«سابت عيالها وهربت».. كشف لغز توأم حضانة أوسيم

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

سيدة_ أرشيفية

أسبوع كامل من البحث عن كشف لغز ترك سيدة منتقبة لطفلين ذكور توأم بعدما طلبت من مالكة «حضانة أطفال» بمنطقة بشتيل نطاق قسم شرطة أوسيم لحين انتهاء عملها كممرضة إلا أنها لم تعد، خلال تلك الفترة نجح فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض الواقعة، إذ توصل إلى أن سيدة تدعى «رشا» 38 عاما، ربة منزل، التي التقطتها كاميرات المراقبة للمتهمة، وهي نفس المواصفات للسيدة المنتقبة مع جسم المتهمة التي كانت ترتدي نقابًا، وتبين أنها تقيم برفقة زوجها «محمد» 30 سنة، طبيب أسنان، ولديهما طفلان توأم.

مباحث أوسيم برئاسة المقدم مجدي موسى رئيس المباحث، والرائد وليد كمال معاون المباحث، تمكنوا من ضبط السيدة وزوجها وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم طلب من زوجته ترك أطفاله والتخلي عنهما بسبب خلافات زوجية ورفض أهله زواجه من المتهمة بسبب فارق السن والمستوى الاجتماعي ولعدم