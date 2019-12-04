جريمة

حصان «يعض» طالبا في رأسه.. والمحكمة تعاقب صاحبه بالسجن والغرامة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م
حصان- أرشيفية
حصان- أرشيفية
عاقبت محكمة جنح بلبيس بالشرقية، صاحب حصان بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه، على خلفية اتهامه فى القضية رقم 34380 جُنح بلبيس لسنة 2019، بهياج حصان ملكه وتعديه على طفل بالعض فى رأسه، ما تسبب في إصابة الطفل بعدة إصابات بالغة، وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول الطفل أمير إبراهيم مهدي 14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مصابا بجروح قطعية بالوجه والرأس والفك أثر تعرضه لـ"عضة" حصان انتابته حالة هياج.
وكشفت التحقيقات أن الحصان ملك لتاجر أنابيب يدعى "رضا. م" جار أسرة الطفل المصاب، وإصابة الحصان بنوبة هياج تسببت في تعديه على الطفل وعضه وإصابته بجروح بالغة بمختلف أنحاء الرأس وإصابات بالوجه.  فيما حرر المحضر رقم 355/ 2 جنح بلبيس لسنة 2019 بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جُنح
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اسعاف (2)

«كان بيعدي الشارع».. مصرع طالب صدمه أتوبيس بالجيزة

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه أتوبيس، أثناء عبوره شارع البحر الأعظم، بمحافظة الجيزة، وتلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة تفيد بوقوع حادث سير، بشارع البحر الأعظم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب، صدمه أتوبيس، ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات، قبل أن يلقى مصرعه، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى العام، والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«سابت عيالها وهربت».. كشف لغز توأم حضانة أوسيم

أسبوع كامل من البحث عن كشف لغز ترك سيدة منتقبة لطفلين ذكور توأم بعدما طلبت من مالكة «حضانة أطفال» بمنطقة بشتيل نطاق قسم شرطة أوسيم لحين انتهاء عملها كممرضة إلا أنها لم تعد، خلال تلك الفترة نجح فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض الواقعة، إذ توصل إلى أن سيدة تدعى «رشا» 38 عاما، ربة منزل، التي التقطتها كاميرات المراقبة للمتهمة، وهي نفس المواصفات للسيدة المنتقبة مع جسم المتهمة التي كانت ترتدي نقابًا، وتبين أنها تقيم برفقة زوجها «محمد» 30 سنة، طبيب أسنان، ولديهما طفلان توأم.
هشام -يكن

لخيانته الأمانة.. السجن سنة لـ«هشام يكن» لاعب الزمالك الأسبق

قضت محكمة جنح 6 أكتوبر والشيخ زايد الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس هشام يكن لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأسبق، لمدة عام مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لخيانته الأمانة واستيلائه على مبلغ من المال خاص بأحد الأشخاص دون وجه حق. وكان عاصم قنديل المحامى وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإلكترونية حرر دعوى قضائية اتهم فيها "يكن" بالاستيلاء على مبلغ من المال خاص به دون وجه حق وقضت المحكمة بإلزام يكن بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.
قوات-الشرطة (3)

ضبط 380 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بمطروح (فيديو)

ضربة جديدة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة، أسفرت عن ضبط عناصر إجرامية تخصص نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظة مطروح، وقد أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي. بتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.
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طفل الشرقية (2)

72 ساعة بين الحياة والموت.. كواليس قصة الطفل "ياسين" ضحية «علبة السجاير»

لم يكن الطفل "ياسين" الطالب بالصف الخامس الابتدائي صاحب الـ11 عاما، والمعروف إعلاميًّا بـ"ضحية الـ 20 جنيه" يتخيل أن موافقته على شراء علبة سجائر لجاره ستنهي حياته نهاية مأساوية مصابا بنزيف بالمخ بعد أن اتهم والده "ياسر حمدي" جاره "مختار" صاحب "فرن" بالتعدي على نجله في محضر بمركز شرطة مشتول السوق. تحريات مباحث مركز مشتول بينت أن الجار أعطى "ياسين" 20 جنيهًا لشراء علبة سجائر، لكن الطفل فقد النقود، ليتعدى الأخير على الطفل بالضرب حتى سقط فاقدًا الوعي، ولفظ أنفاسه داخل مستشفى صيدناوي.
صوامع-قمح (2)

«قمح مصاب بحشرات».. مباحث التموين تضبط 361 طنا

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت الحملات عن ضبط 2013 قضية تموينية متنوعة خلال الـ48 ساعة الماضية، أبرزها استهداف صومعة قمح بالزقازيق في محافظة الشرقية، ضُبط بداخلها نحو (3613.550) طن قمح مستورد داخل إحدى الخلايا وبها إصابات حشرية نتيجة سوء التخزين، وبسؤال أمين عهدة الصومعة لم يذكر سببا لذلك.
بندقية-خرطوش

الدم بقى ميه|استوليا على ميراث شقيقهما ولفقا له تهمة

حضر شقيقان إلى مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أحدهما مصاب برش خرطوش فى إحدى يديه، وخضع للعلاج اللازم، فيما حرر المستشفى محضرًا بالإصابة الجنائية، لكونها من سلاح ناري غير مرخص باستخدامه، وبسؤال المصاب اتهم شقيق ثالث لهما بإحداث إصابته، وبإجراء التحريات للتحقق من صحة البلاغ تبين أن المشكو فى حقه كان فى عمله وقت الواقعة، بما يستحيل معه تواجده مع شقيقاه فى الوصف الوارد منهما، كما كشفت التحريات عن خلافات بين المدعين والمشكو فى حقه، إذ اتهمهما الأخير بالاستيلاء على ميراثه وأقام دعاوى قضائية ضدهما.
جثة-فى-شقة

سم وآلة حادة.. تفاصيل العثور على جثة مسن في منزله بالشرقية

كشف مصدر أمني، بمركز ديرب نجم، التابع لمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة العثور على مسن مقتولا ومكبل الأيدي داخل منزل بإحدى قرى مركز ومدينة ديرب نجم، إذ قال المصدر إن وحدة مباحث المركز تفاجأت بورود بلاغ من أحد أبناء المجني عليه، يفيد بوجود آثار تعذيب وجروح بالجسم، وذلك أثناء قيام المغسل بتغسيل جثمان أبيهم، بعد أن أخطرهم أحد أقاربهم بأنهم عثروا عليه متوفى داخل غرفة النوم الخاصة به.
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