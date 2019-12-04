رياضة

أليسون يكشف لماذا تغير صلاح بعد الانتقال من روما

تحرير:محمد جمال ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
أليسون بيكر
أليسون بيكر
علق أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، على تطور مستوى زميله في الفريق محمد صلاح، وذلك بعد انتقال الفرعون المصري من روما إلى ليفربول. وقال أليسون خلال حوار مع مجلة فرانس فوتبول: "صلاح الذي وجدته في ليفربول كان مختلفًا تمامًا عن الذي قابلته في روما، لم أكن أتحدث الإنجليزية وهو لم يجِد الإيطالية، وعلى الرغم من ذلك كانت تجمعنا علاقة جيدة، لكن محدودة بسبب اللغة". وأكمل حارس مرمى المنتخب البرازيلي: "صلاح أول شخص اقتربت منه عندما انتقلت إلى ليفربول، وعلى الرغم من أنه في إيطاليا قد ظهر بمستوى رائع مع روما".
وأضاف بيكر خلال حواره: "الجميع كان يعرف مدى خطورة مو، لكنه لم يثق بنفسه مثل الآن، صلاح تغير كثيرًا مع ليفربول، وتطور بدنيًّا وفنيًّا وكون علاقة جيدة مع الجمهور، وأصبح معروفًا في المدينة، وعندما تصل لمكانة مثل ذلك، تجد أنك مطالب من الجميع بالمزيد وتحصل في المقابل على ثقة هائلة وقوة كبيرة". وكان الحارس
اقرأ المزيد
كارتيرون (3)

كارتيرون: حرصت على إعادة هذا الثنائي وسنلجأ للتدوير

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه كان حريصًا على إعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ويوسف "أوباما"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الشرقية، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، قائلا: "كنا نستطيع الفوز بنتيجة كبيرة، لكن ما جعل المباراة سهلة أننا أحرزنا هدفين في الشوط الأول.. تحدثت إلى الجهاز المعاون عن السلبيات التي رصدتها في الفريق، وسنعمل عليها في الفترة المقبلة لتحسينها".
الزمالك -وجينيراسيون (16)

بن شرقي يقود الزمالك إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل فريق الزمالك إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الشرقية، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، سجل أشرف بن شرقي هدف التقدم، وأضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني، وعاد بن شرقي وسجل الهدف الثالث، وأدرك محمود عبدالواحد الهدف الوحيد للشرقية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع الفائز من مباراة فريقي سموحة والعبور، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.
محمد-إيهاب

محمد إيهاب يعلن اعتزاله رفع الأثقال

أعلن محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال، اعتزاله اللعبة مجددًا بعد رفض المحكمة الأوليمبية لطعن مصر، ضد قرار الإيقاف لمدة عامين. وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في سبتمبر الماضي، قرارًا بإيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة في الأنشطة الدولية، مع تغريم الاتحاد المصري مبلغ مائتي ألف جنيه. وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، في محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر في المشاركة الأوليمبية.
اقرأ المزيد من الأخبار
ليفربول - جينيك

ليفربول واليونايتد في قمم نارية بالبريميرليج اليوم

تتواصل اليوم مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره إيفرتون على ملعب الأنفيلد في ديربي الميرسيسايد، وذلك في تمام الساعة 10:15 مساء، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 17 برصيد 14 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 54 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 23 مباراة مقابل 9 انتصارات لإيفرتون وانتهت 22 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 72 هدفًا، واستقبلت شباكهم 46 هدفًا.
ريتشارليسون

ريتشارليسون يمدد عقده مع إيفرتون حتى عام 2024

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تمديده لعقد ريتشارليسون، خط وسط التوفيز، حتى عام 2024، وجاء إعلان الفريق الإنجليزي عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وجاء في الإعلان تعليق من اللاعب صاحب الـ22 عامًا، حيث قال: "أخرج وأضع حياتي على المحك، أحاول أن أعرق الدماء والدموع لهذا النادي، أنوي مواصلة تكريم القميص، وجعل الجماهير سعيدة، وآمل أن يستمروا في الغناء باسمي، أنا سأبقى هنا لوقت طويل، هنا الفريق الذي منحني فرصة لعب كرة القدم".
ليستر سيتي

ليستر سيتي يخطف وصافة البريميرليج وتعثر اليونايتد

خطف فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا، من نظيره إيفرتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «ووكرز»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ريشارليسون سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف كيليتشي الهدف الثاني، ليرفع ليتسر رصيده إلى 32 نقطة ويرتقي إلى وصافة البريميرليج، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، في المقابل تجمد رصيد التوفيز عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
أرسنال - نوريتش سيتي

آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام نوريتش سيتي

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة آرسنال ونظيره نوريتش سيتي، التي أقيمت على ملعب «كارو رود»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تيمو بوكي سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوباميانج هدف التعادل، وأضاف كانتويل الهدف الثاني، وعاد أوباميانج وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، ليحصد كل فريق نقطة، ليرفع الجانرز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، في المقابل ظل فريق نوريتش في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب البريميرليج.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]