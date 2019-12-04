رياضة

تقرير إيطالي يكشف سر تأخر رونالدو عن جائزة أفضل لاعب

تحرير:محمد جمال ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
كشف تقرير صحفي إيطالي عن سر تأخر كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، في حضور حفل توزيع جوائز "جران جالا ديل كالتشيو"، الذي أقيم الإثنين الماضي. وجاء في تقرير لـصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن تأخر رونالدو كان لأسباب تتعلق بالنظام العام، حيث تم الاتفاق على وصول رونالدو في الموعد المناسب لتجنب زيادة أعداد الجماهير الذين كانوا ينتظرونه. وأكملت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، أن وجود رونالدو في الحدث بأكمله كان من شأنه أن يجعل الوضع لا يمكن السيطرة عليه.
حيث أشارت الحصيفة إلى أن القاعة التي تستضيف الحفل كبيرة، وكان الكثير من الضيوف موجودين خارج القاعة، موضحة أن عدد الجماهير تعدى الـ700 شخص . وكان خسر صاروخ ماديرا جائزة الكرة الذهبية، بعدما توج بها ليونيل ميسي، نجم برشلونة، حيث جاء رونالدو بالمركز الثالث بعد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي. وتوج
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ميسي: شعرت بالألم بسبب كريستيانو رونالدو

أكد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، أنه شعر بالألم، عندما شاهد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، يعادله في عدد الكرات الذهبية. جاء ذلك خلال حوار مع مجلة فرانس فوتبول، قائلًا: "شعرت بالألم عندما عادلني رونالدو في عدد الكرات الذهبية ولكن الأمر كان منطقيًا.. تفهمت سبب عدم فوزي بالجائزة، لم نحقق كفريق هدفنا الأساسي، وهو دوري الأبطال، الذي يمنحك حظوظا أكبر للفوز بالكرة الذهبية، في المقابل حقق كريستيانو هذا الأمر لأنه قدم مواسما كبيرة واستحق ذلك، ولم يكن أمامي الكثير لأفعله، لم يكن هناك أي ظلم".
رونالدو وساري

يوفنتوس ينفي شائعات رحيل رونالدو هذا الموسم

أشار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، إلى رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البقاء، في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك على الرغم من التقارير التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد رغبة الدون في الرحيل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا أبتسم لأن هناك مشكلات أخرى، رونالدو أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لأنه شخص طموح ويريد أن يُظهر أنه الأفضل هنا".
رونالدو

رونالدو يشيد بصعوبة الدوري الإيطالي

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الأجواء التي عاصرها في الدوري الإيطالي، في موسمه الأول مع يوفنتوس العام الماضي، بعد انتقاله إلى السيدة العجوز في صيف 2018 قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، وكان كريستيانو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي أمس، بعد أن قاد يوفنتوس لحصد لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي، ليتغيب بالتالي عن الحضور عن حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي توج بها غريمه ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.
رونالدو‎

يوفنتوس مجبر على دفع مليون يورو لليونايتد

بات يوفنتوس الإيطالي مجبرًا على دفع مليون يورو لصالح مانشستر يونايتد، حسبما ذكر تقرير صحفي صدر صباح اليوم الإثنين، وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن السجلات المالية ليوفنتوس كشفت عن أن النادي الإيطالي سيدفع مليون يورو لمانشستر يونايتد، وأضافت أن هذه القيمة تعد ضمن الاتفاقية التي شهدت انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009، بعدما انضم للفريق الملكي قادمًا من المان يونايتد، ولفتت الصحيفة إلى أن بطل إيطاليا عندما وقع مع الدون البرتغالي، وافق على تحمل هذه الرسوم.
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