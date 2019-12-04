جريمة

«سابت عيالها وهربت».. كشف لغز توأم حضانة أوسيم

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
سيدة_ أرشيفية
سيدة_ أرشيفية
أسبوع كامل من البحث عن كشف لغز ترك سيدة منتقبة لطفلين ذكور توأم بعدما طلبت من مالكة «حضانة أطفال» بمنطقة بشتيل نطاق قسم شرطة أوسيم لحين انتهاء عملها كممرضة إلا أنها لم تعد، خلال تلك الفترة نجح فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض الواقعة، إذ توصل إلى أن سيدة تدعى «رشا» 38 عاما، ربة منزل، التي التقطتها كاميرات المراقبة للمتهمة، وهي نفس المواصفات للسيدة المنتقبة مع جسم المتهمة التي كانت ترتدي نقابًا، وتبين أنها تقيم برفقة زوجها «محمد» 30 سنة، طبيب أسنان، ولديهما طفلان توأم.
مباحث أوسيم برئاسة المقدم مجدي موسى رئيس المباحث، والرائد وليد كمال معاون المباحث، تمكنوا من ضبط السيدة وزوجها وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم طلب من زوجته ترك أطفاله والتخلي عنهما بسبب خلافات زوجية ورفض أهله زواجه من المتهمة بسبب فارق السن والمستوى الاجتماعي ولعدم
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لخيانته الأمانة.. السجن سنة لـ«هشام يكن» لاعب الزمالك الأسبق

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ضبط 380 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بمطروح (فيديو)

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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حريق مركب صيد برأس غارب

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مصرع أم وأطفالها الثلاثة أسفل عقار مُنهار بمصر القديمة

انهيار إحدى الغرف بالطابق الثالث وسقوطها على الغرف التي أسفلها حتى الطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق بمصر القديمة، تسبب في وفاة عائلة مكونة من ربة منزل وأطفالها الثلاثة، متأثرين بإصابتهم بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وإصابة 3 آخرين. تلقى اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزء من العقار رقم 9 بحارة عبد ربه المتفرعة من شارع سالم ظريفة بمنطقة عزبة المدابغ بمصر القديمة. ونجحت قوات الحماية المدنية في استخراج جثث المتوفيين، وتم نقلهم لمشرحة زينهم، والمصابين الثلاثة تم نقلهم لمستشفى المنيرة العام.
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قوات-الشرطة (3)

ضبط 380 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بمطروح (فيديو)

ضربة جديدة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة، أسفرت عن ضبط عناصر إجرامية تخصص نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظة مطروح، وقد أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي. بتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.
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