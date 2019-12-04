حصان «يعض» طالبا في رأسه.. والمحكمة تعاقب صاحبه بالسجن والغرامة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م

حصان- أرشيفية

عاقبت محكمة جنح بلبيس بالشرقية، صاحب حصان بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه، على خلفية اتهامه فى القضية رقم 34380 جُنح بلبيس لسنة 2019، بهياج حصان ملكه وتعديه على طفل بالعض فى رأسه، ما تسبب في إصابة الطفل بعدة إصابات بالغة، وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول الطفل أمير إبراهيم مهدي 14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مصابا بجروح قطعية بالوجه والرأس والفك أثر تعرضه لـ"عضة" حصان انتابته حالة هياج.

وكشفت التحقيقات أن الحصان ملك لتاجر أنابيب يدعى "رضا. م" جار أسرة الطفل المصاب، وإصابة الحصان بنوبة هياج تسببت في تعديه على الطفل وعضه وإصابته بجروح بالغة بمختلف أنحاء الرأس وإصابات بالوجه. فيما حرر المحضر رقم 355/ 2 جنح بلبيس لسنة 2019 بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جُنح