتماعية فى العالم العربى.