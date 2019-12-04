رياضة

السعيد يقود الزمالك أمام الشرقية في كأس مصر

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م
الزمالك
الزمالك
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه، الذي يستعد لمواجهة نظيره الشرقية، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2019- 2020، وستكون هذه المواجهة هي الأولى التي يتولى فيها المدرب الفرنسي، قيادة الفارس الأبيض، ويعاونه كلًا من سامي الشيشيني مدرب عام، وأمير عبد العزيز مدرب مساعد، وعمرو عبد السلام مدربًا لحراس المرمى.
ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور. وجاء تشكيل الزمالك، كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، حازم
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رونالدو

تقرير إيطالي يكشف سر تأخر رونالدو عن جائزة أفضل لاعب

كشف تقرير صحفي إيطالي عن سر تأخر كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، في حضور حفل توزيع جوائز "جران جالا ديل كالتشيو"، الذي أقيم الإثنين الماضي. وجاء في تقرير لـصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن تأخر رونالدو كان لأسباب تتعلق بالنظام العام، حيث تم الاتفاق على وصول رونالدو في الموعد المناسب لتجنب زيادة أعداد الجماهير الذين كانوا ينتظرونه. وأكملت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، أن وجود رونالدو في الحدث بأكمله كان من شأنه أن يجعل الوضع لا يمكن السيطرة عليه.
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا: هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله

أثار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل والغموض، بتغريدة نشرها مساء اليوم الأربعاء، على صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: "هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله". وكانت تقارير إعلامية قد كشف في وقت سابق، أن مسئولى الأهلي أبلغوا مؤمن زكريا بعدم التكفل بعلاجه، والاستغناء عن خدماته، بعدما خرج من قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد، بسبب إصابة يعاني منها، فيما نفى عدلي القيعي مستشار التعاقدات الأمر، وأكد أن النادي مستمر في دعم اللاعب.
ا المقاولون-العرب (8)

المقاولون العرب يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره الجزيرة مطروح، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ملعب «الجبل الأخضر»، شكري نجيب سجل هدف التقدم، وأضاف عبدالله ياسين الهدف الثاني، وينتظر أبناء عماد النحاس الفائز من مباراة فريقي المصري البورسعيدي ونظيره قنا، المقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد الجيش الثالث في السويس، ضمن مواجهات نفس الدور من المسابقة.
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كارتيرون

الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربًا للفريق

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبدء مهمته الرسمية مع الفريق، مساء أمس الثلاثاء، وذهب المدرب مباشرة إلى معسكر الفارس الأبيض، استعدادًا لمباراة الشرقية المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وستكون هي المواجهة الأولى التي سيتولى فيها قيادة الفريق، وذلك بعد أن قرر مجلس القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، تعيين كارتيرون مديرا فنيا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو؛ بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
الزمالك -وجينيراسيون (17)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق، لمواجهة نظيره الشرقية، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر. وتعد هذه المباراة هي الأولى، التي يتولى فيها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة فريق الزمالك، بعدما تم تعيينه مساء أمس الإثنين، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، الذي أُقيل بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو يصل الزمالك لحسم مصيره مع الفريق

وصل المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مقر القلعة البيضاء، لحضور اجتماع مع مجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، من أجل حسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك اجتماعه مع ميتشو، عقب نهاية زيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور. ويناقش رئيس الزمالك، خلال الجلسة الأخطاء التي وقعت في الفترة الماضية، وتقييم المدرب الصربي ورؤيته للفترة المقبلة، وبناءً عليه سيتحدد مصيره، سواء تجديد الثقة أو رحيله.
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مرتضى منصور لـ«لاعبي الزمالك»: خليكم رجالة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيعقد جلسة غدا الإثنين مع المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق فور وصوله إلى مصر من أجل حسم موقفه مع الفريق، جاء ذلك في فيديو مسجل نشره على قناته عبر اليوتيوب، قائلا: "قرار التعاقد مع ميتشو جاء بعد التشاور مع 14 فردا ممن يفهمون في الكرة، من قاموا بتأييده على مواقع التواصل الاجتماعي أنا أقف معهم وفي صفهم، لكن اللائحة تقول إن هناك خصمًا قدره 300 ألف جنيه لمن يستخدم هذه المواقع.. إذا كنت مؤيدا لميتشو فلتدعمه في الملعب خليكم رجالة ليس أنتم من يتحكمون في النادي ويطلبون رحيل مدرب أو الإبقاء عليه".
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