مؤمن زكريا: هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م

مؤمن زكريا

أثار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل والغموض، بتغريدة نشرها مساء اليوم الأربعاء، على صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: "هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله". وكانت تقارير إعلامية قد كشف في وقت سابق، أن مسئولى الأهلي أبلغوا مؤمن زكريا بعدم التكفل بعلاجه، والاستغناء عن خدماته، بعدما خرج من قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد، بسبب إصابة يعاني منها، فيما نفى عدلي القيعي مستشار التعاقدات الأمر، وأكد أن النادي مستمر في دعم اللاعب.

ورغم تأكيدات الأهلي على التمسك بدعم اللاعب إلا أن مؤمن زكريا خرج بعدها بتغريدة غامضة، قال فيها: "ساعات تكون فاهم كل حاجة لكن تقول لنفسك عديها". وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مساعدته في رحلة مؤمن زكريا العلاجية، بعد الإصابة التي لحقت به وتسببت في فسخ نادي أحد السعودي لعقد إعارته