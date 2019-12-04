السعيد يقود الزمالك أمام الشرقية في كأس مصر

تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

الزمالك

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه، الذي يستعد لمواجهة نظيره الشرقية، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2019- 2020، وستكون هذه المواجهة هي الأولى التي يتولى فيها المدرب الفرنسي، قيادة الفارس الأبيض، ويعاونه كلًا من سامي الشيشيني مدرب عام، وأمير عبد العزيز مدرب مساعد، وعمرو عبد السلام مدربًا لحراس المرمى.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود وفا، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وخالد السيد، بينما سيكون مصطفى القفاص حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور. وجاء تشكيل الزمالك، كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، حازم