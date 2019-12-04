وزارة الآثار: إيقاف بيع لوحة أثرية مصرية في نيويورك

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

وزير الآثار

أكد شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، نجاح جهود الوزارة في إيقاف بيع ومصادرة لوحة أثرية مهمة كانت بحوزة أحد التجار بنيويورك بتصريح تصدير مزور يرجع تاريخه لعام 1970، مشيرا إلى أن هذه اللوحة ستعود إلى مصر عقب الانتهاء من التحقيقات والإجراءات اللازمة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القومية للآثار المستردة برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وعضوية كل من الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وقيادات وزارات الآثار والخارجية والداخلية والعدل والجهات الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة.

وتم خلال الاجتماع بحث المحاور الأساسية التي سيناقشها الوفد المصري الأثري السياسي القانوني مع الجانب البريطاني في اجتماع الخبراء رفيع المستوي لبحث سبل مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية والحفاظ عليها، والذي من المقرر انعقاده يوم 9 ديسمبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن.يأتي ذلك الاجتماع وفقًا