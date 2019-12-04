تقرير إيطالي يكشف سر تأخر رونالدو عن جائزة أفضل لاعب

تحرير:محمد جمال ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

كريستيانو رونالدو

كشف تقرير صحفي إيطالي عن سر تأخر كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، في حضور حفل توزيع جوائز "جران جالا ديل كالتشيو"، الذي أقيم الإثنين الماضي. وجاء في تقرير لـصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن تأخر رونالدو كان لأسباب تتعلق بالنظام العام، حيث تم الاتفاق على وصول رونالدو في الموعد المناسب لتجنب زيادة أعداد الجماهير الذين كانوا ينتظرونه. وأكملت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، أن وجود رونالدو في الحدث بأكمله كان من شأنه أن يجعل الوضع لا يمكن السيطرة عليه.

حيث أشارت الحصيفة إلى أن القاعة التي تستضيف الحفل كبيرة، وكان الكثير من الضيوف موجودين خارج القاعة، موضحة أن عدد الجماهير تعدى الـ700 شخص . وكان خسر صاروخ ماديرا جائزة الكرة الذهبية، بعدما توج بها ليونيل ميسي، نجم برشلونة، حيث جاء رونالدو بالمركز الثالث بعد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي. وتوج