أليسون يكشف لماذا تغير صلاح بعد الانتقال من روما

تحرير:محمد جمال ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

أليسون بيكر

علق أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، على تطور مستوى زميله في الفريق محمد صلاح، وذلك بعد انتقال الفرعون المصري من روما إلى ليفربول. وقال أليسون خلال حوار مع مجلة فرانس فوتبول: "صلاح الذي وجدته في ليفربول كان مختلفًا تمامًا عن الذي قابلته في روما، لم أكن أتحدث الإنجليزية وهو لم يجِد الإيطالية، وعلى الرغم من ذلك كانت تجمعنا علاقة جيدة، لكن محدودة بسبب اللغة". وأكمل حارس مرمى المنتخب البرازيلي: "صلاح أول شخص اقتربت منه عندما انتقلت إلى ليفربول، وعلى الرغم من أنه في إيطاليا قد ظهر بمستوى رائع مع روما".

وأضاف بيكر خلال حواره: "الجميع كان يعرف مدى خطورة مو، لكنه لم يثق بنفسه مثل الآن، صلاح تغير كثيرًا مع ليفربول، وتطور بدنيًّا وفنيًّا وكون علاقة جيدة مع الجمهور، وأصبح معروفًا في المدينة، وعندما تصل لمكانة مثل ذلك، تجد أنك مطالب من الجميع بالمزيد وتحصل في المقابل على ثقة هائلة وقوة كبيرة". وكان الحارس